En vivo: Javier Milei ultima los detalles para su asunción presidencial

Domingo 10 de diciembre

7.00 - Milei ultima los detalles para su asunción presidencial

Javier Milei asumirá como presidente este domingo 10 de diciembre en la ceremonia de traspaso de mando, en donde Alberto Fernández le entregará la banda presidencial y el bastón, en un evento donde además jurarán sus ministros.

Desde el equipo de comunicación del nuevo Gobierno dieron a conocer cómo será el itinerario del traspaso de mando, que comenzará en el Congreso de la Nación, donde Alberto Fernández le entregará la banda y el bastón presidencial, y que tendrá al flamante jefe de Estado brindando un discurso desde las escalinatas del emblemático edificio.

Posteriormente, se realizará la Misa Interreligiosa en la Catedral Metropolitana, a las 13. Milei se trasladará, luego, en un convertible a la Casa Rosada, donde recibirá a los mandatarios extranjeros y autoridades, entre ellos, los presidente de Paraguay, Santiago Peña; de Chile, Gabriel Boric; de Uruguay, Luis Lacalle Pou y de Ecuador, Daniel Novoa. Milei tomará juramento a sus ministros en el Salón Blanco a partir de las 17.30 y una hora después se realizará un cocktail. Finalmente, habrá una función de Gala en el Teatro Colón a las 20 horas. La obra será Madame Butterfly.

El itinerario:

10:30 - Salida del Hotel Libertador

11:00 - Llegada al Congreso Nacional

11:10 - Firma libro de visitantes ilustres

11:30 - Acto y Ceremonia de Traspaso

12:00 - Discurso en las escalinatas del Congreso.

12:30 - Vuelta a Casa Rosada en un convertible Valliant III

13:00 - Misa Interreligiosa en la Catedral

13:30 - Recibimiento de Mandatarios extranjeros y autoridades.

17:30 - Jura de Ministros en el Salón Blanco

18:30 - Cocktail

20:00 - Función de Gala en el Teatro Colón. Obra: Madame Butterfly

Sábado 9 de diciembre

19.30 - Milei, con el premier húngaro

El presidente electo Javier Milei se reunió este sábado, en la previa del acto de asunción de este domingo, con el premier húngaro Víktor Orban.

"Una nueva esperanza para América Latina! Felicité hoy al Presidente @JMilei por su aplastante victoria en las elecciones presidenciales en Argentina. ¡Gracias por la invitación!", escribió la máxima húngara en las redes.

17.05 - La Oficina del Presidente informó cuáles fueron las reuniones de este sábado

La Oficina del Presidente Javier Milei informó esta tarde cómo se desarrolló la jornada de sábado del flamante jefe de Estado.

De acuerdo al comunicado, Milei, junto a Diana Mondino y al nuevo embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein, se reunieron en el Palacio San Martín con el presidente de Armenia, Vahagn Khachaturyan, en primera instancia.

Luego fue el turno del encuentro con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, el embajador norteamericano Marc Stanley y Juan González, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.

Además, Milei se reunió hoy con el Rey Felipe VI de España y al presidente de Paraguay, Santiago Peña.

15.07 - Milei se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un posteo en el que se lo ve en una foto junto con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm.

El encuentro se produjo este mediodía, tras el arribo de la delegación de ese país en la noche del viernes.

12.37 - Patricia Bullrich se reunió con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador

La ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, se reunió con el ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. "Me reuní con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente de El Salvador, @nayibbukele, para discutir estrategias efectivas en la lucha contra el narcotráfico y las mafias. Compartimos experiencias valiosas que sirven para fortalecer las acciones en materia de seguridad ciudadana", explicó Bullrich en su cuenta de X.

12.00 - Llegó al país la delegación de Estados Unidos para la asunción de Milei

El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley dio hoy la bienvenida a la delegación presidencial de su país encabezada por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, que participará mañana de la ceremonia de asunción del presidente electo Javier Milei.

"Es un honor dar la bienvenida a la Delegación Presidencial encabezada por la secretaria de Energía Jennifer Granholm que asistirá a la ceremonia de asunción del presidente Javier Milei", publicó el diplomático esta mañana en su cuenta en la plataforma X (exTwitter).

Además de Granholm y Stanley, la delegación norteamericana también está integrada por Carlos Monje, subsecretario de Política de Transportes del Departamento de Transportes; Andrew E. Light, subsecretario de Energía para Asuntos Internacionales, Departamento de Energía; y Juan Sebastián González, asistente especial del Presidente y Director Principal para el Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional, Casa Blanca.

10.10 - Milei recibió al presidente de Paraguay a 24 horas de su asunción

El presidente electo Javier Milei recibió esta mañana en el hotel Libertador al mandatario de Paraguay, Santiago Peña, quien arribó al país para participar mañana de los actos de asunción del nuevo gobierno. Peña arribó minutos antes de las 10 al hotel ubicado en avenida Córdoba y Maipú para entrevistarse con el mandatario argentino electo.

El presidente paraguayo llegó ayer a Buenos Aires y mantuvo por la tarde un encuentro con el exmandatario Mauricio Macri, con quien dialogó sobre "los desafíos económicos y políticos de la región". "Conversé con Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina. Hablamos de los desafíos económicos y políticos en la región, como también de la importancia de afrontar estos desafíos unidos, poniendo el bienestar de las personas en primer lugar", indicó Peña en su cuenta de la red social X.

8.00 - El video de un acto escolar que emocionó a Javier Milei

El presidente electo, Javier Milei, se prepara para asumir su cargo este domingo y a horas de ese histórico momento compartió en redes sociales un video de un acto escolar donde los alumnos lo ovacionan mientras repasan y mencionan los presidentes de los 40 años de democracia.

El nuevo presidente retuiteó un mensaje del diputado provincial Nahuel Sotelo mostrando el acto donde fue ovacionado por los niños.

Mirá el video

Viernes 8 de diciembre

21.25 - Así será el operativo para la asunción de Javier Milei

Con motivo de la ceremonia de traspaso del mando presidencial que se realizará el domingo en el Congreso de la Nación y el posterior traslado del presidente electo Javier Milei hacia la Casa Rosada, el Gobierno convocó a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para la coordinación de un Comando Unificado que se ocupará de la custodia y protección en todos los protagonistas, como así también de resguardar la seguridad de dignatarios e invitados especiales.

Del operativo también participarán la Policía de la Ciudad y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. En un trabajo en conjunto, las autoridades preparan un sistema de tres anillos de seguridad: el primero con personal de Casa Militar en torno a Milei, el segundo a cargo de las fuerzas federales y el tercero con la intervención de la policía porteña.

Trascendió que al menos 7.000 agentes estarán afectados al operativo. El número -que probablemente esté relacionado a la cantidad de gente esperada, a la extensión del recorrido que harán el presidente electo y su comitiva, y a la amplitud horaria que abarcará el operativo- podría ser incluso mayor ante la llegada del presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky.

18.28 - Javier Milei designó a su secretaria de Turismo

La abogada Yanina Martínez, una albertista que fue hasta la derrota en el balotaje una dura crítica de Javier Milei, continuará en el Gobierno del líder libertario en la misma área en la que estuvo hasta ahora. La actual secretaria de Promoción Turística de la Nación, bajo la conducción de Matías Lammens, pasará a desempeñarse como secretaria de Turismo, área que dejará de tener rango ministerial. La cartera tendrá bajo su órbita las subsecretarías de Deporte y Ambiente.

La funcionaria, que seguirá pese a que durante la campaña cuestionó con convicción las ideas de Milei -sobre todo la vinculada a recortar planes como el PreViaje- estuvo participando activamente durante toda la campaña de Unión por la Patria, pero luego de la derrota de Sergio Massa en la segunda vuelta, dejó de publicar en sus redes mensajes políticos y empezó a difundir temas vinculados a la gestión.

17.05 - Javier Milei le agradeció a Macron por una particular foto

El presidente electo Javier Milei le agradeció al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por "su foto con la camiseta de Boca Juniors con mi frase VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

14.52 - Javier Milei confirmó a funcionarios clave dentro de su Gabinete

El presidente electo de la Nación comunicó oficialmente que Mario Russo será ministro de Salud y que Enrique Rodríguez Chiantore ocupará el cargo de superintendente de Servicios de Salud desde el 10 de diciembre.

A su vez, Florencia Misrahi será la titular de AFIP según comentaron desde la Oficina del presidente electo.

12.12 - Bullrich acompañó a Milei a una reunión con Bolsonaro y el futuro presidente le dedicó un posteo en redes

"Firmeza, orden y experiencia para cuidar de los argentinos y las fuerzas de seguridad. VLLC...!!!", escribió el presidente electo Javier Milei sobre los ejes que podría tener la nueva gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. El posteo sale a la luz tras una reunión que mantuvieron ambos con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien está en el país por la asunción de Milei el domingo.

10.10 - Jair Bolsonaro llegó al búnker de Milei

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó en la madrugada del viernes a la Argentina para participar el domingo de la ceremonia de asunción de Javier Milei en la Presidencia de la Nación. Pocas horas más tarde, durante la mañana del viernes, el referente de la derecha brasileña se acercó caminando hastael búnker donde se encuentra el presidente electo argentino para compartir un desayuno.

"Nosotros con Javier Milei defendemos la democracia. El triunfo de Milei significa mucho en el mundo sobre todo en un contexto donde está muy dividido entre la izquierda y la derecha. Nosotros no somos opositores (a la izquierda ), somos enemigos”, dijo Bolsonaro.

9.50 - El designado Gabinete de Mieli está reunido en Retiro

A dos días de la asunción del nuevo gobierno, el designado equipo de gabinete del presidente electo Javier Milei continuaba hoy con reuniones en oficinas del barrio de Retiro para terminar de definir las primeras medidas de gobierno y el paquete de leyes que se enviará al Congreso. En las oficinas que se encuentran en avenida Del Libertador al 600, referentes y asesores del presidente electo comenzaron a ingresar esta mañana y, sin importar el feriado, las reuniones se mantendrán durante todo el transcurso del día.

En el lugar ya están presentes los designados ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri, la nombrada canciller Diana Mondino y el portavoz presidencial Manuel Adorni, entre otros. En tanto, Milei permanece en el hotel Libertador donde se encuentra alojado y podría participar de las mismas presencial o virtualmente.

Jueves 7 de diciembre

22:07 Jair Bolsonaro llegó a la Argentina para asistir a la asunción de Javier Milei

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro arribó este jueves por la noche a la Argentina junto a una comitiva de 30 personas para asistir a la asunción del mandatario electo Javier Milei el próximo domingo.

20.03 - Javier Milei comunicó que Esteban Leguizamo será el titular del PAMI

Javier Milei, a través de la cuenta de la Oficina del Presidente, comunicó que Esteban Leguizamo será el director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), a partir del 10 de diciembre.

Además, en el mismo comunicado, ratificó a Carlos Soratti al frente del INCUCAI.

19.30 - Milei confirmó quién será el secretario Legal y Técnico

El abogado Javier Herrera Bravo fue confirmado como el próximo secretario Legal y Técnico del Gobierno de Javier Milei.

El flamante funcionario es especialista en Derecho Público y trabajó con Pablo Clusellas en Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos.

14.00 La Oficina del Presidente Electo emitió un comunicado sobre la "crítica situación que atraviesan las áreas del Estado"

Distintos ministros y funcionarios que formarán parte del gabinete del presidente electo Javier Milei se reunieron para analizar "la crítica situación" de diferentes áreas del Estado, la "implementación de acciones según su grado de urgencia" y sobre "los aspectos de la política de seguridad" que implementará el nuevo Gobierno, a tres días de la ceremonia de asunción presidencial que se realizará este domingo.



