Alfredo Cornejo dijo qué es lo primero que tiene que hacer Javier Milei al asumir como presidente

El Gobernador electo, Alfredo Cornejo, participó en el panel “Agenda del Desarrollo Productivo Federal”, de la 29ª Conferencia Industrial, la actividad anual organizada por la Unión Industrial Argentina. Este encuentro, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reunió a representantes del ámbito político y privado y congregó a más de mil empresarios de todo el país. En este espacio, Cornejo compartió el escenario con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Catamarca, Raúl Jalil, como también con el mandatario electo de Chubut, Ignacio Torres. Los participantes abordaron temas críticos relacionados con el futuro económico y productivo del país, donde aportaron sus visiones y estrategias para impulsar el desarrollo productivo en un contexto de cambios y desafíos.

"Nosotros tenemos una posición, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio creemos que este se presenta como un gobierno débil, que nace así porque no tiene legisladores, gobernadores, intendentes, pero que tiene un mandato muy categórico de cambio de modelo económico", dijo Cornejo en su turno. "Vamos a ver cómo lo ejerce, cuáles son sus proyectos, sus iniciativas, la orientación más específica de ese cambio de modelo", y aseguró: “Tenemos que darle gobernabilidad y apoyar, porque como cualquier cambio de modelo, va a tener muchas turbulencias”.

El gobernador electo de Mendoza en el encuentro en Buenos Aires. FOTO: Gobierno.

"Estamos trabajando en forma conjunta con los gobernadores, porque creemos que hay que ayudar mucho en esta primera etapa, analizar cómo se hace este tránsito de un modelo económico que ha fracasado evidentemente, que tiene un rechazo social y político fuerte de la ciudadanía", marcó.

Ante este panorama indicó que: "El gobierno de Milei debe ser con un mandato muy fuerte, aunque se da con una debilidad de presencia en el Parlamento, en las gobernaciones y en los municipios, ya que no tiene presencia territorial”. Teniendo en cuenta esta imagen, el actual senador nacional resaltó que "ese cambio de orientación requiere un sólido poder político y es un gobierno que es débil al inicio, con lo cual creemos que hay que darle solidez para respetar ese mandato de cambio de modelo, apoyar al gobierno en esta primera etapa y darle gobernabilidad”.

Cornejo remarcó que lo primero que debería hacer Milei es ordenar el fisco, no tener déficit a nivel nacional y “me parece, que esa etapa también tiene una conflictividad importante”. Asimismo, sostuvo que “los mercados por sí solos no dan soluciones económicas, sino que hay que tener una intervención del Estado inteligente, no boba, como la que venimos teniendo en todo este tiempo, que genera múltiples tipos de cambios, que a la larga son parches”.

Y criticó al actual Gobierno nacional. "No sólo Mendoza, Argentina, tiene un gran potencial industrial. Hay talento, hay recursos humanos y esto permite que distintas empresas sobrevivan a pesar de la mala praxis económica del Gobierno nacional. Mendoza tiene mucho por aportar en los tiempos que vienen. Pero es imprescindible que el Gobierno nacional haga un cambio y una vuelta de página de cómo viene funcionando la economía", destacó.