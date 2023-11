Arde Juntos por el Cambio: Gerardo Morales apuntó nuevamente contra Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Gerardo Morales, presidente de la UCR, lanzó nuevamente críticas hacia la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, expresidente de la Nación, quienes dieron su "apoyo incondicional" al libertario Javier Milei: "Macri y Bullrich están en un acuerdo de ultraderecha", afirmó el actual gobernador de Jujuy.

Juntos por el Cambio se fracturó desde que Bullrich y Macri tomaron la decisión de darle sostén a Milei de cara al balotaje del 19 de noviembre. Tras ese anuncio, la UCR fue uno de los partidos que más crítico se mostró y, a través de su presidente, se despegó del líder del PRO y también afirmó su neutralidad ante la segunda vuelta.

"Necesitamos una oposición constructiva y que tenga la fortaleza y capacidad de poner límites", dijo Morales en diálogo con Radio La Red. "Básicamente que sea constructiva porque tenemos que salir de la pelea permanente, me parece que si viene ese país nos va a hacer bien a todos los argentinos", sentenció. Para Morales, la decisión no fue acertada, ya que la UCR quiere seguir siendo oposición, porque es en el lugar en el que los puso la gente. "Creo que tenemos que ver todos (con respecto a un país sin grieta), primero quién le toque gobernar, que no vamos a ser nosotros, y a quienes nos toque ser oposición, que ese sí es el caso de JxC o como quede reconfigurado", explicó.

La fusión de parte de JxC y LLA generó quiebres públicos, sobre todo en el partido que supo llevar a Macri a la presidencia y que en estos últimos comicios no logró representar a la mayoría de la gente, quedando tercero tras Sergio Massa y Milei. "Macri y Bullrich están en un acuerdo de ultraderecha, nosotros no tenemos nada que ver con eso", aseguró. Y agregó: "No se puede salir corriendo a buscar cargos”.

La UCR se despegó de JxC tras el apoyo a Milei. Aún sigue la interna.

En la misma línea, sí admitió seguir teniendo buen diálogo con Horacio Rodríguez Larreta, porque ambos quieren "tener una actitud prescindente, contribuir en lo mejor al país en el lugar que nos ha puesto la gente".

La UCR se mantuvo neutral ante el balotaje, pero algunos miembros del partido como también de la Coalición Cívica admitieron estar a favor de Massa antes de que Milei.