"Durante el encuentro se trató la crítica situación que atraviesan las distintas áreas del Estado y la implementación de acciones según su grado de urgencia", detalló la oficina del presidente electo en un comunicado de prensa difundido a través de la plataforma X.



Asimismo, durante el encuentro "se discutieron distintos aspectos de la política de seguridad que se implementará a partir del 10 de diciembre".



La reunión fue realizada en las oficinas de Avenida del Libertador 602, en el barrio porteño de Retiro, y participaron los futuros ministros del Interior, Guillermo Francos; de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri, de Capital Humano, Sandra Petovello; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.



También se hicieron presentes el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el futuro portavoz presidencial, Manuel Adorni; la próxima secretaria de Comunicación, Belén Stettler; y quien tendrá a su cargo la administración del Banco Central, Santiago Bausili.

13.18 - Daniel Noboa, presidente de Ecuador, asistirá al cambio de mando

Daniel Noboa, mandatario de Ecuador, confirmó su presencia para este domingo en el marco del acto de asunción del nuevo Gobierno de Javier Milei en la Argentina.



Un documento difundido por la Presidencia de Ecuador informa que la comitiva oficial que acompañará a Noboa a la Argentina para asistir al acto de traspaso de mando presidencial estará conformada también por María Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, entre otros funcionarios.

10.45 - Patricia Bullrich y Aníbal Fernández iniciaron la transición

La futura ministra de Seguridad durante el Gobierno de Javier Milei se reunió este jueves con el funcionario saliente, Aníbal Fernández, para iniciar la transición de dicha cartera.

"Con el ministro Aníbal Fernández iniciamos una muy buena reunión de transición con cada equipo y en cada una de las áreas. A partir del 10 de diciembre, empezaremos a trabajar de forma ordenada para asegurar una gestión efectiva. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga", expresó Bullrich en sus redes.

9.00 - El presidente electo está reunido con su futuro Gabinete

El presidente electo Javier Milei se encontraba esta mañana en el Hotel Libertador, donde recibía a varios de los ministros y funcionarios que formarán parte de la administración que asumirá el próximo domingo. Los futuros ministros del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; y Defensa, Luis Petri, llegaron pasadas las 8 al hotel ubicado en Avenida Libertador 600, donde reside Milei desde mediados de octubre.

También se hicieron presentes Diana Mondino, que será próxima titular de la Cancillería; y la designada ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

Miércoles 6 de diciembre

20.04 - El economista Marcos Lavagna sigue al frente del Indec

El actual director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, continuará al frente del organismo durante la presidencia de Javier Milei, quien asumirá el domingo 10 de diciembre.



Así lo informó la Oficina del Presidente Electo de la República Argentina a través de la cuenta de la red social X.

19.38 - Javier Milei habló de su comunicación con Elon Musk

Este miércoles, el presidente electo, Javier Milei, recibió el llamado del magnate Elon Musk, con quien habló de lo que se viene en Argentina luego de haber mantenido cruces en la red social X (antes Twitter).

Tras la comunicación, Javier Milei publicó en sus redes: "Hoy mantuve una gran conversación con @elonmusk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo".

Y agregó: "Elon me deseo mucha suerte y éxitos en la tarea, recordando que Argentina supo ser uno de los países más prósperos e influyentes del mundo y que era consciente de todos los desafíos que, tanto la Argentina como yo, tenemos por delante".

Para finalizar, dijo: "Si bien no va a poder asistir a la ceremonia de traspaso, quedamos en contacto para que el año próximo visite la Argentina y podamos seguir estrechando vínculos y trabajando juntos".

Hoy mantuve una gran conversación con @elonmusk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo.

16.30 - El presidente de El Salvador confirmó que no viene a la asunción de Javier Milei

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, finalmente no estará el domingo en Argentina para la asunción de Javier Milei como presidente.

En el entorno del libertario habían expectativas de que el salvadoreño, y referente de la derecha latinoamericana, estuviese presente, pero desde el país caribeño informaron que el presidente tiene compromisos asumidos.

16.10 - Milei confirmó a Carlos Alberto Soratti al frente del INCUCAI

Carlos Alberto Soratti seguirá al frente del INCUCAI durante el el gobierno de Javier Milei.

Soratti es médico con especialización en Terapia Intensiva y en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Fue Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación del 2006 al 2009 y Presidente del INCUCAI entre 2003 y 2006 y desde 2009 hasta enero de 2016.

Está en el cargo desde el 17 de marzo de 2020.

14.30 - Mondino respaldó la decisión de Milei respecto a la pauta oficial

La futura canciller, Diana Mondino, escribió a través de X sobre la decisión del nuevo presidente de eliminar la pauta oficial a los medios de comunicación porque "no hay más plata".

"No se puede cobrar impuestos para intentar distorsionar la realidad. Si el Estado subsidia a los medios, naturalmente estará limitando la libertad de expresión", escribió una de las integrantes del círculo chico que rodea al presidente electo.

Además, tildó de "excelente" la decisión de Milei: "Si no hay más plata, se elimina la pauta oficial", concluyó.

12.20 - El bastón presidencial ya está en Casa Rosada

Tras las polémicas, el poco tiempo que queda para la fecha de asunción de Javier Milei, obliga a que las cosas se acomoden en su lugar, para ordenar ya el acto de traspaso. Por ellos, finalmente Juan Carlos Pallarols, histórico orfebre presidencial, entregó esta mañana el bastón presidencial en Casa Rosada por el valor simbólico de un peso, siendo definitivamente propiedad del Estado nacional.

10.11 - Anunciaron al nuevo presidente del Banco Nación

La oficina de prensa del presidente electo, Javier Milei, compartió su tradicional comunicado de cada mañana en el cual anunciaron que Daniel Tillard y Darío Wasserman, serán designados como presidente y vicepresidente, respectivamente, del Banco Nación Argentina (BNA). La oficialización llega luego de que se confirmara a Santiago Bausili como presidente del Banco Central.

Por otra parte, Belén Stettler será secretaria de Comunicación.

9.00 - El equipo de Javier Milei se reúne para delinear medidas

El presidente electo Javier Milei se encuentra esta mañana en el Hotel Libertador mientras los integrantes de su futuro equipo de Gobierno se encuentra reunido en oficinas ubicadas en el barrio de Retiro, donde se ultiman los lineamientos que tendrá la gestión que asumirá el próximo 10 de diciembre.



La designada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la futura canciller, Diana Mondino, y otros futuros funcionarios y asesores se acercaron esta mañana a oficinas que se encuentran en avenida del Libertador al 600, donde ayer Milei mantuvo una reunión con sus futuros funcionarios.

Martes 5 de diciembre

22.10 - Sin oficializaciones, Milei sigue confirmando cargos en su Gabinete

A pocos días de su asunción, el presidente electo Javier Milei sigue confirmando algunos cargos y negociando otros. Caputo sabe que Santiago Bausili será el presidente del Banco Central. También fue confirmada la futura titular de la AFIP y aún se aguarda por las oficializaciones a través de la cuenta oficial de la Oficina del presidente electo.

El futuro mandatario nacional cierra otro día con intensas reuniones con su Gabinete y con José Luis Espert. Este miércoles se oficializarán otros nombres y Milei tiene prevista una atareada agenda con sede en el Hotel Libertador.

21.23 - Milei llenó otro casillero y ya tiene definido quién se hará cargo de AFIP

A cinco días de la asunción del nuevo presidente, se conoció que la abogada tributarista Florencia Misrahi será la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La misma sería oficializada en las próximas horas por la Oficina del presidente electo, que es el canal oficial del equipo de Javier Milei. Misrahi es asesora fiscal y jurídica, y se desempeña hace 7 meses como socia del Estudio Lisicki Litvin y Asociados, en la división de Agronegocios.

20.50 - El Banco Central tiene nuevo presidente

El economista Santiago Bausili, amigo y socio del futuro ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, será confirmado en las próximas horas como el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina durante el Gobierno de Javier Milei.

Bausili fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri y es socio de Caputo en la consultora Anker.

20.00 - Caputo habló antes de asumir como ministro de Economía y confirmó a un funcionario

El futuro ministro de Economía de la Nación en el Gobierno de Javier Milei habló con la prensa este martes por la tarde noche. El exfuncionario de Mauricio Macri dijo que "recibimos la peor herencia de la historia". Al mismo tiempo dijo que Federico Furiase se sumará como parte del equipo económico del nuevo gobierno como un asesor clave en Economía. Tambien sostuvo que "hoy o mañana se hace el anuncio completo".

18.30 - Petri y Taiana, reunidos en la sede de Defensa

El ministro saliente de Defensa, Jorge Taiana, recibió hoy a quien será su sucesor en el gobierno de Javier Milei, Luis Petri, en el marco de las reuniones para la transición.

"Recibí al doctor @luispetri para iniciar el proceso de transición en el Ministerio de Defensa. Conversamos sobre las distintos áreas de trabajo de la cartera, las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional", comentó Taiana en la red X (ex Twitter).

El mensaje estuvo acompañado por una foto del encuentro realizado en la sede del Edificio Libertador, sede de la cartera militar.

De esta manera se continuaron llevando a cabo reuniones entre los ministros salientes y entrantes de cara a la asunción de Milei del próximo domingo.

En ese marco, ya se realizaron reuniones por el mismo tema entre Aníbal Fernández y Patricia Bullrich (Ministerio de Seguridad), entre Eduardo De Pedro y Guillermo Francos (Interior), entre Santiago Cafiero y Diana Mondino (Cancillería) y entre Julio Vitobello y Karina Milei (Secretaría General de la Presidencia).

16.20 - Sergio Massa llegó al Congreso en medio de la transición con Martín Menem

El ministro de Economía y excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, llegó pasadas las 16 a la Cámara de Diputados, donde el riojano Martín Menem será el próximo presidente.

Si bien se especuló sobre una posible reunión con el diputado nacional riojano, el ministro le aclaró a MDZ que fue al Congreso por "el cumpleaños de Cecilia" Moreau.

16.07- El tuit de José Luis Espert tras su visita al presidente electo

El presidente electo, Javier Milei, recibió al diputado de Juntos por el Cambio y líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, en el Hotel Libertador, de esta ciudad.

Ambos fueron socios políticos hasta que Milei decidió iniciar su aventura presidencial bajo el sello de La Libertad Avanza.

Los excompañeros de recinto en la Cámara de Diputados mantuvieron siempre una relación cordial.

A la salida del encuentro, Espert contó que en la conversación rememoraron vivencias profesionales y puntualizó en el rol que tendrá en la Cámara alta.

14.25 - Marcos Sequeira podría ser el titular de AFIP en el inicio de la gestión de Javier Milei

Marcos Sequeira será el elegido de Javier Milei para bajar el déficit que tiene la AFIP. El cordobés es contador y abogado tributarista y actualmente dirige el estudio jurídico Sequeira & Asociados, en el cual se especializan en procedimientos tributarios, derecho tributario, penal tributario, penal económico y empresarial, y penal aduanero.

"He tenido el ofrecimiento oficial, pero un tanto desprolijo, porque me enteré primero por los diarios. Después se oficializó. Estoy esperando ahora que se concrete, porque también me han transmitido que ya está cerrado el tema, pero lo quiero ver oficializado, no quiero que me pase como a la chica de la Anses", dijo en medios locales.

