¿Massismo es kirchnerismo?: qué dijo Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo, senador nacional y gobernador electo de Mendoza, recibió este lunes su su diploma en el Acto de Proclamación de los candidatos electos en elecciones provinciales generales 2023, el cual fue llevado a cabo en el Teatro Independencia. En diálogo con la prensa, Cornejo palpitó el balotaje presidencial del 19 de noviembre y lanzó un palo dirigido a Sergio Massa (Unión por la Patria), en medio de su postura de "neutralidad" en la disputa.

Al ser consultado acerca de si el "massismo es kirchnerismo", Cornejo contestó: "Estos dos sellos están juntos para conservar el poder. Que nadie se engañe con que una cosa es distinta de la otra. Siempre tienen un as bajo la manga para engañar a buena parte de los argentinos crédulos".

Concretamente, días atrás a Massa le fue preguntado si era kirchnerista, a lo que respondió que es "del Frente Renovador" y que eso "era una chicana".

Alfredo Cornejo participó de la entrega de diplomas este lunes.

Sobre el hecho de que Massa haya utilizado su reciente reunión con el gobernador Rodolfo Suarez como para de un spot de campaña, Cornejo indicó que "es institucional" y que, también, "es parte del plan platita". En ese orden, ahondó sobre uno de los puntos abordados entre Massa y Suarez. "La Nación le debe a la provincia 7.200 millones de pesos por subsidios del transporte desde febrero, alegando excusas injustificadas. La excusa que pusieron hace una semana de por qué no lo pagan es deleznable, de un atropello institucional increíble, ya que el señor que está al frente de los subsidios dice que no se rindieron 20 recorridos del 2012 y por eso no le pagan a la provincia. Ahora lo van a pagar en medio de la campaña electoral...", dijo.

La polémica por la no llegada de fondos de la Nación a Mendoza en materia transporte, las denuncias cruzadas y los comunicados entre el Gobierno provincial y el nacional son parte de la agenda política desde hace días. En ese contexto, Rodolfo Suarez pidió la regularización de los subsidios para el transporte público provincial, que permitirá el normal funcionamiento de la cadena de pagos, y obtuvo "el compromiso de solucionar el problema por parte del ministro Massa" que visitó la provincia y anunció que "los fondos adeudados serán enviados a partir del lunes",

Según explicaron desde el Gobierno nacional, Mendoza no había regularizado la documentación requerida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y por el Ministerio de Transporte de la Nación. La falta de información data de febrero y hasta tanto no fuera regularizada la situación no le llegaría el auxilio que el Estado nacional envía a las provincias para paliar los costos del transporte público.