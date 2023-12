Waldo Wolff y Patricia Bullrich: una reunión clave y el plan para evitar el caos en las calles

Waldo Wolff y Patricia Bullrich ponen primera en un desafío más que colosal: la paz social en las calles durante el ajuste que avisó que vendrá Javier Milei, y la mutua relación entre ambos que exige dotarse de confianza y complementariedad para no perjudicar a ambos gobiernos. El jueves se verán las caras con sus respectivos equipos presentes y despejarán dudas sobre la importancia de trabajar juntos. Es la orden que bajó Javier Milei y en la que coincide Jorge Macri, quien sabe que asumirá costos de protestas que no tendrán que ver con su gestión local.

Patricia Bullrich tuiteó el éxito de la operación conjunta: “Justicia, Nación y Ciudad, juntos contra los delincuentes que creen que siguen viviendo en el país de la impunidad”. El detalle que omitió la ministra es que el accionar de la policía de la Ciudad fue el que logró la detención del agresor presidencial, Gastón Mercanzini, exfuncionario de cultura de Entre Ríos, militante del kirchnerismo. Había rondado ebrio la asunción de Javier Milei, cuando revoleó una botella y logró escaparse.

Interna. Patricia Bullrich contra Gerardo Morales, en 2022

En el día de ayer, Patricia Bullrich dejó entrever que se podía escapar porque había sido mencionado en medios masivos, aludiendo posible responsabilidad de Wolff. La policía de la Ciudad comenzó un operativo encabezado por Waldo Wolff que logró el objetivo en el día, habiendo logrado detenerlo en menos de 24 horas. Nación y Ciudad respiraron, pero el operativo no fue conjunto, lo llevó a cabo Ciudad.

El jueves por la mañana se verán las caras Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Diego Kravetz, Néstor Grindetti y Sebastián García de Luca, donde darán puntapié inicial a la gestión y analizarán el plan de contingencia para un fin de año que promete ser tenso. La premisa básica de Ciudad y Nación es impedir que haya movimientos masivos de protesta de Buenos Aires a Ciudad. Saben que será fronting la Ciudad de un ajuste por temas que no tienen que ver concretamente con el distrito, como sucede hace años.

Javier Milei de hecho tiene relación anterior y personal con Waldo Wolff y no con Bullrich, por lo que la tensión entre ambos que hoy no existe, deberá seguir sin existir para que las esquirlas no dañen a la ministra nacional. Bullrich deberá entonces empezar a recorrer un camino que el exarquero de Atlanta llevó a cabo hace años con el colega Milei. El riesgo para la ministra es alto por ser un puesto que quería ocupar Victoria Villarruel, tal como contó ayer MDZ con un coronel retirado de Inteligencia en el caso de Defensa, y con Guillermo Montenegro en el caso de Seguridad, y la pulseada la ganó Patricia Bullrich.

Waldo Wolff, Patricia Bullrich y Fernando Iglesias, juntos.

La novela de Wolff y Bullrich es larga. Ambos saben que se necesitan, pero la historia pone a prueba su mutua desconfianza. Patricia Bullrich le prometió tiempo atrás a Waldo Wolff que sería su candidato a jefe de Gobierno. Wolff hizo campaña por Juntos por el Cambio, mientras Bullrich empezaba su larga interna contra Horacio Rodríguez Larreta. La historia es conocida, la interna destruyó la candidatura de ambos candidatos, Macri nunca terminó de apoyar a Patricia Bullrich y finalmente Horacio Rodríguez Larreta lo convocó a Waldo Wolff con la premisa básica de tener autonomía en la interna.

Luego de distintos idas y vueltas, Wolff apoyó a Rodríguez Larreta por considerar que la campaña de Patricia Bullrich no era lo que necesitaba Juntos por el Cambio y trabajó desde cero para que Jorge Macri sea jefe de Gobierno. El respeto intelectual entre Wolff y Bullrich está intacto, ambos se valoran y deberán hacer a un lado viejos resquemores para que la organicidad quede por encima de diferencias personales y el objetivo de Nación y Ciudad se logre.