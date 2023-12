La tensa relación entre Javier Milei y Axel Kicillof quedó en evidencia en Bahía Blanca

"Vinieron Rambito y Rambón", dijo un empleado de Defensa Civil de Bahía Blanca cuando vieron en su uniforme caqui militar al presidente de la Nación, Javier Milei, y a su ministro de Defensa, Luis Petri. Patricia Bullrich era la única que apareció de civil.

Según comentarios extraoficiales a los que tuvo acceso MDZ Online, de voceros del Gobierno nacional y del provincial, ambos dieron sus respectivos puntos de vista favorables para sus jefes, pero la realidad es una sola. Los dos perdieron una gran oportunidad para hablar, cara a cara, sobre cómo seguir trabajando en conjunto, no sólo en este tristísimo evento climático sino durante los próximos meses.

El relato de un funcionario de Bahía Blanca fue lapidario. "Parecía que no tenían idea de lo que necesitamos. Quizás la ministra Bullrich entendía que debía garantizar la seguridad y ser operativa, pero el presidente no dijo nada sobre los recursos que el Gobierno nacional iba a aportar. No dijo que no hay plata, pero faltó poquito", aseveró.

El presidente de la Nación y el gobernador tienen muchos puntos en común. Son metódicos y estudiosos, pero el camino para encontrar la solución a la economía del país es diametralmente opuesta. Javier Milei cree en las fuerzas del mercado, además de las "del cielo". Axel Kicillof, en el Estado presente.

Francos, el encargado, por ahora, de negociar con los gobernadores.

Días atrás, un intendente del Gran Buenos Aires pudo hablar largo y tendido con el presidente de la Nación. En la charla, Javier Milei le relató la situación que vio sobre el estado, justamente, del Estado, y aprovechó para preguntarle sobre cómo debe relacionarse con el gobernador bonaerense.

"Para Javier lo de Axel es todo un enigma", comentó en estricto off el jefe comunal sobre las dudas que tiene el presidente con respecto de la relación que debería tener con el gobernador bonaerense.

El martes próximo, los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, respectivamente, recibirán a los gobernadores opositores para determinar cómo se puede solucionar el desfinanciamiento que generó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA, dos decisiones adoptadas por el entonces ministro-candidato Sergio Massa que los gobernadores peronistas, la mayoría hasta octubre pasado, aceptaron sin chistar en las reuniones que mantuvieron en el Consejo Federal de Inversiones.

"La verdad es que a veces creo que realmente creen que pueden refundar la Nación", dijo a modo de queja uno de los funcionarios libertarios. Su experiencia previa lo hace ver todo con demasiada desconfianza, fundamentalmente por la manera en que Francos pretende administrar la relación política con gobernadores, legisladores y dirigentes en general.

"Ojo con eso. Porque Milei le terminó quitando el manejo económico al ministro del Interior y la caja para distribuir con las provincias se la dejó a Caputo. El 'presi' sabe que la política es mano suelta a la hora de conseguir la sanción de una ley", le reconoció a MDZ otro interlocutor casi permanente del jefe de Estado.

El gobernador ya habría tomado una decisión. No le daría el aval público al proyecto de retrotraer la modificación realizada sobre la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Si bien los montos de este aporte coparticipable le hubiera representado unos $50.000 millones en el bimestre octubre y noviembre, Axel Kicillof pretende que el costo de quitarle lo que le habían dado a los trabajadores hace tres meses lo pague solo el presidente.

Si Axel Kicillof mantiene su postura, seguramente el resto de los gobernadores peronistas lo acompañarán. El bonaerense quedó como el representante político de Cristina Fernández de Kirchner y, además, el dueño del mayor caudal electoral del país dentro de Unión por la Patria. "Mirá que los otros quieren que la plata vuelva ya a la coparticipación", reveló un secretario que conoce a cada uno de los protagonistas en cuestión.

Efectivamente, hoy están en duda las solidaridades dentro de la oposición. Gerardo Zamora, Ricardo Quintela y Luis Jalil no piensan igual que Axel. Los gobernadores de Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca terminan siendo, siempre, mucho más pragmáticos.