12.35 - Lula confirmó que no estará en la asunción de Javier Milei

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió no asistir el domingo a la asunción del mandatario electo Javier Milei y, en su lugar, enviará al canciller Mauro Vieira, informó el ministro de Comunicación Social brasileño, Paulo Pimenta. "Lula no irá a Buenos Aires", dijo.



La Secretaría de Prensa del Palacio del Planalto informó que el Gobierno brasileño estará representado por el canciller Mauro Vieira, quien fue durante ocho años embajador en Buenos Aires.



Lula había sido invitado el domingo pasado en una carta entregada personalmente a Vieira en el Palacio de Itamaraty por la futura canciller Diana Mondino, quien destacó las relaciones entre Argentina y Brasil.

10.53 - La invitación de Javier Milei al acto de asunción

El presidente electo Javier Milei convocó a la ciudanía a asistir el domingo a las inmediaciones del Congreso nacional donde se realizará la ceremonia de traspaso y asunción del nuevo gobierno.



"Asunción presidencial. Domingo 10 de diciembre 11 horas. Congreso de la Nación. Trae tu bandera argentina", dice el flyer publicado por Milei en su cuenta de la red social X (antes Twitter), junto a la leyenda "Viva la libertad carajo" .



Según esta previsto, a las 11 comenzará la Asamblea Legislativa en el interior del Congreso, ante la cual Milei hará el juramento de rigor y luego recibirá del presidente saliente Alberto Fernández los atributos del mando.

10.20 - Cónclave clave de Javier Milei con Bullrich y Martín Menem

El presidente electo Javier Milei, la designada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el candidato propuesto para presidir la Cámara de Diputados, Martín Menem; y otros futuros funcionarios del Gobierno que asumirá este domingo se reunen en un edificio en el barrio porteño de Retiro.



A cinco días de la asunción del nuevo gobierno, Javier Milei se retiró pasadas las 8.30 del Libertador Hotel donde se encuentra alojado y se dirigió a un edificio, ubicado en avenida del Libertador al 600, para mantener distintas reuniones para terminar de definir los nombramientos de su futuro Gabinete y ultimar detalles de las primeras medidas de su gestión.



Entre los dirigentes que ingresaron a ese edificio se encuentran la designada ministra de Seguridad Bullrich y el propuesto para presidir la Cámara baja, Martín Menem.



Pasadas las 10 se sumaron al encuentro el designado secretario de Trabajo, Gustavo Morón; el eventual funcionario designado en la Secretaría de Medios, Eduardo Roust; y el cineasta Santiago Oria, que realizó los spots publicitarios del libertario durante la campaña.

10.00 - Javier Milei tuvo un cruce en X (antes Twitter) con Elon Musk

Javier Milei le respondió a Elon Musk, el magnate, empresario e inversor que compartió en sus redes sociales un video del presidente electo hablando sobre la justicia social. "We need to talk, Elon... ", le dijo Milei.

El crossover se da tras el posteo que hizo Musk en su red social X, en donde compartió al libertario hablando sobre la justicia social y definiéndola como "injusta".

Lunes 4 de diciembre

16.17 - Cecilia Moreau recibió a Martín Menem

Un rato después de las 17 el futuro presidente de la Cámara de Diputados llegó al Congreso de la Nación para iniciar la transición con Cecilia Moreau. El encuentro se estiró durante más de media hora.

El hombre de La Rioja asumirá la conducción de la Cámara baja el próximo jueves 7 de diciembre. Tendrá un rol clave el próximo 10 de diciembre cuando Javier Milei asuma en la Asamblea Legislativa.

16.05 - Milei se reunió con Fernando Iglesias

El flamantre presidente de la Nación se reunió este lunes con el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias.

Durante el encuentro, charlaron de su nuevo rol como responsable de la Integración de la Argentina al mundo, el Mercosur y la política exterior.

12.50 - Bullrich y Aníbal Fernández comenzaron la trasición en Seguridad

La designada ministra de Seguridad en el Gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, remarcó hoy que "la seguridad no frena" durante el proceso de transición y destacó que esa instancia será "totalmente ordenada", tras reunirse con el actual titular de la cartera, Aníbal Fernández.



"La seguridad no frena, las tareas de administración no frenan. Las fuerzas están 24 por 7 por 365. La continuidad es que la seguridad de la gente tiene que estar protegida con esta continuidad sin que frenemos por una transición", sostuvo Bullrich en declaraciones a la prensa una vez finalizada extensa reunión de transición con Fernández en el Ministerio de Seguridad.

"Mañana los equipos van a profundizar sobre los temas importantes respecto de la seguridad de los argentinos", añadió.



10.05 - Luis Petri será ministro de Defensa

A través de un comunicado de prensa, la oficina de comunicación del presidente electo Javier Milei confirmó que Luis Petri será el ministro de Defensa de la Nación a partir del 10 de diciembre.

"De esta manera, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al Gobierno de La Libertad Avanza", indicaron.

Además, agreregaron que esta mañana se produjo una reunión de Gabinete de la cual participaron el presidente electo Javier Milei y los futuros funcionarios Nicolás Posse, Luis Caputo, Guillermo Ferraro, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Karina Milei y el propio Luis Petri.

9.10 - Francos habló sobre el dólar y las PASO

Guillermo Francos, futuro ministro del Interior, anticipó dos cuestiones clave que pretende que sucedan durante el Gobierno de Javier Milei. La primera tiene que ver con el dólar, respecto de lo cual aseguró que la gente debe estar "tranquila" porque "no veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada". Además, adelantó que un precio lógico sería de "$600 o $650".

Por otra parte, adelantó que el nuevo Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para eliminar las PASO. Será uno de los temas para incorporar en las sesiones extraordinarias.

Domingo 3 de diciembre

13.00 - Nueva baja en el Gabinete de Javier Milei

Este domingo, y mediante sus redes sociales, María Eugenia Talerico, exdirigente de la Unidad de Información Financiera (UIF), se bajó del cargo de la Dirección Nacional de Migraciones a una semana del inicio del Gobierno de Javier Milei.

“Quería comunicarles que finalmente no estaré a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones”, anunció Talerico en su cuenta de Twitter. Luego agregó: “Le deseo a este Gobierno el mayor de los éxitos porque lo necesitamos todos los argentinos”. María Eugenia Talerico anunció que no será la directora de Migraciones del Gobierno de Milei

La abogada penalista, que recientemente fue una pieza importante en la denuncia contra Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, un puntero del PJ que fue detenido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito, se encontraba en conversaciones avanzadas con el equipo de Guillermo Francos.

Sábado 2 de diciembre

17.38 - Finalizó la reunión entre Milei y Menem: el mensaje del presidente electo

El diputado nacional y futuro presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem se reunió este sábado con el mandatario electo, Javier Milei, en un extenso encuentro que duró más de dos horas.

Tras el cónclave, el presidente electo se volcó a sus redes sociales para dejar un mensaje sobre el encuentro.

"Acá con nuestro candidato a Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, siguiendo una larga tradición de que la Cámara la presida el partido que gobierna. VIVA LA LIBERTAD CARAJO", fue el posteo de Javier Milei en su cuenta de X.

Acá con nuestro candidato a Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, siguiendo una larga tradición de que la Cámara la presida el partido que gobierna.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO



16.00 - Cumbre entre Milei y Martín Menem en el búnker del libertario

El presidente electo Javier Milei se encuentra reunido en el Libertador Hotel con el diputado nacional Martín Menem, quien será el presidente de la Cámara de Diputados.

El riojano, sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, le ganó la pulseada a Cristina Ritondo (PRO) y Florencio Randazzo (peronismo), quienes sonaban como postulantes al lugar dentro del Congreso.

10.30 - Francos confirmó a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y a Francisco Paoltroni como presidente provisional del Senado

El presidente electo, Javier Milei, confirmó que el senador electo Francisco Paoltroni será postulado por La Libertad Avanza como el próximo presidente provisional del Senado. Además, ratificó que Martín Menem será propuesto como candidato a presidir la Cámara de Diputados.

"Como históricamente ha sucedido, la línea sucesoria se mantendrá integrada por miembros del partido político gobernante", destacó Milei en un comunicado de la Oficina del Presidente.

8.30 - Luis Petri cada vez más cerca de ser el encargado de Defensa

Tras la confirmación oficial de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad del futuro Gobierno de Javier Milei, Luis Petri se perfila como el elegido por el presidente electo para hacerse cargo de la cartera de Defensa.

Si bien en un primer momento se dijo que la vicepresidenta Victoria Villarruel iba a estar a cargo de Seguridad y Defensa, Milei ha decidido priorizar la gobernabilidad y el acuerdo con otras fuerzas políticas.

Viernes 1 de diciembre

20.45 - Detalles de la asunción de Milei

El excanciller Jorge Faurie, quien oficia de colaborador en la organización de la asunción del presidente electo Javier Milei, detalló hoy que el futuro mandatario pronunciará "una oración muy breve para los parlamentarios" en el Congreso y luego dará "un mensaje a la Nación delante del público".

"Va a ser en el Congreso, pero inmediatamente luego de eso el presidente dará un mensaje, que será de una oración muy breve para los parlamentarios que están allí reunidos en la Asamblea. Luego sale y hace un mensaje a la Nación delante del público", señaló Faurie en la puerta del Hotel Libertador, en el barrio porteño de Retiro.

Al salir de ese edificio, donde Milei reside desde finales de octubre, el excanciller detalló que después de la jura en el Congreso, el electo jefe de Estado irá por la tarde a la jura de ministros, luego al tedeum y por último al Teatro Colón.

19.00 - Fuerte crítica a Milei por los fondos para las provincias

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, criticó hoy nuevamente la declaración de "no hay más plata" para obras públicas que formuló el presidente electo, Javier Milei, al recodar que el Estado cumple tareas "que son indelegables" y que no se pueden "dejar al mercado".

"Creo en las políticas públicas y preocupa mucho cuando uno ve que se van a eliminar las obras públicas", apuntó Bordet al inaugurar hoy el edificio y un gimnasio de dos escuelas secundarias de Concordia.

17.00 - La DAIA recordó que Rodolfo Barra pidió "disculpas" por "sus horrorosas conductas"

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recordó hoy que Rodolfo Barra, designado como Procurador del Tesoro de la Nación, hizo en la década del '90 "un pedido de disculpas" ante el organismo "por sus horrorosas conductas y manifestaciones cuando era joven", época en la que tenía vínculos con agrupaciones nazis.

"Es importante remarcar lo ocurrido, ya que estará a cargo del órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado y tendrá como un eje central la lucha contra el antisemitismo y la discriminación. En este sentido, la DAIA estará presente para asegurarse su apego a la ley y que esto se cumpla gobierne quien gobierne", agregó la DAIA en un comunicado.

15.45 - Javier Milei se decidió por uno de sus alfiles del interior como el futuro presidente de la Cámara de Diputados

El presidente electo Javier Milei decidió que Martín Menem será el presidente de la Cámara de Diputados, dejando de lado el rumor de que Cristian Ritondo y Florencio Randazzo eran los postulantes para hacerse cargo de la presidencia en la Cámara baja.

También sonaron los nombres de Oscar Zago (de la Ciudad de Buenos Aires) y Carlos González D'Alessandro (San Luis), aunque también fueron descartados por el deseo de Javier Milei.

El riojano, sobrino del expresidente Carlos Saul Menem, comenzó su carrera política en el año 2021 cuando se unió a La Libertad Avanza. Ese año alcanzó la banca de diputado provincial por su provincia.

