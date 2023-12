La oposición cuestionó el discurso de reasunción de Axel Kicillof

Si bien la oposición está muy fragmentada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el discurso de Axel Kicillof, que marcó el inicio de su segundo mandato al frente del ejecutivo bonaerense, logró unificarla en las críticas al gobernador, a excepción del senador Carlos Kikuchi, quien fuera el armador nacional de La Libertad Avanza, que bancó al gobernador.

Desde los diferentes bloques que integran la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara alta de la Legislatura bonaerense, uno de los primeros en contestarle a Kicillof fue el titular del bloque PRO Alejandro Rabinovich. El marplatense sostuvo que el gobernador en su discurso ante la Asamblea Legislativa le hablo a la interna peronista “Sus cincuenta minutos de alocución fueron un claro mensaje interno de posicionamiento. Y agregó: "Fue muy poco lo que habló de lo que sucederá en la provincia en los próximos meses”.

En el mismo sentido, fue el senador Agustín Maspoli, presidente del bloque radical, quien resaltó: “Me hubiese gustado que Kicillof diga algo de lo que tiene pensado para el 2024”. Por su parte, la senadora radical Flavia Delmonte le espetó al gobernador: “El ajuste a nivel nacional es por el manejo irresponsable de los recursos públicos que realizó su gobierno. La solución es de fondo y no más endeudamiento y más emisión monetaria como nos sometió el gobierno de Alberto, Cristina y Massa”.

A todo esto, el senador libertario Carlos Kikuchi, que integra el bloque mayoritario "liberal", salió a bancar a Kicillof en su reclamo por una mayor coparticipación. “El gobernador tiene razón. La provincia de Buenos Aires es el distrito que más ingresos genera a la Nación y el que menos recibe”, dándole un guiño a Kicillof. “En este punto en particular tenemos una coincidencia”, dijo.

Sobre el pedido de más fondos coparticipables, los senadores de Juntos por el Cambio le recordaron a Kicillof su inacción cuando fue titular del Palacio de Hacienda, ante los pedidos de más fondos del entonces gobernador Scioli. Si bien afirmaron que lo van a acompañar, porque es un reclamo en el que "se vienen trabajando hace rato”, pusieron como condicionamiento el reparto de los fondos coparticipables de la provincia con todos los municipios.

El senador Rabinovich dijo: “Kicillof primero debe discutir la coparticipación provincial con los municipios que por ser de otro color político son discriminados y perjudicados por su gobierno”.

Por su parte, en diálogo con MDZ, el vicepresidente del bloque de senadores radicales, Ariel Martínez Bordaisco, se expresó en igual sentido: “Tenemos que hablar de lo que todavía no le pagaron a las gestiones municipales, que no son fondos para el intendente es para los bonaerenses que viven ahí. Son fondos destinados a políticas públicas, escuelas, calles, plazas; es algo que vamos a poner en la discusión de todo lo que se viene a futuro”.

“El gobernador en el discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de este año, presento un Plan 6x6 que lo único que sabemos nosotros es que su multiplicación es 36. Porque después no hizo absolutamente nada de lo que proponía, se armaron programas que generaron deudas a nuestros municipios que lo tuvieron que solventar con recursos propios y ahora están a la espera de que en algún momento les devuelvan esos fondos”, chicaneó el legislador marplatense Martínez Bordaisco.

En la Cámara baja, críticas transversales a todos los espacios políticos

Nahuel Sotelo, uno de los diputados libertarios más antiguos, le contestó al gobernador en su red social X: “‘Hace falta más y mejor estado’ dice Kicillof. No aprendió nada. Pero esta vez, ya no tienen la maquinita de imprimir billetes”.

Y desplegando una sutil ironía, el libertario remató: “El gobernador Kicillof dice que el proyecto del gobierno nacional está en las antípodas de su pensamiento. Es lo primero que no se equivoca”.

En tanto, el radicalismo en diputados no mostró fisuras en sus críticas a Kicillof. El presidente del bloque boina blanca mayoritario, Diego Garciarena calificó de “inaceptable” el discurso del gobernador resaltando la omisión de "datos, información y realidades que son de público conocimiento y que padecemos los bonaerenses".

"Estar presentes como Estado es garantizar de manera efectiva y eficaz los derechos y las necesidades de todos los bonaerenses sin distinciones de orientación política”, destacó el diputado que responde a la conducción del Comité provincia el radicalismo bonaerense.

Por su parte, Claudio Fanjul, titular del bloque Acuerdo Cívico (integrado por 4 legisladores que responden a Facundo Manes y una diputada del GEN), destacó que esperaban que el gobernador explique cómo va a gobernar en “un contexto de estrechez” y refriéndose al pedido que le hizo a la oposición sostuvo. “Aunque apoyamos los reclamos que puedan hacerse para mejorar los ingresos que debe recibir la Provincia, el hecho es que Kicillof no le exigió al gobierno de Fernández institucionalizar los fondos discrecionales que tuvo a disposición durante su primer mandato”.

A todo esto, la izquierda no estuvo ajena a las críticas del discurso de Kicillof, el diputado del Partido Obrero, Guillermo Kane se entretuvo contestándole, en X, al gobernador a media que avanzaba en su discurso en la Legislatura. “El tradicional lamento de Kicillof sobre la coparticipación no lleva a ninguna parte. Hay enormes recursos en la provincia que no piensa tocar (agro, bingos, bancos, industria). Solo propone tomar más deuda”.

En otro tuit el legislador de izquierda replicó: “El discurso de Kicillof quiere disimular que el enorme malestar social que él cita lo generó un gobierno de su partido en la Nación y en la Provincia. Mucho triunfalismo de quienes engendran una crisis de pobreza, precarización e inflación inédita”.

Lo cierto es Kicillof con su discurso en la Legislatura bonaerense logró la unificación de los bloques opositores de ambas cámaras, algo que no pasaría cuando comiencen las Sesiones Legislativas.