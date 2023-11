Preocupación de los intendentes mendocinos por una decisión de Milei

El intendente electo Javier Milei anunció que cumplirá con otra de sus promesas de campaña: paralizar la obra pública que financia el Estado nacional porque asegura que no hay plata para su continuidad. Esta decisión ya puso en alerta a los intendentes mendocinos que contaban con los fondos que llegan todos los años para continuar o comenzar con obras que son fundamentales para la población. Además, alertan los jefes comunales en diálogo con MDZ que será muy complicado que desde el sector privado, como postula Milei, se interesen en invertir en obras como llevar agua a zonas rurales o que afecten a una población pequeña.

El intendente electo de Rivadavia Ricardo Mansur (partido departamental Sembrar) sostuvo ante MDZ que la decisión presidencial sobre la obra pública supone para el muncipio que gobernará desde el 10 de diciembre "rearmar toda la planificación nuevamente" ya que habían obras previstas con financiamiento nacional que no se podrán realizar. "Hay un contexto de incertidumbre, además por otras declaraciones de Milei, que genera que los municipios tengamos prioridades muy puntuales y debamos acompañar la situación económica que pueda verse en un departamento como el nuestro que es productivo", advirtió el jefe comunal electo.

El intendente electo de Guaymallén Marcos Calvente (Cambia Mendoza), quien fue el responsable de las obras públicas del municipio de la gestión saliente de Marcelino Iglesias, expresó: "Lo único que conozco es lo que ha salido en los diarios, no mucho más que eso. Creo que Milei pretende hacer un sistema mixto como funciona en otros país, como Chile. Ese sistema lo conozco de cerca porque viví varios años en ese país. Es posible la inversión privada según la tipología de la obra. Por ejemplo, se puede hacer un túnel con financiamiento privado, un hospital o una ruta. Pero no se puede hacer una escuela ni una red de cloacas. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas actuales de Argentina no permiten pasar súbitamente a este sistema. A los estados nos cuesta garantizar el financiamiento y dar cumplimiento a las distintos procesos, por lo tanto con un privado esto hoy no es posible".

Respecto al departamento de Guaymallén, Calvente contó a este diario que en los últimos 8 años, el 90% de las obras públicas realizadas provinieron de financiamiento local, es decir "de recursos propios del municipio o de la provincia". Sin embargo hay dos obras que se están realizando que podrían verse afectado indirectamente el municipio. Se trata de dos obras que lleva adelante la empresa de aguas, Aysam. con financiamiento nacional: una sobre la calle Estrada y Elpidio González y la otra con menor avance que es el colector Paramillo- Colonia Molina. "Esas dos obras afectan indirectamente al municipio y no sabemos qué ocurrirá con su financiamiento", confió Calvente.

El intendente electo de Guaymallén, Marcos Calvente

El intendente electo de San Carlos Alejandro Morillas (Unión Popular) aseveró a MDZ que: "Tenemos previstas obras de cloacas y de saneamiento que no sabemos si vamos a poder continuar porque dependen del financiamiento nacional. Nosotros tenemos presentado todos los papeles para hacer obras de gas y cloacas para distintos barrios con fondos nacionales y sin embargo es incierto si esto está garantizado. Hay que tener en cuenta que hay obras, que para los privados, como propone Milei se financien, no son rentables. Por ejemplo San Carlos tiene zonas rurales donde viven muy pocas personas pero necesitan servicios y para ese tipo de infraestructura es dificil tener empresas privadas interesadas".

Por otro lado, Morillas aseveró: "Intentaremos innovar, ver qué podemos hacer ante este panorama que se aproxima pero es una preocupación común de todos los intendentes mendocinos los anuncios que ha realizado el presidente electo pasados los comicios del domingo". Por otro lado hay que tener en cuenta que el intendente saliente de San Carlos Rolando Scanio junto al jefe comunal de Tunuyán que termina su gestión para ser diputado nacional, Martín Aveiro, (PJ) habían acordado con el actual ministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa la construcción de la doble vía Tunuyán- Pareditas para mejorar la seguridad, y la fluidez del tránsito, sobre todo en época de cosechas, cuando los productores mandan su producción a fábricas o mercados. Esta obra, entienden desde las comunas, que también está caída.

Por otro lado desde la gestión entrante de Las Heras, que será de Cambia Mendoza también hay mucha preocupación. Es que según explicaron a MDZ, el intendente Daniel Orozco (La Unión Mendocina) que dejará la administración lasherina en los próximos días, les hereda un municipio con dificultades en las cuentas y también con una paralización de la obra pública que ha denunciado el propio excandidato a intendente oficialista Martín Bustos, quien durante este año fue el encarcago del área hasta presentar su renuncia hace 10 días (que aún no ha sido aceptada por el intendente). En diálogo con MDZ, desde Cambia Mendoza sostienen que es muy importante sacar el municipio a la calle para resolver cuestiones de infraestructura que esperan se soluciones. "De todas maneras tenemos esperanza porque está el gobernador electo Alfredo Cornejo junto a todos los gobernadores de Juntos por el Cambio para garantizar puntos que son muy importantes para todos", aseguraron.

Desde un municipio del Gran Mendoza, que prefieron no ser mencionados, dijeron pero "hay esperar" pero que lo que se viene "es pura incertumbre". En ese sentido, advirtieron que el esquema que se aproxima será municipios "ocupados en pagar sueldos y enfocados en la ayuda social". Expresaron a MDZ que si la obra pública se detiene "no sólo no se mejorará el estado de las calles o la infraestructura sino que además, se quedará sin trabajo una cantidad "exponencial de gente". En ese sentido, expresaron que: "se trata de una gran cadena, donde sino tenés la obra pública que vas a realizar, hay un proveedor que deja de vender, un obrero que deja de trabajar".