En las últimas elecciones para gobernador de su provincia quedó en el tercer puesto por detrás del gobernador electo Ricardo Quintela.

Este año también participó de las legislativas nacionales, alcanzando un lugar en la Cámara de Diputados.

13.00 - Una ex funcionaria de Macri será la encargada de controlar los pasos fronterizos

María Eugenia Talerico, exfuncionaria de la UIF durante la gestión de Mauricio Macri, será nombrada como la directora de la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que estará a cargo de los pasos fronterizos del país.

En las redes sociales ya comenzaron a felicitarla a pesar de que no fue confirmada por la Oficina del Presidente Javier Milei.

11.25 - Siguen las confirmaciones para la asunción de Javier Milei

El rey Felipe VI de España asistirá en representación del Gobierno español a la toma de posesión de Javier Milei como presidente de Argentina el próximo 10 de diciembre, informó este viernes el Palacio de la Zarzuela.



El monarca español, que tradicionalmente representa a España en este tipo de actos, suele viajar acompañado de uno o varios miembros del Gobierno, entre ellos generalmente el ministro de Asuntos Exteriores.

10.38 - El mensaje de Patricia Bullrich como flamante ministra de Seguridad

A pesar de las idas y vueltas, la titular del PRO, Patricia Bullrich, será finalmente la ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre.

Tras el anuncio, la excandidata presidencial se expresó en su cuenta de X (antes Twitter): "Agradezco al presidente electo Javier Milei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad".

Y agregó: "Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca. El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios".

"Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga", finalizó.

10.35 - Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente Electo Javier Milei informó que Patricia Bullrich "será la ministra de Seguridad de la Nación" a partir del 10 de diciembre.

Además, informaron que Rodolfo Barra se hará cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación.

9.35 - Guillermo Francos se refirió al apoyo electoral de Macri

El futuro ministro del Interior del Gobierno de Javier Milei, Guillermo Francos, se refirió al apoyo electoral que recibió el flamante presidente electo por parte de Mauricio Macri en la previa al balotaje. Al respecto, dijo que "tuvo su importancia, pero la decisión fue de los argentinos. No es un tema menor, no hay presidente que haya tenido semejante apoyo".

Luego, aseguró que le pareció "una actitud valiosa y con una claridad política en ese momento, pero eso no significa que compraron acciones o estemos repartiendo acciones de Gobierno".

Jueves 30 de noviembre

22.09 - En un día con anuncios, siguen algunos casilleros sin rellenar en el gabinete de Milei

El presidente electo tuvo una jornada marcada por los anuncios de quiénes serán algunos funcionarios que completarán los casilleros de su gabinete. Sin embargo, aún persiste la duda de qué rol ocupará Patricia Bullrich, fuentes aseguran que irá a Seguridad, mientras que otras indicaron que podría ir a Trabajo. La presidenta del PRO indicó que "aún nada está decidido, hoy tuve una reunión con Milei pero estamos trabajando".

20.29 - El presidente electo oficializó a su secretario de Educación

La Oficina del Presidente Javier Milei informó este jueves que Carlos Horacio Torrendell será el futuro secretario de Educación, dejando así de lado las especulaciones en torno a la posibilidad de que el mendocino Omar De Marchi se hiciera cargo de la cartera.

"La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina comunica que el Dr. en Ciencias de la Educación Carlos Horacio Torrendell será el secretario de Educación de la Nación a partir del 10 de diciembre", dice el comunicado oficial.

20.00 - Javier Milei fue a visitar a Chiche Gelblung, quien fue internado de urgencia

El presidente electo, Javier Milei dejó de lado su agenda de armado en el Libertador Hotel y se dirigió hasta el Sanatorio Mater Dei para visitar al periodista Chiche Gelblung.

Gelblung, de 79 años, fue internado de urgencia este jueves, aunque desde su entorno confirmaron que está bien y en los próximos días le darán el alta médica.

18.00 - Luis Caputo confirmó a Joaquín Cottani en su equipo económico

"Bienvenido Joaquín Cottani al equipo! Excelente economista, gran persona y uno de los artífices silenciosos de los mejores momentos de la década del ‘90", lo saludó Caputo con un mensaje en la red social X.

Cottani fue uno de los funcionarios de confianza de Domingo Cavallo, cuando el cordobés estuvo al mando del Palacio de Hacienda en la década del '90.

El futuro ministro de Economía no definió qué rol ocupará Cottani dentro de su gabinete.

15.30 - Milei se reunió con el intendente de Tres de Febrero

El presidente electo, Javier Milei, continuó con la serie de reuniones que viene manteniendo con dirigentes de diferentes ámbito. Este jueves recibió en el Hotel Libertador a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, uno de los pocos del PRO que quedó al frente de un municipio del Conurbano.

13.10 - Dudas sobre el desembarco de Bullrich en Seguridad

El futuro del Ministerio de Seguridad continúa en debate y a pesar de los rumores que aseguraban el desembarco de la excandidata de Juntos por el Cambio, aún hay dudas sobre la titularidad de la cartera.

Se trata de una silla caliente, ya que en sus inicios, Milei le había propuesto a quien hoy es su vicepresidenta Victoria Villarruel la responsabilidad de definir los ministros de Defensa y de Seguridad, pero tras el acuerdo con el PRO que le garantizó el triunfo el 19 de diciembre, Bullrich ocupó el primera escaño de los nombres que sonaban para asumir la responsabilidad.

Fuentes consultadas por MDZ, negaron las versiones que señalaban a Bullrich como futura funcionaria a cargo de una posible secretaría de Trabajo. Cabe recordar que, ella fue ministra de Trabajo en el Gobierno de Fernando de la Rúa. Las versiones se originaron porque en la reunión de esta mañana entre Bullrich y Milei también participó Sandra Pettovello, a quien la titular del PRO no conocía. Allí, los libertarios escucharon la visión que tiene Bullrich en materia de seguridad.

11.40 - Nuevo comunicado de la Oficina de Prensa de Milei

La Oficina de Prensa del presidente Javier Milei emitió un nuevo comunicado en el cual hizo pública la visita de Patricia Bullrich al Libertador Hotel, búnker y casa del jefe de Estado electo, pero no la confirmaron para ningún cargo. Al que si oficializaron fue a Luis Caputo en el Ministerio de Economía, algo que el propio Milei había informado ayer al volver de Estados Unidos.

Por último, aseguraron que Guillermo Francos, futuro ministro del Interior, participará de la conferencia de la UIA, dando a entender que será el representante del nuevo Gobierno y que Milei no asistirá.

10.15 - Patricia Bullrich fue al Libertador Hotel, búnker de Milei

Patricia Bullrich ingresó en esta mañana de jueves al Libertador Hotel, el búnker, casa y oficina del presidente electo Javier Milei, donde se realizan todas las reuniones que tienen que ver con el armado del futuro Gabinete nacional.

La presencia de la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio en el hotel ubicado en Avenida Córdoba y Maipú da indicios de que su cargo en el Ministerio de Seguridad podría confirmarse, tal como los rumores lo vienen anticipando.

8.25 - Crearán un comando unificado para la asunción de Milei

A falta de diez días para la asunción del presidente electo, Javier Milei, el Gobierno ordenó la creación de un Comando Unificado de Seguridad para custodiar el traspaso de mando por parte del saliente mandatario, Alberto Fernández.

"Resulta oportuno y conveniente crear el Comando Unificado de Seguridad para el Traspaso de Mando Presidencial", a fin de contribuir con una mejor, y fundamentalmente, más segura organización de esta ceremonia", señalaron desde el Ministerio de Seguridad.

Miércoles 29 de noviembre

21.58 - La Oficina del Presidente Javier Milei oficializó a otro funcionario

Este miércoles, se confirmó que Manuel Adorni será el portavoz presidencial de la gestión de Javier Milei al frente de la Casa Rosada. La Oficina del Presidente, en su cuenta de X, emitió el comunicado de oficialización del cargo al publicar un comunicado que expresa: "Se informa que el señor Manuel Adorni será el Vocero Presidencial a partir del 10 de diciembre".

Acto seguido, el propio Adorni expresó sus sensaciones al oficializarse su futuro nombramiento: "A partir del 10 de Diciembre seré el Vocero Presidencial. Agradezco enormemente al Presidente electo Javier Milei por haber depositado en mí la confianza para ejercer tamaña responsabilidad. Fin".

19.30 - El próximo embajador en Estados Unidos se reunió con Jorge Argüello

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, recibió este miércoles al empresario Gerardo Werthein, designado por el presidente electo, Javier Milei, para ocupar ese cargo, en un "productivo" encuentro que tuvo como objetivo iniciar la transición en la sede diplomática en Washington y en el que dialogaron sobre el "positivo estado de la relación bilateral".



Así lo informó Argüello, con un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en el que brindó otros detalles de la reunión realizada a pocos días de la asunción del líder de La Libertad Avanza a la Presidencia de la Nación, el próximo 10 de diciembre.



"Mantuvimos un productivo intercambio sobre el positivo estado de la relación bilateral en materia de diálogo político, comercio e inversiones. Analizamos los objetivos logrados y los nuevos desafíos de la agenda diplomática", indicó el saliente embajador ante los Estados Unidos.

17.45 - Tres nombres para hacerse cargo de la Secretaría de Medios

En medio de la controversia que se generó por la posibilidad de la privatización de los medios públicos, el presidente electo Javier Milei ya tiene en carpeta los nombres de quienes estarán al frente de la cartera.

La titular de esta Secretaría sería Belén Stettler y la subsecretaría estaría a cargo de Eduardo Roust. Ambos serían supervisados por Guillermo Garat, un hombre cercano a Jaime Durán Barba.

El nombramiento de los tres funcionarios se haría este jueves.

17.00 - Javier Milei anunció que eliminará la Secretaría de Comercio

El presidente electo Javier Milei confirmó que eliminará la Secretaría de Comercio Interior "en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos".

El libertario ya se ha expresado en reiteradas ocasiones en contra de las regulaciones de precios, y sostuvo que buscará una liberación de la mayor cantidad posible de precios lo más rápido posible.

"Obvio, no tiene por qué estar haciendo eso de regular precios, me parece una aberración", contestó ante la consulta.

15.35 - Javier Milei fue proclamado como presidente y CFK pasó un mal momento

La Asamblea Legislstiva proclamó a la fórmula presidencial electa Javier Milei-Victoria Villarruel, como antesala a la jura del próximo 10 de diciembre.

Además, los integrantes del binomio renunciaron formalmente a sus bancas en la Cámara de Diputados.

De esta manera, el Poder Legislativo oficializó los resultados del escrutinio definitivo del balotaje del pasado 19 de noviembre, en el que Milei y Villarruel se impusieron frente a la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi.

Mientras hablaba Cristina Fernández de Kirchner gran parte de la sala de Diputados comenzó a ovacionar a Javier Milei y Victoria Villarruel, tapando por completo lo que decía la vicepresidenta.

14.30 - Adorni suena fuerte para ser el futuro vocero presidencial de Javier Milei

Javier Milei comienza a tomar forma. Nombres confirmados, otros en duda. Este miércoles sonó muy fuerte el nombre de quién sería el vocero presidencial. Se trata de Manuel Adorni, un economista y, según su biografía de sus redes, "analista y consultor económico".

