Máximo Kirchner retiene el control del bloque de Diputados bonaerenses de Unión por la Patria

Máximo Kirchner ganó la pulseada y logró imponer al matancero Facundo Tignanelli como presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense; por lo que se mantiene el acuerdo tácito -desde el 2019- para que La Cámpora presida la bancada oficialista.

Cabe recordar que desde que asumió Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires, la organización fundada por Máximo Kirchner maneja los hilos de la bancada del oficialismo en la Cámara Baja bonaerense.

Máximo Kirchner junto a Facundo Tignanelli.

Durante los dos primeros años del Gobierno de Kicillof, la presidencia del bloque -del por entonces Frente de Todos- quedó en manos de Facundo Tignanelli, uno de los hombres de mayor confianza del hijo de la exvicepresidente, que no logró retener su banca en las elecciones de medio término, por lo que la jefatura del bloque recayó sobre el también camporista César Valicenti, que completó los dos años restantes.

Lo cierto es que desde antes de que asumieran los diputados electos en octubre comenzaron los tironeos por la conducción del bloque oficialista. La Cámpora presionaba para hacer cumplir el acuerdo no escrito del 2019 y no perder la presidencia del bloque; en cambio, desde la gobernación y algunos intendentes sostenían que la bancada la tenía que manejar un dialoguista que pudiera tender puentes con la oposición.

Facundo Tignanelli este año reingresó a la Cámara de Diputados en reemplazo de Federico Otermin -pidió licencia para asumir como intendente de Lomas de Zamora- y su nombre comenzó a sonar con fuerza para volver a presidir el bloque oficialista, aunque en los pasillos de la Legislatura se rumoreaba que no quería saber nada con volver a presidir el bloque. Por lo que empezó a tomar cuerpo el nombre de Avelino Zurro, de buen diálogo con los intendentes, para comandar la bancada de Unión por la Patria.

La última palabra para designar al presidente del bloque mayoritario no estaba dicha, algo que quedó en evidencia cuando se nombraron los titulares de los demás bloques y se cerraron los acuerdos políticos para designar a las autoridades de la Cámara, quedando abierta la disputa para ver quién comandaría el bloque de Unión por la Patria.

Finalmente, las negociaciones llegaron a buen término por lo que La Cámpora, de la mano de Facundo Tignanelli, se vuelve a quedar con la presidencia del bloque. Con el diario del lunes en la mano, un legislador de Unión por la Patria dijo a MDZ: “Lo de Zurro fue una bomba de humo, la tiraron para que Máximo (Kirchner) presione para que Facundo (Tignanelli), que es de su riñón, se quede con el bloque”. Vale agregar que el diputado Pablo Zurro, durante las sesiones preparatorias, ocupó las oficinas de la presidencia del bloque de Unión por la Patria.

Facundo Tignanelli volverá a presidir el bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja bonaerense.

Por su parte, otro diputado del bloque oficialista dejó al descubierto la interna en el oficialismo, afirmando a este diario - luego de enterarse que La Cámpora presidirá el bloque -, que “hay compañeros que no entendieron nada; parece que no se enteraron que perdimos la elección por hacer boludeces y siguen haciendo lo misma. Se ve que estos muchachos no lo están entendiendo”.

En tanto, desde Juntos por el Cambio ven con buenos ojos la designación de Facundo Tignanelli como presidente del bloque. Una alta fuente de la mayor fuerza opositora en la Cámara Baja bonaerense, dijo a MDZ: “Tiene experiencia y training como presidente de bloque. Si bien nos mostraba siempre los dientes, se podía consensuar y tenía decisión propia. No como el pelado -por Valicenti-, que tenía que consultar todo”. Y agregó: “Ya tuvimos algunos acercamientos, esperemos que sea un buen síntoma”.

En la sesión del miércoles, que es en espejo con el Senado, donde se tratarán leyes claves (Fiscal Impositiva, endeudamiento, Ley de Ministerio y las extensiones de las emergencias pedidas por Kicillof: el presupuesto del próximo año de la provincia dependerá de lo que haga Nación), se sabrá si Tignanelli se podrá adecuar a estos nuevos tiempos o si volvió para continuar con la prepotencia de Máximo Kirchner y La Cámpora.