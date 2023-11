La motosierra en los municipios: ya se sienten los ajustes

El plan "motosierra" del presidente electo Javier Milei -que incluye la paralización de la obra pública financiada por el Estado nacional- ya empezó a golpear fuerte en los municipios mendocinos. El intendente electo de Rivadavia, Ricardo Mansur, anunció que suspenderá el tradicional festival de ese departamento por falta de fondos, pero además, algunos intendentes confiaron a MDZ que evalúan si harán o no los festivales de verano que financian sus intendencias. Además, ya hay obras públicas que están paralizadas.

El futuro ya llegó para los recursos de los estados provinciales y municipales. El nuevo rumbo económico que anticipa el presidente electo que asumirá el 10 de diciembre ya puso en alerta a los jefes comunales. Así como la semana pasada ya advertían que no podrán continuar con la obra pública financiada por el Estado nacional, esta semana ya empiezan a sentirse los efectos de lo que viene.

"Hay obras que ya están paralizadas", sostuvieron desde varios municipios en diálogo con MDZ. "No las vamos a poder continuar porque no habrá plata para ellas, al menos hasta nuevo aviso como dice el Gobierno nacional que viene", advirtió un intendente. En ese sentido, hay algunas obras públicas que ya tienen asignada "seguridad" para evitar que sean vandalizadas u otros tipo de acción que temen desde las intendencias.

El verano 2024 anticipa tormentas para la mayoría de los departamentos. "El único diálogo posible en búsqueda de recursos es con el gobierno provincial, pero hay que esperar que pase el verano y se acomoden las cuentas y ver los efectos de las políticas nacionales", advierten. El primero en dar un anuncio en ese sentido, fue el intendente de Rivadavia este martes 28. Mansur, quien pertenece al partido departamental Sembrar, avisó públicamente que no hará el tradicional festival Rivadavia le canta al País. Con críticas a su antecesor, el radical Miguel Ronco y anticipándose a la situación nacional que se viene dio por cerrada la realización del festival 2024.

"En función de los artistas, escenario y sonido el gasto asciende aproximadamente a 250 millones de pesos o incluso mayor por tener que contratarse a último momento. La gente me conoce, siempre aposté a un festival de calidad y lo seguiré haciendo cuando las cuentas lo permitan, pero también me eligió por ser buen administrador y no voy a poner el dinero del sueldo municipal y los servicios públicos en riesgo, más ante la crisis social que se avecina", sostuvo sin rodeos.

No es el único intendente que podría entrar en modo motosierra. Hay jefes comunales que están evaluando dos opciones: o cancelar los festivales de verano, porque como dijo Mansur, deben gastar entre 250 y 300 millones de pesos que hoy no tendrían o como opción menos drástica hacerlos pero en versión light, es decir con menos días de duración que tengan un costo menor. Las vendimias se harían todas, pero en algunos departamentos no habrá fiestas distritales para ahorrar recursos. "Todo depende del impacto de las medidas nacionales", explicaron.

Para los intendentes los objetivos para los convulsionados meses que vienen tras los ajustes que ya anticipa Milei con su motosierra de campaña en mano, son puntuales: pagar los sueldos a los trabajadores municipales y sostener los servicios públicos lo mejor que se pueda. En algunos casos se aumentaron las tasas municipales hasta un 100% aunque se sabe que el índice de morosidad que se espera ante una situación de crisis económica, puede ser grande.

En ese sentido, el concejal de San Martín por el Frente Patria Grande, Alejandro Ravazzani , cuestionó que en el presupuesto del año que viene, impulsado por el segundo mandato de Raúl Rufeil (Cambia Mendoza): "Hay un aumento generalizado del 100% de los tributos municipales, que se expresa en unidades tributarias (U.T.), que pasan de $14.45 a $ 28.90. En algunos rubros ese aumento es muy superior, por ejemplo, en el otorgamiento o renovación de licencia de conducir, pasamos de $ 3.400 a la posibilidad de que el intendente lo lleve a $ 14.450, un aumento del 325%", sostuvo en un comunicado.

Por su parte, desde el municipio destacan obras terminadas recientemente como la remodelación de la plaza Sarmiento y la entrega de 53 casas del IPV, entre otras. Además la obra pública disminuiría pero en un 8% para el año que viene.