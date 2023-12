El cortocircuito entre Patricia Bullrich y la gestión de Jorge Macri por la presencia de fuerzas federales en la marcha piquetera

Miles de manifestantes llegaron al centro porteño y se encontraron con las fuerzas federales de seguridad, como la Gendarmería y la Policía Federal. Además, hubo presencia de la Policía de la Ciudad. Los organizadores de la marcha esperaban sólo efectivos de las fuerzas porteñas y quedó expuesto el cortocircuito con la ministra Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

"Pregúntenle a Bullrich", contestó el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz cuando el movilero de la señal de noticias C5N le consultó por la presencia de las fuerzas federales de seguridad en las calles del centro porteño.

"Este no fue un pedido nuestro", agregó y expuso el malestar que le generó la decisión de la ministra de Seguridad de la Nación de llevar las fuerzas federales a la movilización de este miércoles. "No voy a catalogar nada, es un tema del Gobierno nacional, no del nuestro", señaló.

La puesta en vigencia del protocolo "antipiquetes" anunciado la semana pasada por la ministra Bullrich, fue ratificada el martes por el portavoz presidencial, Manuel Adorni. El funcionario afirmó que el Gobierno nacional quiere que la movilización que, desde las 16.30, se desplazó desde el Congreso a la Plaza de Mayo transcurra "en absoluta paz" y en el marco de un "estricto cumplimiento de la ley".

Tras los cruces con las fuerzas de seguridad, los manifestantes llegaron a Plaza de Mayo en medio de cánticos. Hay dos detenidos por agresión a efectivos policiales: uno por herida de arma blanca y otro por golpe de puño. Los organizadores esperan que arriben las últimas columnas para leer un comunicado y luego se procederá a la desconcentración.