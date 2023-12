Máximo Kirchner, el gran derrotado en el nuevo Gabinete de Axel Kicillof

“No te creas todo lo que digan. No va a haber grandes sorpresas en el futuro Gabinete de Axel”, le confió a MDZ una fuente de altísima calidad informativa hace una semana cuando las versiones arreciaban y todos los “caídos” del Gobierno nacional se anotaban para entrar en la Provincia de Buenos Aires.

Casi todos los funcionarios fueron ratificados, inclusive Andrés “El Cuervo” Larroque, que se peleó y se emancipó de Máximo Kirchner en Desarrollo Social. Ese lugar era pretendido por el camporismo, pero Fernanda Raverta, ex ANSES, no quiso ir y el gobernador no quería que le volvieran a ocupar el Gabinete con gente que no le gustaba. "No hubo demasiadas novedades porque Cristina (Fernández de Kirchner) le pidió a todos, inclusive a su hijo, que cuiden a Axel", expresó un futuro funcionario con rango de secretario.

Todo esto quedó en claro y sin matices. "Solo por decoro no lo expresaron en el texto del comunicado en el que se dieron a conocer los nombres de los nuevos y viejos funcionarios del Gabinete de la Gobernación, pero Máximo Kirchner no tendrá cabida, como dirían los chicos", dijo la misma fuente.

El nuevo Gabinete, con la mayoría de los funcionarios que siguen del anterior mandato.

“Faltaba que lo pusieran y encima con negritas”, agregó un legislador que le encanta este tipo de situaciones, máxime si Máximo es el que pierde. Obviamente la nueva configuración ministerial significó la salida de Martín Insaurralde y todo su armado, llegado en 2021 en medio de la crisis post PASO durante la cual “intervinieron” por orden de Cristina Fernández de Kirchner el Gobierno provincial.

“Ellos se quedaron con la Cámara de Diputados, ya está”, razonó otra fuente que ayer, junto con varios intendentes amigos, participó en Ituzaingó de la asunción de Pablo Catriel Descalzo como sucesor de su padre, Alberto, a quien no le ofrecieron nada a pesar de ser un convocante, casi único hoy en el Gran Buenos Aires, de casi diez intendentes de manera directa.

Gustavo Menéndez, en primera fila, sabía ya que su destino como conductor del Grupo Provincia estaba saldado. En su lugar estará Malena Galmarini de Massa. El excandidato presidencial retuvo, además, la cartera de Transporte con Jorge D'Onofrio.

Leonardo Nardini, en cambio, intuía que no continuaría como ministro y su deseo era volver a ejercer la intendencia de Malvinas Argentinas. Sin embargo, él se enteró "por el comunicado", le confió a MDZ un estrecho colaborador suyo, eso que habló con el gobernador en dos ocasiones y estuvo con Gabriel Katopodis, su sucesor, en la Cámara de la Construcción, el miércoles pasado.

Katopodis es, junto con la continuidad de Sergio Berni, las dos “sorpresas”, aunque el exministro de Obras Públicas de Alberto Fernández siempre estuvo casi confirmado. Kicillof siempre lo tuvo en cuenta, lo considera una persona honesta, como se ve a sí mismo, y con dedicación full time. Sin embargo, su designación definitiva también tuvo que ver con el apoyo directo que le dio Sergio Massa, quien lo recompensó por su militancia en trenes, colectivos y obras públicas. En el extremo izquierdo, uno que abandona la gestión: Menéndez. Katopodis, adentro

Infraestructura será desmembrada en parte para “pagarle” en el Gabinete a Fernando Espinoza, el poderoso intendente de La Matanza que no quería tanto poder para Katopodis, a quien considera su rival para el 2027 en la puja por la gobernación. Por eso Kicillof creó el Ministerio de Vivienda y Hábitat que quedará para Silvina Batakis, la extitular de Hacienda por quince días y luego presidenta del Banco Nación.

El tema Berni es diferente. Seguirá como el referente en materia de Seguridad, pero estará al frente del Instituto Juan Vucetich. La formalidad en el Ministerio la ejercerá su segundo hasta el momento, Javier Alonso, quien mantendrá las políticas y los asistentes directos de su antecesor.

Carlos Bianco volverá a la primera plana del Gabinete, no como jefe sino como ministro de Gobierno, en el que reemplazará a Cristina Álvarez Rodríguez. La sobrina nieta de Evita ocupará el lugar que “Carli” tenía desde que lo desplazaron con la designación de Martín Insaurralde: la jefatura de asesores del gobernador. Kicillof le había armado un presupuesto muy importante al conductor del Clio, y eso, seguramente, ahora volverá a Gobierno.

“Todos dicen que los cagaron a Máximo y a Martín, pero le dieron la Cámara de Diputados”, razonaba hoy un intendente que le hubiera gustado ser así de “maltratado”. Sin embargo, con el escándalo de “Chocolate” y la difusión de la existencia de varios otros “chocolatitos”, “eso se transforma en una cuestión de plata, no de política”.

Habrá que ver, en los días siguientes, cómo siguen otras designaciones vitales. En el comunicado oficial no se informa, por ejemplo, si Omar Galdurralde, mano derecha de Insaurralde, continuará o no en el Instituto de Lotería y Casinos. “Todo bien con correrlo a Martín, pero lo que está claro es que en este Gabinete siguen faltando política y políticos. Volvemos al 2019, están los del Clio y algunos agregados que son lobos solitarios”, graficó un dirigente territorial con buena llegada a la mayoría de los futuros, nuevos y viejos funcionarios de Kicillof.