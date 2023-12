Alfredo Cornejo recién asume y tres intendentes peronistas presionan por los fondos millonarios de Portezuelo

Este lunes, Alfredo Cornejo afronta su primer día hábil como gobernador mendocino, luego de haber regresado al sillón de San Martín para encarar su segundo período de gestión. El sábado por la tarde se llevó adelante la Asamblea Legislativa y, posteriormente, el traspaso de atributos. De modo que se hizo oficial el cambio de administración. En el medio, intendentes del peronismo que acudieron a la ceremonia inicial en la Legislatura marcaron la cancha y pusieron sobre la mesa un tema clave, considerando las dificultades económicas que afrontarán las provincias y Nación en el próximo tiempo: los US$1.023 millones que posee Mendoza.

Se trata de los fondos existentes en el fideicomiso destinado a la obra Portezuelo del Viento, la cual no fue llevado a cabo en consecuencia del laudo en contra y posterior pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental por parte del ahora expresidente Alberto Fernández. El dinero corresponde a un resarcimiento de Nación hacia Mendoza producto de los perjuicios de la promoción industrial en suelo mendocino. Todo parece indicar que parte del monto estará destinada a otra obra hidroeléctrica en el Sur de la provincia: El Baqueano. No obstante, las comunas presionan para debatir el uso de dichos millone de dólares-

Uno de los que tomó la palabra fue nada más y nada menos que Celso Jaque, exgobernador y actual intendente electo de Malargüe, comuna que volverá a conducir tras haber ganado los comicios este año. En diálogo con la prensa, aseveró: "Creo que que se abre una oportunidad importante a partir de ahora. Rescato el hecho de saber que lo que viene es una época de diálogo y consenso. Me pareció muy bien que ponga sobre el tapete la discusión de US$1.023 millones de dólares porque soy de los que está convencido de que, legítimamente, le corresponden al Sur.

"Y como él hizo alusión también a la importancia que tiene el tener diques para un mejor uso racional del agua y, teniendo presente que el río más caudaloso de Mendoza es el Río Grande -que es el que no está sistematizado-, lo veo como una gran oportunidad porque seguramente nos sentaremos en base al diálogo y al consenso para saber de qué manera vamos a lograr que parte de esos 1.023 millones de pesos puedan llegar a ser invertidos en nuestro Sur. En el aprovechamiento integral del Río Grande, pero fundamentalmente en el trasvase de parte de las aguas del Río Grande al Atuel para generar un nuevo oasis productivo en Mendoza, teniendo presente la cantidad de tierras que se puedan incorporar en Malargüe, en San Rafael y en General Alvear", sumó.

En relación al discurso de Cornejo, subrayó: "Yo creo que es muy difícil poner absolutamente todos los temas. Por eso pongo mucho énfasis en las dos palabras que utilizó: diálogo y consenso. Todo lo que no quedó incorporado en el discurso será posteriormente para poderlo agregar a la agenda política pública de ese diálogo y de ese consenso".

Respecto a la actividad minera, Jaque aportó: "Yo soy de los que está totalmente convencido de que la explotación minera en la provincia hay que realizarla en el marco de la actual ley vigente que es la 7.722. Todos los proyectos que hoy pueden realizarse en este tema están justamente en nuestro departamento, en Malargüe. Por lo tanto para nosotros es muy importante que él haya hecho mención a esta y vuelvo a insistir en dos palabras: diálogo y consenso porque será los único que nos permita poder transitar ese camino de progreso que necesita la Mendoza y donde la mayor cantidad de temas que van a tener que tratarse para ese engrandecimiento de la provincia tienen su residencia en Malargüe".

Alfredo Cornejo y Celso Jaque. Foto: MDZ.

Emir Andraos, intendente de Tunuyán que reemplazó a Martín Aveiro en el cargo, se refirió a lo expresado por Cornejo y resaltó la situación económica que atravesará el país en el próximo tiempo. "En este contexto de incertidumbre se vuelve a mencionar la crisis que existe a nivel nacional. El resultado de las últimas elecciones de presidente demuestran un hartazgo y una separación de la de la sociedad con con lo que propone la política. Me parece bueno que eso esté diagnosticado y que convoque a todas las fuerzas a trabajar en función de eso. Se mencionan muchos muchos tópicos que habló el gobernador sobre cultura, deporte, recursos humanos, matriz productiva, etc. Si entendemos que desde los municipios para arriba hay una gran dependencia de un Estado por el federalismo, vamos a seguir para adelante. Me siento feliz que con que el gobernador haya denunciado que la obra pública no se va a ver afectada porque eso creo que es crítico, sobre todo en un departamento como Tunuyán donde ha quedado eh por desarrollar mucha obra nacional que venimos lo anunciando.

Allí, también hizo hincapié en el dinero que se desprende de Portezuelo del Viento. "Hay que esperar creo que son momentos eh claves para para lo que viene. Hay temas que son críticos o que son polémicos, como la minería, los fondos de Portezuelo... En fin. Algunas cuestiones que vamos a tener que debatir y la oposición va a tener que estar a la altura para ver cuál es el horizonte que toma la provincia", dijo Andraos. Intendentes opositores y oficialistas en la jura de Alfredo Cornejo. Foto: MDZ.

Por su parte, la intendenta de Santa Rosa y presidente del Partido Justicialista local, Flor Destéfanis, analizó: "Se vio en el gobernador y la vicegobernadora manifestar la necesidad de diálogo y de consensos en la etapa que se viene. Esto que puso el mismo gobernador Cornejo en valor del acompañamiento que tuvo el PJ con el Presupuesto y la Ley de Ministerios. Si bien podemos o no compartir algunas de sus ideas o proyectos, entendíamos que eran la herramienta que necesitaba para la gobernabilidad".

"Ahora creo que lo que hay que hacer es esperar. Sobre lo que dijo en su discurso hay cosas que entusiasman como intendentes. Como sostener e incrementar la obra pública, que me parece una definición importante frente a lo que estamos escuchando a nivel nacional y con la sinceridad de que Santa Rosa no hubo mucha obra pública provincial en los últimos cuatro años, nos llenamos de esperanza de que ahora podamos ver algunas otras obras estratégicas. Inclusive lo que mencionó del agua espero que llegue a la zona Este de Mendoza...", añadió Destéfanis.

Acerca de la acusación de "discriminación" por parte del gobierno de Alberto Fernández para con Mendoza en el último en materia de reparto de fondos, Destéfanis comentó: "Durante cuatro años tuvimos dos plazas donde, a través del programa de infraestructura municipal, nos proveyeron materiales y nosotros colaboramos y pusimos la de obras. Luego, el asfalto de mil metros de una calle. La verdad es que eso durante cuatro años- viendo lo que otros municipios recibieron y teniendo en cuenta que si bien podemos tener pocos habitantes tenemos una superficie muy extensa- también entendemos que puede haber habido ciertos criterios discrecionales y esperamos que ese reclamo ante la Nación ojalá para adentro tenga un criterio equitativo, federal y que se empiece a ver no solamente la cantidad de habitantes, sino cuáles son las zonas productivas y estratégicas de la provincia que necesitan la atención y la inversión del Gobierno provincial que, como entendemos nosotros, es la zona Este".