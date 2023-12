El plan de Andrés Ibarra y Mauricio Macri para ganarle a Riquelme y volver a Boca

Veedores, mesas separadas, los que no votaron. Los tres ítems que Andrés Ibarra y Mauricio Macri creen que los lleva al máximo poder en Boca Juniors. La tensión es total y Juan Román Riquelme exige que la Justicia permita mezclar mesas y que los 13.364 socios que fueron denunciados por la oposición voten junto con el resto. Hay aire de optimismo opositor, porque cerca de Macri están seguros que con la maniobra de los votantes "truchos" detectada y logrando que los que no votaron previamente lo hagan este domingo, la elección se volcará a favor de ellos.

Riquelme redobló esfuerzos, exige a la Cámara Civil que no se haga lugar al pedido de la jueza Abrevaya y se mezclen los votantes dispersos en todas las mesas como estaba previsto antes de la denuncia de Ibarra. Los veedores estarán parados junto a socios que respaldan a Macri e Ibarra que aseguran tendrán como único rol chequear que no existe un sólo voto mal contado. Allí, entra en juego la hipótesis opositora, que en privado aseguran que los 13.364 fueron pasados a activos para poder votar en términos irregulares y que es una maniobra de fraude impulsada por Riquelme porque los números no lo favorecen.

Separados. Riquelme exige que no separen los 13.463 socios en mesas distintas para votar.

El comunicado oficial de Boca Juniors fue contundente

"Confirmando lo denunciado por esta Institución en nuestro anterior comunicado donde notábamos una clara preferencia e inclinación de la Señora Jueza Abrebaya hacia los señores Ibarra y Macri, hemos podido saber que: el abogado que se presenta en representación del señor Ibarra, Javier Medin, no es su apoderado y carece de facultades para actuar en su nombre en esta causa. El señor Ríos, que invoca ser representante legal de una Agrupación de nuestro Club, no acompañó ningún documento que acredite sus condiciones de apoderado de esa Agrupación. En la resolución la señora Jueza interviniendo no da ningún fundamento de hecho que justifique dictar una medida cautelar, solo da su opinión sin basarse en hechos y no respetando lo dictaminado el lunes pasado por la Cámara Civil".

La novela termina este domingo a la mañana, cuando empiecen a votar los 104.000 votantes habilitados y se corrobore en las mesas apartadas si evidentemente había una maniobra de fraude por parte del espacio de Juan Román Riquelme o era una falsa suposición de la oposición macrista. La interna llegó a niveles históricos y hubo algunos factores que beneficiaron a Macri e Ibarra.

Altri tempi. Mauricio Macri y Juan Riquelme.

Martín Palermo, viejo rival de Juan Román Riquelme, será el director técnico de Boca Juniors si se imponen en las urnas. Andrés Ibarra le aseguró a MDZ que Riquelme era el candidato de Sergio Massa y que la época dorada del club volvería con un enfoque importante en la formación de nuevos cuadros desde los más chicos, la nueva Bombonera con el puente con la vieja y la intención de que vuelvan las familias a ver los partidos con seguridad, algo que también dependerá de Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad y de excelente sintonía con Ibarra y Macri.