Manuel Adorni mantiene una cercana relación con Javier Milei hace tiempo. En sus redes sociales, principalmente en X (exTwitter), se mantiene muy activo, en donde adopta un tono combativo a la gestión actual. Además, por su estilo, cierra la mayoría de los tuits con un "fin", como si fuera su firma personal. El diputado electo Agustín Romo bromeó en redes con esto mismo y tuiteó como si fuera Adorni: "No hay plata. Fin".

12.30 - Caputo ya tendría definido el presidente del Banco Central

Ante la confirmación por parte del presidente eleco, Javier Milei, de que el ministro de Economía será Luis Caputo, un hombre de su confianza podría quedar a cargo del Central.

Tras la renuncia de Emilio Ocampo y la desestimación de Demian Reidel, el BCRA estaría conducido por Pablo Quirno Magrane, un exfuncionario del Palacio de Hacienda durante parte de la gestión de Cambiemos y ex miembro del Directorio de la autoridad monetaria en un breve lapso de aquella administración.

12.00 - Tras la reunión con legisladores, Milei renunciará como diputado

En un comunicado, emitido por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente Javier Milei, se detalló que el libertario "presentará hoy su renuncia como diputado nacional para poder asumir el cargo de Presidente de la Nación".

Y detallaron: "Javier Milei, mantuvo esta mañana una reunión en el Hotel Libertador con los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza para coordinar la agenda legislativa de cara a los próximos días".

Además, en la tarde, asistirá junto a Victoria Villarruel a la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación para la proclamación de la fórmula presidencial electa, conforme indican los artículos 120 y 122 del Código Electoral Nacional.

10.15 - Empieza la reunión con legisladores de LLA

Comienza la cumbre de diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Libertador Hotel. Se espera que en los próximos días, y antes del 7 de diciembre que es la fecha límite para determinar el presidente de la Cámara de Diputados, se defina quién será el elegido para tener ese cargo.

A pesar de los rumores de Florencio Randazzo y la presión que impone Cristian Ritondo, gran parte de La Libertad Avanza busca que su espacio se quede con el puesto.

6.49 - El presidente electo ya está en el país

Javier Milei, presidente electo de la República Argentina, regresó este miércoles al país (aterrizó a las 6 de la mañana) y a primera hora se instaló nuevamente en el hotel en el cual está viviendo desde el día posterior al triunfo en el balotaje ante Sergio Massa. Al llegar se refirió a Luis Caputo como ministro de Economía. Además, confirmó que Daniel Scioli seguirá como embajador en Brasil y que Gerardo Werthein será el embajador en Estados Unidos.

Por otra parte, a las 10 de la mañana tendrá una cumbre con diputados y senadores electos de La Libertad Avanza, para avanzar en el paquete de leyes que enviarán al Congreso ni bien asuman.

Martes 28 de noviembre

20.30 - Regreso a Buenos Aires y armado de Gabinete

Este martes por la noche, se esperaba que Milei emprendiera su regreso a Buenos Aires para retomar este miércoles su agenda. Aún restan definir casilleros importantes en su Gabinete nacional.

El paso de Milei por la capital norteamericana y la reunión de Caputo y Posse no es casual. La Argentina mantiene compromisos de pago en 2024 por unos US$12.000 millones.

Además de desarmar las Leliqs, el cronograma con el FMI obligará a Milei y a su equipo de Hacienda a una renegociación de la deuda.

17.20 - Las fotos de Milei en Washington y su calificación de la reunión en la Casa Blanca

Javier Milei difundió en su Instagram dos fotos del cierre de sus actividades en Washington, donde viajó para tener un primer contacto con autoridades del gobierno de los Estados Unidos. La primera imagen es justo a la salida de la Casa Blanca junto a los dirigentes que lo acompañaron y un mensaje donde califica como "excelente" la reunión que mantuvo en esa sede gubernamental.

Allí, según precisó su equipo de comunicación más temprano, se juntó con el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y el asesor especial de Joe Biden y director para el Consejo de Seguridad, Juan González. En la foto lo acompañan Santiago Caputo (sacó la selfie), Gerardo Werthein, Karina Milei, Nicolás Posse y Luis Caputo.

Minutos después sacó una segunda foto en el emblemático monumento de Abraham Lincoln en Washington. Allí, estaba junto a su hermana, Santiago Caputo y Werthein, quien suena para liderar la embajada argentina en Estados Unidos. Ese posteo, Milei lo acompañó con su tradicional grito: "Viva la libertado carajo".

14.23 - Milei confirmó a Leonardo Cifelli como secretario de Cultura

Leonardo Cifelli, quien sería el próximo secretario de Cultura, se reunió con el cristinista Tristán Bauer, el saliento ministro del mismo área. Con motivos de realizar una transición ordenada es que se reunieron.

"Agradezco su amabilidad y predisposición para llevar adelante este encuentro de cara al cambio de gestión", escribió Cifelli en su cuenta de X.

13.20 - Milei confirmó a Rodríguez Chirillo como secretario de Energía

La Oficina del Presidente Electo confirmó que Eduardo Rodríguez Chirillo estará a cargo de la Secretaría de Energía de la Nación. El anuncio fue a través de la red social X. La cartera estará bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, al mando de Guillermo Ferraro.

8.00 - Javier Milei se reúne con Jake Sullivan

El presidente electo, Javier Milei, concluirá este martes su visita a Estados Unidos con reuniones con un asesor del jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, así como también con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro norteamericano.

Tras iniciar su agenda en la ciudad de Nueva York, el líder de La Libertad Avanza mantendrá en Washington las últimas actividades en su paso por la potencia norteamericana antes de asumir al frente de la Casa Rosada. El libertario será recibido en la Casa Blanca por Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden. El jefe de Estado norteamericano evitó el encuentro con Milei porque el economista aún no es presidente en funciones.

Lunes 27 de noviembre

22.45 - El presidente electo ya está en Washington: así sigue su agenda

El presidente electo, Javier Milei, concluyó este lunes su agenda en Nueva York, Estados Unidos, y se trasladó a Washington para reunirse este martes con un asesor del presidente Joe Biden.

Además, tendrá un encuentro con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro norteamericano.

19.30 - Milei almorzó con el expresidente Clinton

Pasado el mediodía neoyorkino, el flamante mandatario electo mantuvo un almuerzo con el presidente Bill Clinton en el icónico Hotel Plaza, ubicado frente al Central Park, en donde presentó su programa de Gobierno.

Ahora, Milei ya vuela hacia Washington, la capital de los Estados Unidos y sede del Gobierno central norteamericano.

18.00 - Javier Milei se reunirá con un asesor clave de Joe Biden

Uno de los voceros de la Casa Blanca ratificó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no podrá recibir al presidente electo de la Argentina, Javier Milei, porque tiene una agenda de viajes en territorio norteamericano, pero confirmó un encuentro con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del mandatario estadounidense.

Se trata de John Kirby, quien aseguró en rueda de prensa: "Tendremos que ver cómo se desarrolla todo. Desafortunadamente, el presidente no podrá verse con él porque estará viajando dentro del país. Pero, obviamente, queremos seguir buscando formas de cooperar con Argentina".

15.00 - Gobernadores del peronismo se reúnen para fijar posición ante el Gobierno de Milei

Los gobernadores del peronismo y espacios aliados se reunirán mañana en la ciudad de Buenos Aires para fijar posición ante el Gobierno electo de Javier Milei, en lo que será el primer encuentro de los jefes provinciales del PJ desde la derrota electoral de Unión por la Patria (UxP) en el balotaje.

La cita tendrá lugar a la 13 en la sede porteña del Banco Provincia, en el microcentro, donde los jefes provinciales del PJ compartirán un almuerzo, indicaron a Télam fuentes oficiales.

12.30 - Wall Street recibió a Milei con otra suba de acciones

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street prolongaban esta mañana el rally alcista que iniciaron la semana pasada en las operaciones de pre mercado. En el arranque se destaca el impulso de Edenor (15%), además de Central Puerto (12,86%) e IRSA (10%).

En tanto, los papeles de la petrolera estatal YPF subían 3 en las después de subir más de 55% tras la confirmación por parte del presidente electo Javier Milei de su intención de privatizarla.

11.38 - Milei visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson

En su primera actividad en Nueva York, Milei visitó la sinagoga OHEL para "dar las gracias por el lugar que le ha dado Hashem", término hebreo usado para referirse a Dios y que significa "El Nombre".

El OHEL es la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso, y se encuentra en el barrio de Queens.

9.27 - Javier Milei llegó a Estados Unidos

Javier Milei arribó este lunes por la mañana a Estados Unidos, precisamente a Nueva York, acompañado por el futuro ministro de Economía, Luis Caputo, y también por quien será su jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Luego del compromiso religioso por el que decidió ir a Nueva York, se embarcarán en un vuelo a Washington para tener reuniones con funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos.

Domingo 26 de noviembre

20.20 - Javier Milei y su equipo ya vuelan a Estados Unidos

El presidente electo Javier Milei ya está embarcando el vuelo con destino a la ciudad de Nueva York donde cumplirá con un compromiso religioso para luego volar a Washington para mantener reuniones con funcionarios de Joe Biden.

Antes de embarcar, Javier Milei subió una foto a su cuenta de X (antes Twitter) junto a su futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Luis Caputo quien, con esta imagen, termina de confirmar que será el ministro de Economía de la gestión del liberal.

El equipo vuela a Estados Unidos en un jet privado.

15.40 - Javier Milei viaja esta noche a Estados Unidos

El presidente electo Javier Milei viajará este domingo por la noche a Estados Unidos. Allí, tendrá una nutrida agenda de reuniones con funcionarios del Estado norteamericano. En primera instancia, cumplirá con su promesa de visitar la tumba de El Rebe de Lubavitch en el Ohel. Luego, viajará a Washington DC para buscar apoyo y financiamiento. No se descarta que viaje acompañado por funcionarios de su futuro Gobierno.

15.30 - Mariano Cúneo Libarona: "No vamos a usar la Justicia para perseguir opositores"

El abogado y futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que no utilizarán a la Justicia federal "para perseguir opositores" y afirmó que todavía no decidieron quién reemplazará la vacante en la Corte Suprema.

"Son tiempos de pacificación. No vamos a usar la Justicia federal para perseguir a los opositores. Se terminó eso. Hay buenos jueces, queremos que sean independientes y que se respete la división poderes", sostuvo Mariano Cúneo Libarona en diálogo con Infobae.

El jueves pasado, el letrado se reunió con los miembros del tribunal supremo. Al respecto, dijo: "Fue un honor para mí porque es la primera vez que invitan a un ministro que todavía no asumió".

15.00 - Milei busca un acercamiento con Lula da Silva tras sus feroces dichos

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli comenzó su "nueva gestión" en Brasilia buscando apaciguar los ánimos entre el presidente de ese país, Lula da Silva, y el presidente electo de Argentina, Javier Milei.

Es por eso que el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, que el sábado fue confirmado en el cargo que hoy ocupa, comenzó las gestiones para que la futura canciller Diana Mondino viajara al vecino país, lo que se concretó este domingo en lo que fue un viaje relámpago.

Al llegar allí, Mondino y Scioli se reunieron en el Palacio Itamaraty con el canciller brasileño Mauro Vieira y Celso Amorim, uno de los asesores especiales de Lula en materia de relaciones internacionales.

0.00 - Javier Milei recibió la bendición de un rabino

Javier Milei participó este sábado por la noche de una ceremonia judía en la que recibió la bendición de parte del Mekuval (cabalista) rabino David Pinto Shlita.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de Hevrat Pinto Argentina, en el barrio de Balvanera, durante la Havdalah, una ceremonia de separación del Shabat con el resto de los días de la semana.

