La tajante postura de Alfredo Cornejo ante el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei

Alfredo Cornejo, gobernador electo, habló este martes en la inauguración de la nueva guardia del Hospital El Carmen sobre el balotaje del 19 de noviembre entre Javier Milei y Sergio Massa. Cornejo manifestó que no confía en ninguno de los dos y que hay una tercera opción en esta elección.

"El voto es secreto. Yo tenía confianza en Patricia Bullrich y le pedí a los mendocinos en su momento que lo hicieran. Actualmente sigo confiando en ella, pero no tengo confianza en ninguno de los dos que quedaron en el balotaje", comenzó diciendo Alfredo Cornejo en conferencia de prensa.

Y agregó: "Uno ya lo conocemos (Sergio Massa) y es más de lo mismo. El otro (Javier Milei) tiene declaraciones que me desorientan absolutamente y no lo conozco. Lo que si les recomiendo ir a votar, es una obligación. Hay tres opciones porque la elección del voto en blanco es una opción también".

Con respecto a qué le conviene a Mendoza, expresó: "Yo no me voy a comprometer públicamente con gente que no tengo confianza. En este momento me pongo el sombrero de ciudadano y no tengo obligación de elegir a uno de los dos. Lo que le conviene a Mendoza es tener orden macroeconómico. En los últimos 20 años hemos tenido superávit fiscal, superávit comercial, que no se imprima dinero. El día que tengamos un orden macroeconómico, Mendoza va a crecer a pasos agigantados. Massa no garantiza orden macroeconómico y a Milei no sabemos qué garantiza".

Asimismo se refirió al rol que tomará Juntos por el Cambio en este balotaje y cómo quedó la fuerza tras quedar afuera de esta elección: "El balance de los 40 años de democracia es que nos hace un país más pobre en los que no ha progresado económicamente. Si a esto lo coronamos con que haya fraude electoral y no se custodie el comicio, sería una vergüenza más. Nuestro Juntos por el Cambio no quedó en el balotaje y nosotros ahora tenemos que fiscalizar. Lo vamos a hacer a través de una ONG llamada Red Ser Fiscal. Nuestra militancia se va a inscribir para acompañar en este proceso".

Por último, habló de los tiempos que se vienen: "Yo creo tener las condiciones y la capacidad de liderazgo a encarar este proceso de Mendoza lo mejor posible. También espero que la oposición acompañe porque gane quien gane se vienen tiempos con muchas turbulencias. Hay que tener solvencia y voy a pedir apoyo a la ciudadanía y la dirigencia política".