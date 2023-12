Piquete vs. motosierra: el Gobierno prepara un "protocolo de orden público"

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy que esta tarde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dará a conocer "un protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", dentro de la consigna "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

En un anuncio que realizó en la Casa de Gobierno, Adorni dijo que el protocolo será presentado hoy a las 16.45 en una conferencia de prensa y que el mismo incluirá "severas multas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia".

Esto sucede a poco más de 24 horas de que el lider piquetero Raúl Castells haya encabezado una protesta en la puerta de la Secretaría de Trabajo y en medio de una fuerte tensión con el Polo Obrero que, junto a más de 30 organizaciones sociales, anunció que marcharán el 20 de diciembre contra el "plan motosierra" y "el ajuste".

"El anuncio de Caputo es una ofensiva anti obrera que va a destruir la sociedad", le dijo a MDZ el líder del Polo Obrero, Eduardo "Chiquito" Belliboni al plan económico pronunciado, en una grabación emitida el lunes por YouTube, por el flamante ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei.

La medida no es nueva. Se definió el 25 de noviembre, a pocos días del balotaje, en un Plenario Nacional Piquetero que se llevó a cabo en Parque Lezama. El problema detrás de esto es que en casi un mes desde ese anuncio, la tensión no cedió. De hecho, se agravó. Es sabido que el nuevo Gobierno no comulga con la idea de que haya protestas que corten las calles y, sobre esto, se expresó varias veces que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada" y que a quienes impidan la circulación en una manifestación se los sancionará.

"Los anuncios de Caputo representan un golpe sin atenuantes contra la clase obrera y todo el pueblo. Con una devaluación del 54%, el costo del dólar se fijó en $800 (118% de aumento), lo que constituye un golpe inflacionario brutal contra los salarios y las jubilaciones, que no contarán con ningún tipo de aumento especial. Este golpe viene reforzado por el aumento de las tarifas de luz, gas y transporte, producto de la eliminación de los subsidios que se anuncia, y que todavía no está claro como se implementará. Además, se anuncian miles y miles de despidos por la parálisis de la obra pública en todo el país. Es un golpe fenomenal a la construcción y a todas las industrias conexas. Afecta, además, el ya limitadísimo desarrollo de obras para los barrios o viviendas, golpeando a la población más empobrecida", publicó Juan García en Prensa Obrera.

Además, le dijo a MDZ: "Me parece que en un momento en el cual están anunciando un plan de ajuste brutal donde la población está conmocionada, lo que quieren hacer es amedrentar para imponer que no haya reclamos. Pero en un cuadro donde la pobreza se va a disparar, no se puede poner un torniquete contra la protesta social" y ratificó la convocatoria para la próxima semana. "Vamos a tratar de concentrar ahí todos los reclamos que van surgiendo", agregó.

Manuel Adorni anticipó el anuncio que hará Patricia Bullrich esta tarde sobre "orden público"