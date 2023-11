Jorge Macri: entre la construcción de su equipo y su proyecto político futuro

Jorge Macri tiene el teléfono estallado, se transformó en 48 horas en el macrista con mayor territorialidad, proyecto político, gestión y futuro optimista del espacio. Con la vieja forma de baby steps desembarcó de a poco en Capital Federal tras una década de armado político y personal para aportarle músculo político a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y finalmente es el heredero de la marca y el distrito. Ahora diseña un Gabinete que lo acompañe en su armado personal para gobernar CABA y empezar a pensar en lo que viene más allá de quien gobierne el país, algo que desvela también a su primo, Mauricio Macri.

"No podemos hablar de Gabinete porque Jorge no quiere otra cosa que esperar a que se defina el país y seguir trabajando por nuestra cuenta, no vamos a ser motivo de conflicto, vamos a construir para romperla en CABA y después ver qué pasa". El final de la frase es lo que importa, un hombre que camina con Jorge Macri hace muchas elecciones sabe que el futuro para el nuevo jefe de Gobierno es difícil de dimensionar, pero parece bueno.

Sin balotaje. Jorge Macri en los festejos junto a su mujer, Belén Ludueña.

Será un equipo más político si el país queda en manos de Sergio Massa, a quien conoce hace muchos años y con quien tiene un vínculo de respeto y distancia, siempre en veredas distintas. Será entonces más técnico si Javier Milei, con quien tiene buena relación, gobierna Argentina desde diciembre. En las últimas reuniones privadas no se muestra interesado por esa situación, suele transmitir que su proyecto está en mostrar la mejor cara de la Ciudad y plantear una forma de hacer política distinta a lo que hubo antes.

Parte de su aprendizaje personal le permitió reunirse los últimos días con Diego Santilli, derrotado en la interna de Juntos por el Cambio en Buenos Aires. Santilli tiene mucha experiencia porteña por haber hecho toda su carrera política en la Capital, su paso por Seguridad dejó un camino que Macri quiere mejorar y exponenciar: cámaras y robótica aplicada al delito para bajar las cifras. En Buenos Aires queda parte de su armado con su ahijado político, Agustín Forchieri cuidando sus intereses, quien ingresa a la cámara bonaerense.

Jorge Macri construye su poder político sin romper, pero sin dejar dudas sobre lo que piensa. Los radicales que no fueron prudentes no tendrán silla en el Gabinete entrante, así como los que con la remera del PRO trabajaron para que el exministro de Economía, Martín Lousteau, sea jefe de Gobierno, lo sabe mejor que nadie María Migliore. Distintas "maldades" del radicalismo porteño en cara de Emiliano Yacobitti son obturadoras totales del ingreso de algunos "nuevos" al equipo de Gobierno. Gavino Tapia, Cesar Torres, nombres de peso pesados que lo acompañan desde que el PRO era un espacio local y a escala.

Experiencia. Mauricio Macri y su consejo a su primo.

Hay ministros que llegan y otros que se van, hay lugares que se conversan y otros que jamás permitirá Jorge Macri que queden en manos resbaladizas. La legislatura porteña será "jorgemacrista" o "jorgista" en términos de filiación. Nadie, mucho menos Mauricio Macri, será quien digite poder y cargos en la Legislatura, donde el entramado de Jorge Macri será más expansivo y político de lo que tuvo en su momento el ingeniero. Emanuel Ferrario no será parte y quedará en manos de un puro de la mesa chica aún sin nombre.

Mauricio Macri pide a gritos un lugar para Dario Nieto, su secretario privado, pero no está para nada cerca de lograrlo. Deberá quien desembarque negociar con distintos sectores que cultivan la equidistancia en nombre de la nueva política para evitar quemarse pero tampoco congelarse. Ramiro Marra, perdedor en la elección a jefe de Gobierno con un caudal pobre de votos, Eugenio Cassieles, otro peronista otrora militante de Eduardo Duhalde, abrazó las ideas de la Libertad casi en un acto pavloviano y es parte de los que esperan propuestas para trabajar de forma conjunta. Llegará también Yamil Santoro, tal vez el que mejor conoce la función parlamentaria a pesar de nunca haber logrado una banca, será articulador y vaso comunicante con distintos espacios.

Radical. Martín Lousteau, ex ministro de Economía.

Mauricio Macri tendrá el rol de la experiencia, pero no el de la injerencia. Sus consejos para con su primo serán importantes, su figura es clave en la Ciudad, pero en ningún escenario será quien decida o saque funcionarios, creen en el entorno de Jorge Macri que tras veinte años de construcción y militancia llegó la hora de la impronta personal y la expansión de su proyecto político. "Lo escucha, le interesa su mirada, al final y como siempre, se define con el pensamiento de Jorge Macri, eso no va a cambiar", definen cerca suyo sin eufemismos.

Waldo Wolff y Roberto García Moritan son dos caras nuevas que formarán parte del esquema de poder. Waldo Wolff cultivó la confianza y el respeto de Macri, se subió primero al colectivo ganador de la Ciudad y ambos se respetan, de hecho es gracias a Jorge Macri que Wolff ingresa en la política. Con más política que gestión, hay quienes lo ven explicando los beneficios de militar con Jorge Macri en distintos lados de la Ciudad, incluso en el interior, como ministro de Gobierno con impronta bien política. Otros creen que podría encargarse con "mano dura" del espacio público para su ordenamiento y mejora, o Seguridad. Hogar. Jorge Macri, en díalogo con MDZ, dijo que Belén Ludueña le devolvió el hogar.

Roberto García Moritan espera el ministerio de Desarrollo Económico mientras se negocian los detalles finales. Si bien Jorge Macri asegura que no le prometió nada a nadie y que hay que esperar, muchos saben de esas conversaciones e incluso Mauricio Macri le dijo a Moritan: "Si hay un ministro seguro, sos vos". Se bajó de su precandidatura y cumplió, ahora espera los resultados de la gestión. El vínculo de Moritan con las pymes y comercios porteños por su experiencia gastronómica lo posiciona para ese lugar.

Hay algo que se sabe puertas adentro, pero con absoluta mesura se mantiene en estricto sigilo. Va a haber dirigentes de confianza que le cuenten cómo es el proyecto político de Jorge Macri a dirigentes de todo el país, soñando con un proyecto superador al porteño dentro de cuatro años, con Mauricio Macri habiendo terminado su segundo tiempo.