Pusieron un reloj para controlar y "aparecieron" 1.400 empleados en Las Heras

Las Heras, que fue el centro de todas las batallas durante la campaña electoral, ya tiene su nuevo intendente en funciones. Francisco Lo Presti (Cambia Mendoza) asumió el domingo ante una escribana pública sin la presencia de su antecesor Daniel Orozco (La Unión Mendocina) con quien está enemistado. Una de sus primeras acciones de gestión fue implementar un reloj para que el personal marcara la entrada y salida. De acuerdo a lo que pudo saber MDZ, el jefe comunal se llevó una sorpresa: la cantidad de empleados se multiplicó por 5 en el edificio central, ya que la mayoría estaba en su casa, sin tener una tarea asignada, es decir 100 iban en los últimos meses a trabajar, marcaron 500. Además, en las restantes 20 dependencias municipales aparecieron 1500 empleados más que no estaban yendo a trabajar por orden de la gestión anterior.

La planta de personal de Las Heras es de 4.000 empleado, teniendo en cuenta a empleados de planta y locaciones. En los últimos meses de la gestión de Orozco, en el municipio había menos de 100 empleados que estaban trabajando en el edificio central, cuentan desde el departamento. Desde que se incorporó el reloj en las últimas horas a la dinámica obligatoria del personal, las personas registradas pasaron a 500 "Muchos estaban en su casa sin hacer nada", cuentan desde la municipalidad. ¿Ñoquis? Lejos de esa idea: lo que dicen los municipales es que la gestión de Orozco y su esposa, la exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz (actual diputada provincial) ,que a muchos empleados no se le asignaban tareas, incluso, por cuestiones político- partidarias.

Por otro lado, cuentan en el departamento, a otro sector del personal les dijeron que volvieran directamente el 11 de diciembre cuando asumieran Lo Presti y su equipo. En las dependencias municipales aparecieron 1.500 empleados más que hasta los últimos meses no estaban en funciones.

Francisco Lo Presti en su asunción

Ausentes justificados

Dato curioso: la oficina de Osvaldo Oyhenart (a cargo de la subsecretaria de Políticas Sociales, quien está imputado por la causa judicial de las cooperativas irregulares) tenía asignado 130 empleados. La de Ortiz,170. A la primera iban 10 y a la segunda 6.

Entre las causas judiciales que pesan contra la administración anterior, hay una en la que fue imputado el exdirector de Capital Humano Sergio Aníbal Verón luego de haber recibido una declaración de una empleada municipal en la que manifestó que pese a haberle emitido el bono de sueldo, no se lo liquidó y por el contrario, recibió sólo un bono por el día del niño en lugar de su salario. La misma empleada, a la que se sumaron otros denunciantes, contó a la Justicia que en la comuna existían listas negras con los nombres de personas que estaban marcadas políticamente y a las que no se les pagaba su salario por no militar con el intendente Orozco.

La denuncia fue radicada a mediados de agosto. La mujer, de acuerdo al texto de la causa, habló con la tesorera municipal y le comunicó que Verón le informó que le dijeron que estaba en “una lista negra por militar políticamente para el candidato contrario" (Lo Presti) Y que por esa razón no le podían pagar. Que tenían su cheque pero por una cuestión política no se lo podían otorgar.Tras esta acusación judicial, ingresaron otras más por el mismo tema. Entonces, el fiscal decidió imputar a Verón, es decir empezar una investigación para ver si es culpable o no del delito de abuso de autoridad.

Antes de asumir este domingo, el equipo de la nueva gestión ya tenía decidido implementar cambios drásticos respecto a la manera en cómo manejarse con el personal, uno de los principales problemas que tuvo Orozco en los últimos tiempos.