El libertario dejó pasadas las 20 el Hotel Libertador que habita desde antes de las elecciones, y desde donde define el futuro de su Gobierno, entre otras cosas la conformación de su Gabinete, para dirigirse hacia la ceremonia.

Sábado 25 de noviembre

18.00 - Javier Milei definió quién será el encargado de administrar los planes sociales

Javier Milei eligió a Pablo de la Torre para administrar las políticas sociales del gobierno. El funcionario deberá decidir qué hace con 1.200.000 planes sociales, el 40 por ciento de pobreza y la inflación en ascenso.

El hermano de Joaquín de la Torre, que actualmente se desempeña como secretario de Infancia en el municipio de San Miguel, ya mantuvo una reunión con Victoria Tolosa Paz en lo que fue un encuentro a solas en el edificio del viejo ministerio de Obras Públicas.

17.20 - Confirmaron a Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil

Fuentes cercanas a La Libertad Avanza le confirmaron a MDZ que el actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli seguirá ocupando ese cargo durante la presidencia de Javier Milei.

Otro cargo que podía ocupar el exgobernador de Buenos Aires y excandidato presidencial era el de secretario de Turismo, aunque todo quedó descartado al confirmarse que seguirá residiendo en Brasilia.

16.05 - Demian Reidel no será el presidente del Banco Central durante la nueva gestión

El físico y economista Demian Reidel decidió no aceptar la propuesta de Javier Milei y finalmente no será el presidente del Banco Central, un punto clave en los planes del presidente electo. De esta manera, el BCRA se ha transformado en un fierro caliente dentro del armado de La Libertad Avanza ya que el primero en bajarse fue Emilio Ocampo, quien iba a ser el encargado de "dinamitar" la entidad.

16.00 - El nombre de Daniel Scioli suena para ocupar algún cargo en la estructura de Javier Milei

Las negociaciones en el Libertador Hotel no se detienen y el equipo de Javier Milei trabaja a destajo para llegar al 10 de diciembre con el Gabinete conformado.

Este sábado, fuentes de La Libertad Avanza pusieron sobre la mesa el nombre del actual embajador argentino en Brasil. Y si bien no está confirmado, Daniel Scioli podría mantenerse en la embajada o bien ser nombrado como el secretario de Turismo del gobierno de Javier Milei.

12.39 - En medio del armado del nuevo gobierno, en LLA sostienen que el presidente de la Cámara baja saldrá de esa fuerza

Mientras suenan nombres fuertes del PRO como Cristian Ritondo y de otros partidos como el de Florencio Randazzo, el legislador porteño y diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Oscar Zago, afirmó hoy que el futuro presidente de la Cámara de Diputados puede pertenecer a esa fuerza política. “Los candidatos a presidir no son solamente Florencio Randazzo y Cristian Ritondo. El lunes vamos a sentarnos y discutir quien es el presidente. La Presidencia se va a resolver cuando nos juntemos con los distintos bloques, como se hace siempre. Nosotros recién el lunes vamos a estar en condiciones de resolverlo, más que nada por un tema de papeleo con los diputados de las distintas provincias.

"Yo por supuesto que prefiero a alguien de La Libertad Avanza para presidir la Cámara y estoy para presidir, soy uno de los que siempre expresé que veníamos trabajando con el presidente para eso”, remarcó. El tema se deberá resolver antes del jueves 7 de diciembre, días en que jurarán los 130 diputados electos en octubre y se elegirán las nuevas autoridades del cuerpo.

12.00 - Desde la Mesa de Enlace aguardan una reunión con Milei que podría ser clave

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó hoy que desde el sector agropecuario hay “mucha expectativa” con el nuevo Gobierno del presidente electo, Javier Milei, y adelantaron que van a pedir una audiencia desde la Mesa de Enlace. “Estamos muy conformes con la elección del domingo pasado. Hay muchísima expectativa y la gente, en general, está contenta con el resultado electoral. Nos genera mucha expectativa”, dijo Pino en declaraciones radiales.

10.00 - El posible titular del CONICET negó que Milei vaya a cerrar el organismo científico

El médico veterinario Daniel Salamone, quien suena para encabezar el CONICET a partir del 10 de diciembre, negó que Javier Milei vaya a cerrar el organismo. "Para nada, todo lo contrario. Vamos a seguir trabajando y muy fuerte", contestó al ser consultado por medios de comunicación.

8.00 - El curioso comentario de Robbie Williams sobre Milei

El triunfo de Javier Milei sigue dando que hablar y genera repercusiones en todos los ámbitos. En las últimas horas, el cantante británico Robbie Williams, que se encuentra promocionando una serie documental de Netflix sobre su vida, opinó sobre el nuevo presidente argentino.

En un video que retuiteó el embajador en Arabia Saudita, Guillermo Nielsen, se ve al artista hablando sobre Milei. "¿Vieron al nuevo presidente de Argentina? Lo amo. Parece un auto que se inventó en Inglaterra en los 70 con pelo", dijo.

7.00 - El sábado comienza con expectativas respecto a posibles confirmaciones en el Gobierno de Milei

La sexta jornada con Javier Milei como presidente electo comienza con expectativas, pese a ser sábado, ya que puede ser un día clave en el que los nombramientos pueden confirmarse con el correr de las horas.

Viernes 24 de noviembre

21.21 - Milei mantuvo una conversación con la directora del FMI

Javier Milei anunció que habló con Kristalina Georgieva: "Hoy mantuve una excelente conversación con la directora del FMI, @KGeorgieva, en la que dialogamos acerca del gran desafío económico que enfrenta nuestro país. Le conté sobre distintos aspectos de nuestro plan de ajuste fiscal y nuestro programa monetario. El Fondo se mostró colaborativo para encontrar las soluciones estructurales que la Argentina necesita".

19.36 - El papa Francisco le envió un rosario a Javier Milei

En un comunicado emitido por la cuenta @OPEArg (Oficina del Presidente Javier Milei), confirmaron que "el presidente electo recibió un rosario que el papa Francisco bendijo para él y la vicepresidenta, Victoria Villarruel".

El escrito agrega además que Javier Milei "dialogó con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quienes lo felicitaron por el resultado del domingo pasado".

Por último, indicaron que "Karina Milei mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello para definir los detalles del acto de asunción del próximo 10 de diciembre".

16.45 - Karina Milei llegó a Casa Rosada para su reunión con Vitobello

La hermana del presidente electo, Karina Milei, llegó a la Casa Rosada para reunirse con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en medio de la transición. Es la primera vez que una dirigente de La Libertad Avanza pisa la casa de gobierno para avanzar en las negociaciones entre ambas gestiones.

En principio, se trata de una reunión más de transición entre ambas gestiones, tal como tuvo el miércoles Victoria Villarruel el miércoles en el Senado con Cristina Kirchner. Esta se da con la particularidad del revuelo de nombres que aparecen en el búnker del Hotel Libertador para ocupar cargos clave en el Gobierno.

16.00 - Guillermo Francos y Axel Kicillof se reunieron en el Banco Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con el futuro ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, en lo que fue un primer contacto formal para iniciar el "vínculo institucional" del distrito con la gestión de La Libertad Avanza.

"Fue una reunión para iniciar el vínculo institucional y en la que el Gobernador le planteó la situación de la provincia y lo que se necesita", indicaron fuentes bonaerenses.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Banco Provincia en el centro porteño, donde Kicillof recibió al futuro funcionario de Javier Milei.

15.45 - Luis Caputo se reunió con los bancos

Luis Caputo, el futuro ministro de Economía, se reunió esta tarde con los presidentes de bancos nacionales (Adeba) y extranjeros (ABA) para conversar sobre la forma en que se llevará adelante el desarme de las leliqs (letras de liquidez) emitidas por el Banco Central y que poseen por un monto de alrededor de $ 23 billones.

14.30 - El embajador de EE.UU. afirmó que trabaja para que Milei se reúna con funcionarios de Biden

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, aseguró que trabaja para que el presidente electo Javier Milei se reúna con funcionarios de la administración de Joe Biden durante su viaje a ese país la próxima semana.

“Sé que (Milei) tiene la intención de viajar a Estados Unidos. Voy a reconocer que lo invité a reunirse en Washington con funcionarios. Si él quiere vamos a coordinar esas visitas”, indicó el diplomático.

13.45 - Randazzo suena fuerte para ser el presidente de la Cámara de Diputados

Ricardo Bussi, diputado de Javier Milei en el Congreso, se reunió con Florencio Randazzo y en su cuenta de X comentó que podría ser el próximo presidente de la Cámara Baja. "Evaluamos la composición de la Cámara y las posibilidades ciertas de contar con el apoyo de Diputados de fuera de nuestro espacio político. Serán importantes los consensos y los acuerdos para garantizar que cada promesa de campaña de Javier se cumpla a rajatabla", comentó en sus redes Bussi este viernes.

10.45 - Milei afirmó que cerrará el Banco Central y sumó nuevos nombres a su gabinete

Este viernes por la mañana, en un comunicado de prensa, desde La Libertad Avanza informaron que el economista Osvaldo Giordano será titular de la Anses y que el ingeniero Horacio Marín estará al frente de YPF. Además, desde el partido detallaron que "deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un asunto negociable".

9.06 - Carlos Rodríguez deja La Libertad Avanza

Uno de los principales asesores en materia económica de Javier Milei decidió esta mañana renunciar simbólicamente a un cargo no formal, según explicó para poder expresarse "libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona".

Esto sucede luego de declaraciones homofóbicas en las cuales dijo que ver a dos mujeres besarse "le gustaba" pero que ver a dos hombres le hacía "doler la barriga". "Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden", aseguró.

Jueves 23 de noviembre

23.00 - Siguen las negociaciones para definir los cargos en el futuro gobierno

Nombres como los de Omar De Marchi para la secretaría de Educación y Luis Petri para encabezar el Ministerio de Defensa sonaron con fuerza a última hora de este jueves, movido por las designaciones de Javier Milei. El flamante presidente de la Nación sigue negociando cargos para cubrir los distintos ministerios y áreas que tendrá el nuevo gobierno.

22.10 - Un asesor de Javier Milei salió a acallar las críticas

Fernando Cerimedo, uno de los asesores más cercanos a Javier Milei, salió a acallar las críticas en torno a las designaciones de Luis Caputo, en el Ministerio de Economía, y Patricia Bullrich, en el de Seguridad, ya que muchos salieron a decir que todo era una jugada por las sombras de Mauricio Macri.

"Ganó Milei. Gobernará Macri y la casta...ah no mala mía", fue el comentario en redes de un usuario de X. Por este comentario, Fernando Cerimedo declaró: "Ganó Milei. Gobernará Milei. Fin".

"No se preocupen tanto por los cargos. Javier Milei tiene la inteligencia y pericia para rodearse de los mejores en este contexto. Preocúpense por dar a conocer la bomba nuclear que esta dejando este gobierno y como ya están operando para intentar tumbar el gobierno entrante. No sean cómplices otra vez", cerró.

21.10 - Desde el entorno de Schiaretti negaron un acuerdo con Javier Milei

Una fuente cercana a Juan Schiaretti negó que el espacio del cordobés haya cerrado un acuerdo con el presidente electo Javier Milei, el cual incluiría puestos dentro del próximo gabinete de Gobierno.

"Estamos en medio de una gran operación cruzada del macrismo y del massismo que juegan con cargos buscando hacernos parte de algo a lo que no pertenecemos", dijo a La Voz la fuente cercana al gobernador de Córdoba y excandidato presidencial.

