La contundente decisión de Patricia Bullrich por la megacausa del espionaje ilegal

Con duras críticas al kirchnerismo, Patricia Bullrich adelantó que se presentará en la Justicia para solicitar incorporarse como querellante en la causa por espionaje ilegal a jueces, periodistas y personalidades públicas. La presidenta del PRO alegó que quiere formar parte de la investigación ya que aparece como una de las personas presuntamente espiadas.

"Me entere que me estaban investigando, es una cosa muy seria", expresó la excandidata a presidenta ante los medios en Recoleta, donde encabezará una charla con dirigentes de La Libertad Avanza. "No sabía que la causa estaba tan avanzada, no tenia idea. Me voy a presentar también como querellante", confirmó.

La decisión de Bullrich se suma a la de Javier Milei y a Eduardo Wado de Pedro, quienes también solicitaron participar del caso por aparecer en la nómina de supuestas víctimas de espionaje.

La referente del PRO apuntó contra el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, quien mantuvo conversaciones con Ariel Zanchetta, exagente procesado y detenido. "Siempre supimos que hacía este tipo de cosas", aseveró.

Asimismo, también disparó contra el otro sospechoso del oficialismo Néstor Fabián "Conu" Rodríguez, por su vínculo con Zanchetta. Bullrich apuntó a que Rodríguez, subdirector de la AFIP, "haya mandado la información" de jueces, fiscales y opositores "a una estructura de espionaje ilegal".

También mostró sus dudas sobre los aparatos utilizados para llevar a cabo estas tareas y apuntó contra el Gobierno. " Estuve en el ministerio de Seguridad donde he tenido a cargo Inteligencia y los aparatos para entrar a celulares complejos solo los puede comprar los Estados", explicó.

Por último, la aliada de Javier Milei cargó contra Agustín Rossi y alegó que "fue un pésimo jefe de la AFI" por no saber de las escuchas ilegales.

"Es un modo operandi del kirchnerismo. Como dijo alguna vez Alberto Fernandez: son las cloacas de la democracia. Están en menos de Tailhade, el que quería juzgar a la Corte Suprema de Justicia", cerró.