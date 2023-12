Axel Kicillof apuntó contra Luis Caputo y dio su visión sobre el temporal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo tras la polémica por el Impuesto a las Ganancias: "No pedimos la reimplantación de Ganancias", lanzó. También habló sobre el temporal que afectó al AMBA y que se llevó la vida de 13 bahienses.

En diálogo con Radio 10, el funcionario kirchnerista le respondió al ministro de Economía de Javier Milei, luego de que este diera una entrevista en La Nación y haga declaraciones sobre el asunto polémica del Impuesto a las Ganancias, que el nuevo Gobierno quiere volver a implementar. "No es verdad, no le pedimos la reimplantación de Ganancias. Tuvimos una reunión virtual con Guillermo Francos y está planteado una reunión para el martes con los gobernadores y el presidente", comenzó el gobernador.

"Más allá de la violenta devaluación que se produjo, había una pérdida de recursos para las provincias por la cuarta categoría de ganancias, se planteó compensar, hubo antes del cambio de Gobierno varias reuniones donde se hizo una propuesta que se encarnó en un proyecto de ley de coparticipar una parte del impuesto al cheque", agregó sobre el tema.

También dio su opinión sobre otras medidas económicas del Gobierno, que buscan ajustar y achicar el gasto del Estado para tener déficit cero: "Esta es la devaluación más grande de la historia. No es un ajuste, es una transferencia, unos ganan y otros pierden", concluyó.

Caputo, el elegido de Milei para el Ministerio de Economía y el anuncio de las medidas de ajuste.

Sobre el temporal

Kicillof también habló sobre la situación de la provincia, que desde ayer se encuentra colápsala por las fuertes tormentas y vientos que tiraron arboles, postes de luz, techos y casas. En ese contexto, afirmó que la asistencia para los municipios afectados por el temporal "no lo resuelve el mercado sino un Estado presente, preparado y eficaz".

"Fue una verdadera catástrofe climática, venimos de un tiempo de mucha sequía y ahora esta tormenta. Es imposible negar el cambio climático. Por suerte, estos cuatro año hicimos muchas inversiones vinculadas a defensa civil, a helicópteros para atender catástrofes y estamos muy equipados", evaluó el mandatario.

También detalló que el "sábado comenzó la tormenta a las 7 de la tarde en Bahía Blanca", donde fallecieron 13 personas, con un "fenómeno muy extremo que parece un tornado, con ráfagas de 150 kilómetros por hora, se cayeron 5.000 árboles, algo tremendo, nunca visto". "Luego llegó a La Plata, la ciudad de Buenos Aires, centro y norte de la provincia. Hubo muchas voladuras de techos, caídas de árboles, muchos lugares sin luz. Fue tremendo", aseguró.

Sobre su encuentro con el presidente, que también fue al lugar tras la noticia dijo que "solamente habló Milei y expresó que confiaba en que lo íbamos a poder resolver con los recursos que teníamos. Hay presencia de fuerzas federales, que se pusieron a disposición de manera inmediata. Pero son muchísimos recursos humanos, materiales y financieros del Estado provincial los que se necesitan", enfatizó. Y agregó: "Fue una visita un poco fugaz, yo me enteré allá que iban a venir a las 14 horas, llegaron a la municipalidad donde estábamos trabajando".

“No es todo mercado, no todo es Estado. En Argentina no se había planteado un extremo de esta naturaleza, pero el Estado tiene que estar presente”, finalizó Kicillof, dando a entender que no se encuentra de acuerdo con la decisión de Nación que dio apoyos pero definió no salirse de su plan y objetivo económico por la catástrofe.