Esto fue luego de que circulara el rumor sobre la llegada de Osvaldo Giordano a la Anses en lugar de Carolina Piparo. El funcionario cordobés que sí está confirmado es Franco Mogetta, quien se hará cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación.

19.31 - Milei finalmente viajará a Estados Unidos

Fuentes cercanas al flamante presidente de la Nación, Javier Milei, confirmaron esta tarde que viajará a Estados Unidos como estaba previsto, para visitar la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso, que se encuentra en Queens, Nueva York, a donde Milei ya había viajado antes de las PASO de agosto.

En horas de la tarde circuló la noticia que confirmaba la suspensión del viaje, pero su equipo, horas después, anunció que el mismo si se hará.

19.00 - Sturzenegger podría integrar el gabinete de Javier Milei

Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión de Macri, también tiene su lugar dentro del gabinete del presidente electo. Según se pudo conocer, sería ministro de Modernización de Javier Milei. Si bien su nombre había sonado para ser ministro de Economía, el exfuncionario de Macri estará en otro área ya que ese puesto lo ocupará Luis Caputo.

18.40 - Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei

La titular del PRO y excandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, integrará el Gabinete del flamante Gobierno nacional del presidente Javier Milei. La información fue confirmada a MDZ por cercanas a Javier Milei y al armado del próximo gabinete.

18.30 - Dos hombre de Juan Schiaretti se suman al Gabinete de Javier Milei

Franco Mogetta será el secretario de Transporte y el ministro de Finanzas de Córdoba Osvaldo Giordano en Anses.

18.15 - Milei no viaja a Estados Unidos y se queda armando el Gabinete

El presidente electo, Javier Milei, suspendió el viaje que tenía programado para este viernes a Nueva York, Estados Unidos.

Milei, en tierra norteamericana, iba a visitar "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebelde Lubavitch", uno de los líderes más influyentes de la religión judía del siglo XX.

17.50 - Sorpresivo: Carolina Piparo no va a Anses

A pesar de haber anunciado que el próximo lunes se reuniría con Fernanda Raverta para comenzar la transición, Carolina Piparo finalmente no será la titular de Anses, uno de los puestos clave dentro del gobierno por el gran caudal que maneja la caja de ese órgano de gobierno.

El lugar de la excandidata a gobernador de la provincia de Buenos Aires sería ocupado por Osvaldo Giordano, otro hombre de Juan Schiaretti.

17.40 - Un hombre de Juan Schiaretti a la Secretaría de Transporte

Franco Mogetta, exfuncionario del Gobierno de Córdoba durante la administración de Juan Schiaretti, fue designado como secretario de Transporte del futuro gobierno del presidente electo, Javier Milei.

Mogetta tendrá como principales desafíos la revisión del sistema distribución de los subsidios y la actualización tarifaria, la licitación de la hidrovía, ademáss del futuro de Aerolíneas Argentinas.

16.30 - Demian Reidel ocuparía el lugar de Emilio Ocampo en el Banco Central

El economista Demian Reidel comenzó a sonar fuerte para ocupar el lugar de Emilio Ocampo al frente del Banco Central de la República Argentina.

Reidel tiene experiencia dentro de la entidad ya que fue vicepresidente del BCRA durante la gestión de Federico Sturzenegger.

15.55 - Emilio Ocampo no será el presidente del Banco Central de la República Argentina

Emilio Ocampo, principal asesor del libertario en materia de dolarización, finalmente no será el presidente del Banco Central de la República Argentina. Javier Milei había remarcado en campaña que Ocampo era el ideal para "cerrar el Banco Central" en su Gobierno. "El peso no se lo eliminaría el gobierno por un decreto, sino que "lo va a ir eliminando la gente" prometía Ocampo en su afán por dolarizar.

13.09 - Movimientos sociales se movilizan contra el ajuste de Milei

Organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera se movilizan hacia Plaza de Mayo para respaldar una protesta de organismos de derechos humanos, tras el plenario realizado más temprano en Parque Lezama, en el cual delegados de todo el país discutieron un plan de lucha "contra el ajuste" que plantea aplicar el presidente electo Javier Milei.

13.09 - Los ministros de la Corte se reunieron con el futuro ministro de Justicia

En el marco del traspaso institucional en las principales áreas del Gabinete nacional, se desarrolló la primera reunión de trabajo entre los funcionarios actuales y los que asumirán desde el próximo 10 de diciembre.

11.50 - Se desarrolló la primera reunión entre los funcionarios actuales y los que asumirán

En el día de hoy se llevó adelante una reunión de trabajo en el marco del proceso de traspaso de las áreas de Gobierno del ministerio de Transporte y las Secretarías de Energía, Minería y ENACOM.

10.55 - El comunicado del equipo de Javier Milei

En un breve comunicado de prensa del equipo de trabajo del presidente electo, se confirmó la reunión que el libertario mantuvo con Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino y su hermana, Karina Milei. Además, dio detalles de lo que fue su conversación con el exmandatario estadounidense, Donald Trump.

9.40 - Milei recibió el llamado de Trump y la promesa de visita

El presidente electo Javier Milei recibió el llamado del exmandatario de Estados Unidos Donald Trump, quien lo felicitó y le prometió una pronta visita. Según confirmó el propio libertario, el exmandatario norteamericano elogió la abismal diferencia que cosechó por sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien aventajó por más de dos millones de votos. "Tu victoria por tamaña diferencia está teniendo impacto mundial", remarcaron fuentes del entorno que le expresó.

8.50 - Se reúne el superministro de Infraestructura con los funcionarios salientes

Guillermo Ferraro, futuro ministro de Infraestructura, comenzará a las 10 reuniones con sus áreas en el Ministerio de Economía, ya que se hará cargo de cinco áreas clave de la gestión: Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones. Este encuentro es el primero que se da con actuales jefes de las carteras para comenzar la transición hacia el 10 de diciembre.

Ferraro se reunirá hoy con Flavia Royón de Energía, Gabriel Katopodis de Obras Públicas, Diego Giuliano de Transporte, Fernanda Ávila de Minería y Claudio Ambrosini presidente de Enacom.

8.00 - Milei viajará a EEUU antes de asumir

El presidente electo Javier Milei confirmó que viajará a los Estados Unidos antes de asumir, mientras que su visita a Israel será después del 10 de diciembre.

El mandatario electo sostuvo que tiene "planeado viajar a Nueva York antes de asumir, por una cuestión espiritual". Luego, ya como presidente en ejercicio, visitará Israel y no descartó en ese viaje pasar por Italia para ver al Papa Francisco en El Vaticano,

Miércoles 22 de noviembre

El presidente electo, Javier Milei, sigue con reuniones y el diseño de su Gabinete. Comenzó su primer día habil como futuro mandatario con una visita a la Quinta de Olivos para iniciar la transición con Alberto Fernández y luego volvió a instalarse en su búnker del Hotel Libertador.

19 - Javier Milei sigue sin confirmar si pagará el medio aguinaldo y comienza la tensión

El presidente electo Javier Milei evitó confirmar el pago de la totalidad del medio aguinaldo de diciembre a los empleados estatales, al defender la necesidad de aplicar un "fuerte ajuste fiscal" tras asumir el 10 de diciembre próximo.

La declaración puso en alerta a los gremios de estatales (UPCN y ATE), que vienen alertando sobre los intentos de ajustar por el lado de los sueldos de empleados públicos.

En el marco de su objetivo de ir equilibrando las cuentas públicas, muy deficitarias, Javier Milei también apuntó a la enorme deuda del Banco Central.

18.05 - Finalizó la reunión entre Cristina y Victoria Villarruel

La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel salió del Senado de la Nación donde mantuvo una reunión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al salir, la compañera de fórmula de Javier Milei declaró "vamos a hablar con todos los sectores y vamos a sacar las leyes que todos los argentinos necesitan para salir de esta situación angustiante".

"Es una reunión histórica entre todos los argentinos", declaró.

17.15 - Cristina recibe a Victoria Villarruel en el Senado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe, desde pocos minutos después de las 17, a quien la reemplazará en el cargo, Victoria Villarruel, en un encuentro que se lleva a cabo en el Senado de la Nación, en el marco de la transición que se producirá el próximo 10 de diciembre.



Villarruel llegó puntual al edificio del Senado e ingresó con un auto de custodia por la calle Combate de los Pozos, acompañada por el diputado electo por la Libertad Avanza Guillermo Montenegro, vestida con saco rojo, camisa blanca y pantalón negro.

15.50 - Biden, el primer ausente confirmado en la asunción de Milei

Javier Milei se comunicó con el presidente estadounidense Joe Biden, en donde el libertario lo invitó a su asunción el 10 de diciembre, pero Biden se disculpó por no poder hacer presencia ya que tiene una agenda programada

14.10 - El llamado de Volodímir Zelenski

Javier Milei recibió un llamado del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. La conversación entre ambos duró veinte minutos, y tuvo momentos de distención -como broma de los perros- y otros en donde profundizaron en acciones establecer vínculos internacionacionales. En este orden, lo más destacado es que quedaron en armar una cumbre Latinoamérica - Ucrania liderada por Argentina.

13.00 - Definición clave de Milei sobre YPF

Luego de las declaraciones de que privatizará YPF, el presidente electo anunció que Horacio Marin será Presidente y CEO de YPF. Se trata de un ingeniero químico que trabaja hace más de 30 años en el sector petrolero.

12.30 - El agradecimiento de Javier Milei al Papa y una perlita con los Stones

El presidente electo, Javier Milei, se expresó a través de su cuenta personal de X con palabras de agradecimiento al Papa Francisco y a los presidentes que lo saludaron por su triunfo: "Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina".

Además, hace instantes, el libertario mantuvo una conversación con el canciller del Reino Unido, David Cameron. En lo que fue un diálogo ameno, Milei le dijo que era fan de los Stones y él funcionario le contó que conocía al cantante de la banda musical, Mick Jagger.

11.15 - Javier Milei y un día cargado de actividades

La cuenta oficial del presidente electo dio a conocer la agenda del día: reuniones con su equipo de trabajo y entrevista con los medios de comunicación.

8.32 - Mondino dio detalles de los primeros anuncios

La diputada electa de La libertad Avanza, Diana Mondino, aseguró hoy que el futuro gobierno del presidente electo, Javier Milei, “respetará los acuerdos firmados y la Constitución”, y aseguró que “todas las medidas serán anunciadas el 10 de diciembre”, cuando asuma la nueva administración.



“Vamos a respetar todos los acuerdos y la Constitución. Pero en la actualidad, las negociaciones con el FMI las llevan a cabo las autoridades actuales”, señaló Mondino al ingresar esta mañana al hotel Libertador, donde se aloja el futuro jefe de Estado.

Martes 21 de noviembre

19.30 Reunión en la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para acordar la transición

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; el jefe de Gabinete de la secretaría, Juan Manuel Fernández Arocena; y el subsecretario de Gestión Administrativa, Rosendo Tarsetti, se reunieron con Fernando Villela, Pedro Vignau y Germán Paats en la sede de la cartera agropecuaria nacional, donde acordaron equipos para trabajar en la transición que lleva adelante el presidente Alberto Fernández

18.00 - Javier Milei dio detalles sobre cómo será la transición con Alberto Fernández

A través de un comunicado de prensa, el presidente electo, Javier Milei, brindó algunos detalles sobre cómo fue su reunión con Alberto Fernández.

