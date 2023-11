Empiezan los recortes y suspenden el Festival Rivadavia Canta al País: los detalles que dio el intendente electo

Este martes por la tarde se dio a conocer que en 2024 no se realizará el reconocido Festival Rivadavia Canta al País. La decisión fue adoptada por Ricardo Mansur, intendente electo del municipio que asumirá en diciembre. Según fue explicado, el motivo principal de la determinación es la "falta de fondos" y por "ante la crisis social que se avecina". En ese orden, apuntó contra el actual conductor de la comuna, Miguel Ronco.

Mansur, que volverá a la Intendencia en representación del partido Sembrar, apuntó contra el jefe comunal saliente, el radical Miguel Ronco, y sostuvo: "Tomo esta lamentable decisión esta semana, porque después de 2 meses de transición, recibí oficialmente los números de la comuna y tuve conocimiento de las obras que esta gestión se comprometió y ya no va a realizar”.

En lo que respecta al Festival que cada año congrega a artistas de renombre a nivel nacional, Mansur mencionó lo que conlleva la realización de estos eventos de magnitud. En lo que refiere a artistas, escenario y sonido el gasto asciende aproximadamente a 250 millones de pesos o incluso mayor por tener que contratarse a último momento. “La gente me conoce, siempre aposté a un festival de calidad y lo seguiré haciendo cuando las cuentas lo permitan, pero también me eligió por ser buen administrador y no voy a poner el dinero del sueldo municipal y los servicios públicos en riesgo, más ante la crisis social que se avecina”, sostuvo.

Desde el equipo de Mansur comentaron que "según el informe oficial, el monto 'positivo' es de cerca de 290 millones (lo que equivale a un mes de una masa salarial) pero cuando se deducen las obligaciones de obras que se prometieron en época de elecciones y quedaron a mitad de camino (posterior a la victoria de Mansur) el número se reduce a menos de 100 millones.

Ricardo Mansur volverá a la Intendencia de Rivadavia.

“Ellos dejaron la obra de la entrada a Rivadavia, calle San Isidro Norte, sin demarcación de transito horizontal siendo un peligro que atenta a la vida de los vecinos, dejaron sin realizar arreglos integrales en la UTN que imposibilita el inicio 2024 para nuestros estudiantes y no hicieron reductores de velocidad en la ruta 62, donde ya sufrimos la perdida de una persona en el Distrito La Libertad por accidentes evitables”, subrayaron.

"Sumado a la situación antes mencionada, existe además una deuda con la empresa Constructora encargada de la obra de ingreso a Rivadavia por 340 millones. Las autoridades actuales afirman que eso sería costeado por el Gobierno Provincial ante el desfasaje económico, pero aún no se firma ningún convenio o trámite administrativo que refleje este compromiso. Ante esta situación Mansur expresó aún mayor preocupación: “Si esto no se lleva adelante y las garantías hoy son sólo verbales, la situación sería extrema a tal punto de no poder ni siquiera realizar las obras que ellos prometieron”, sumaron.