"Esta mañana el Presidente Electo Javier Milei, se reunió con Alberto Fernández, el actual Presidente de la República. Desde entonces, los equipos técnicos se encuentran iniciando conversaciones con todas las áreas del Gabinete Nacional a fin de emprender una transición ordenada y responsable", comenzó el comunicado.

El comunicado de Javier MIlei

Y agregó: "Por otra parte, tenemos el agrado de comunicar que Su Santidad, el Papa Francisco, se comunicó con nuestro futuro mandatario para felicitarlo y expresarle sus deseos de unión y progreso para nuestra Patria. Javier Milei agradeció las palabras del Sumo Pontífice, quien se comprometió a enviarle un rosario bendecido como obsequio de asunción. Esperamos recibir su visita muy pronto. En las próximas horas continuarán las reuniones con los equipos técnicos".

16.00 - Milei definió cómo serán sus comunicados diarios

Desde el entorno del futuro Presidente informaron a la prensa que "a partir de hoy, las comunicaciones vinculadas al Presidente de la Nación electo, Javier Milei, serán emitidas todos los días, a las 18, a través de la cuenta de X @OPEArg (Oficina del Presidente Javier Milei)".

13.53 - El Papa llamó a Javier Milei para felicitarlo

La conversación duró 5 minutos y fue en buenos términos. El Sumo Pontífice lo felicitó por su triunfo y le dijo que le enviará un Rosario. Por su parte, el presidente electo lo invitó a visitar a Argentina durante su mandato.

13.01 - Sergio Massa apareció en las redes sociales

El excandidato a presidente y actual ministro de Economía, Sergio Massa, compartió un poema titulado "La cuesta de la vida", para expresar cuál es su situación anímica tras la derrota.

El mensaje de Sergio Massa en Instagram.

11.32 - El dólar blue sube fuerte en la apertura

El dólar blue subió 100 pesos este martes luego del balotaje y el fin de semana largo. Actualmente cotiza a 1.050 pesos para la venta y a 1.020 pesos para la compra.

En tanto, el dólar oficial se encuentra en $368.60 en promedio, mientras que el dólar solidario, el cual surge de sumarle al oficial un 30% de “impuesto solidario”, un 45% de retención de ganancias y un 25% a cuenta de bienes personales, cuesta $650.13.

10.25 - Leonardo Cifelli será secretario de Cultura

Otra de las confirmaciones que se dio durante la mañana del martes es la del área de Cultura, que se dejará de tener rango de Ministerio y pasará a ser una Secretaría y que estará a cargo de Leonardo Cifelli, productor teatral que ya aseguró que no se recortará el presupuesto para el sector.

El productor teatral es socio del compositor Ángel Mahler, quien lo designó como Jefe de Gabinete mientras estuvo al frente del ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2017, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño.

9.21 - Guillermo Ferraro confirmado en Infraestructura

El empresario, del que ya se rumoreaba que iba a ser ministro, confirmó que se hará cargo del nuevo ministerio que creará Milei, que tendrá un cambio de paradigma porque se apuntará al desarrollo de obras privadas o públicas con participación privada y no puramente públicas como eran hasta ahora

Ferraro es un ejecutivo y se desempeñó como Director de KPMG Argentina que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría. En ese lugar lideró el asesoramiento de proyectos como el Túnel Ferroviario Aconcagua, la central Hidroeléctrica de Chihuido y la restructuración de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros..

8.00 - Milei visita a Alberto e inicia la transición

Luego de varias idas y vueltas, finalmente el presidente electo visita al jefe de Estado saliente en la residencia de Olivos. Esta reunión marca el inicio formal de un proceso de transición gubernamental que estuvo teñido de incertidumbre y expectativas en las últimas horas.

Desde el anuncio de los resultados, hubo una serie de idas y vueltas en cuanto al inicio del proceso de transición. Sin embargo, la coordinación entre los equipos de Milei y Fernández se destrabó anoche a última hora.

Lunes 20 de noviembre

21.27 - Finalizó la reunión entre Milei y Macri

Tras aproximadamente dos horas, finalizó la reunión entre el presidente electo Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri en el Hotel Libertador. La misma se programó casi de un momento a otro y no estaba prevista promediando la tarde.

Sabido es que el espacio político que lideran Macri y Patricia Bullrich nutrirá en parte los ministerios del nuevo gobierno y este fue uno de los temas de charla, principalmente ajustes en las futuras carteras de Economía, Seguridad y Defensa. Según trascendió, Macri le propuso algunos dirigentes que serían funcionales al gobierno libertario.

“De qué vamos a hablar si no es del futuro del país”, se escuchó clarito de Macri al llegar al hotel. Se trata de horas y jornadas claves para la conformación del Gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre siendo el equipo económico por conformar uno de los mayores desafíos que tiene por delante el nuevo presidente.

19.30 - Javier Milei recibe a Mauricio Macri

El presidente electo, Javier Milei, está reunido con el expresidente Mauricio Macri en el Hotel Libertador, del centro porteño, donde está viviendo desde el 21 de octubre. El lugar se volvió centro de comando de La Libertad Avanza, en la titánica tarea que tendrá ahora para conformar un gobierno.

En ese marco, la visita de Macri adquiere vital importancia en un contexto donde se especula que diferentes lugares del gabinete podrían ser integrados por dirigentes del PRO. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de los nombres fue confirmado. Germán Garavano, por ejemplo, era uno de los que se especulaba que podía volver a Justicia, pero Milei confirmó a Mariano Cúneo Libarona para el cargo. Javier Iguacel o Guillermo Dietrich son otros de los mencionados.

El nombre que también está en la conversación es el de Patricia Bullrich. La presidenta del PRO anunció que no sería ministra de Seguridad nuevamente, pero no cerró la puerta a sumarse en otro cargo. Hay quienes especulan que podría ser jefa de Gabinete.

A pesar de que no trascendió todavía el contenido de la reunión entre Macri y Milei, se da por descontado que estaban hablando sobre la integración del gobierno que tiene que armar ahora el libertario. Desde el espacio, para calmar ansiedades, ya anunciaron que no habrá anuncios hasta el mismo 10 de diciembre.

18.20 - Patricia Bullrich anunció una decisión personal

La titular del PRO anunció la decisión de no integrar el Ministerio de Seguridad en el futuro Gobierno de Javier Milei, aunque mantuvo el hermetismo respeto a ocupar otro lugar en el próximo Gabinete.

"Pienso que cuando uno estuvo en un lugar dos veces, pasar por el mismo lugar no es bueno. No me parece que sea bueno repetir lugares donde estuviste y tuviste una gestión", respondió.

La titular del PRO recalcó que "no quiere hablar" ni dar mayores detalles sobre el tema para "no romper el pacto" entre ambos. "El pacto fue no hablar de cargos. Bueno, terminada la elección veremos qué es lo que es", agregó.

17.30 - Primer comunicado oficial de Milei como presidente electo

Al igual que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el mandatario electo Javier Milei inauguró la cuenta de X (antes Twitter) "Oficina del Presidente Javier Milei", donde publicaron un comunicado donde hacen referencia a la transición y la formación del Gabinete que lo acompañará en Casa Rosada.

"Desde la Oficina del Presidente Electo queremos informar que no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción", dice el escrito.

Y agregaron: "Hasta el 10 de diciembre, el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos".

"Queremos informar que hasta este momento no hay ninguna reunión prevista entre el Presidente Alberto Fernández y el Presidente Electo Javier Milei", cierra.

17.10 - Sergio Massa puso a su equipo a disposición de la transición

El ministro Sergio Massa se reunió con su gabinete y puso a disposición del presidente Alberto Fernández el equipo de transición que estará a cargo de Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur, Raúl Rigo y Miguel Pesce, por el Banco Central.

De la reunión también participaron de la reunión de trabajo en San Fernando: Leonardo Madcur, Marco Lavagna, Flavia Royón, Matias Tombolini, Lisandro Cleri, Germán Cervantes y Guillermo Michel y Eduardo Setti.

16.05 - El presidente electo recibirá a su compañera de fórmula

Javier Milei tiene previsto recibir este lunes, desde las 17, a su compañera de fórmula Victoria Villarruel. El presidente electo se encuentra recluido en el Libertador Hotel donde mantiene reuniones con diferentes referentes de La Libertad Avanza, como Karina Milei, Diana Mondino y Ramiro Marra.

16.00 - Alberto Fernández y Javier Milei se reunirían este martes

El presidente Alberto Fernández y el mandatario electo, Javier Milei, mantendrían su primera reunión este martes en horario a confirmar.

El cónclave se iba a desarrollar este lunes, pero finalmente todo quedó en solo un trascendido que no llegó a consumarse.

Alberto Fernández deberá entregarle el mando a Javier Milei el próximo 10 de diciembre, por lo que no queda mucho tiempo para comenzar con la transición entre gobiernos.

15.00 - Sergio Massa se encuentra reunido con su equipo

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabeza una reunión con el equipo económico, tras el resultado del balotaje en el que el libertario Javier Milei resultó electo presidente. El encuentro se desarrolla en el Predio Municipal del partido bonaerense de San Fernando.



En la reunión se encuentran presentes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna; el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur y el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.



También forman parte del encuentro la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el titular de la Aduana, Guillermo Michel; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; y el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes.

13.30 - Se demora la reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei

El domingo, tras la victoria de Javier Milei, se había informado que el presidente electo se iba a reunir cerca de las 12 de este lunes con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Todavía el cónclave no se realiza y no hay precisión sobre el momento en que se encontrarán para inicar una transición ordenada.

13.00 - Sergio Massa sigue hasta el 10 de diciembre

El ministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, no se tomará licencia y seguirá a cargo de Hacienda hasta que termine el gobierno de Alberto Fernández. Tras la elección había corrido el rumos de que había designado a parte de su equipo para que hiciera la transición con los funcionarios de Javier Milei.

11.15 - Primeras definiciones para la Justicia

Mariano Cúneo Libarona le dijo a este diario que como ministro de Justicia será un “garante de que no haya persecuciones políticas desde la Justicia”, incluidos Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

11.09 - Milei mantiene su primera reunión de gabinete

Diana Mondino y parte del círculo más cercano a Milei se reúnen en el hotel Libertador para iniciar el armado del nuevo gobierno. "Trabajando para achicar el Estado y bajar impuestos", anunció Mondino

10.30 - Se conocen más nombres del nuevo gabinete de Javier Milei

Nicolás Posse sería su Jefe de Gabinete, mientras que Diana Mondino o Federico Pinedo podrían ocupar el puesto de canciller.

9.35 - Milei confirma su agenda de viajes al exterior

El presidente electo anunció que antes de asumir el mando el 10 de diciembre viajará a Estados Unidos e Israel. También recibió una invitación de Luis Lacalle Pou para visitar Uruguay.

9.22 - Privatización de YPF, Telam, la Televisión Pública y Radio Nacional

Javier Milei inicia un plan de privatizaciones que incluye, tal como lo adelantó durante la campaña, a todo el sistema de medios públicos. En declaraciones a Radio Mitre confirmó también la venta de las acciones estatales en YPF. Esta semana anunciará como será el plan de privatización de la empresa.

9.00 - Fuerte suba en acciones y bonos argentinos

Las cotizaciones en el premarket muestran una fuerte suba en los ADR y bonos antes de la apertura del mercado de Nueva York. YPF muestra un incremento de hasta 12 %

8.54 - Cúneo Libarona a Justicia y Píparo al Anses

Javier Milei anunció hoy que Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia. Lo dijo en una entrevista con Radio Mitre. También confirmó que Carolina Píparo, excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, será la nueva titular de la ANSES.