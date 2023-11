Los 5 mendocinos que se asoman en el gobierno de Javier Milei

La danza de nombres del nuevo gobierno no da respiro. Se suben y se bajan ministros en cuestión de minutos. En ese limbo, aparecen algunos dirigentes mendocinos que podrían ocupar lugares importantes en el futuro. Algunos como funcionarios de primera línea y otros como asesores con influencia en la toma de decisiones.

Luis Petri

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio es uno de los apuntados como posibles ministros de Javier Milei. Ayer se confirmó que Patricia Bullrich será la Ministra de Seguridad y su compañero de fórmula asoma como Ministro de Defensa. De esa forma, Javier Milei reconocería el aporte que ambos hicieron para lograr el traslado de los votos de Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza en el reciente balotaje. Petri es abogado y como legislador provincial y nacional impulsó varias leyes referidas a seguridad y defensa.

Omar De Marchi

El excandidato a gobernador de La Unión Mendocina también aparece en la baraja de posibles funcionarios. En concreto, lo mencionan como virtual Secretario de Educación en el Ministerio de Capital Humano. Durante la campaña nacional De Marchi guardó silencio y no se inclinó a favor de la candidatura presidencial de Milei. En su espacio hubo dirigentes que apoyaron al libertario y otros que hicieron campaña con Sergio Massa, pero De Marchi aclaró que no mostraría su preferencia para no generar ruido interno en el frente provincial que conduce. A pesar de ello, ha expresado en reiteradas oportunidades que tiene diálogo fluido con Javier Milei por lo que no llamaría la atención que lo convoquen.

Rodolfo Bianchi

El excandidato a intendente de San Rafael, Rodolfo Bianchi, es otro dirigente mendocino que podría pegar cargo nacional. Su buena relación con Diana Mondino sería el puente que podría depositarlo en el Enacom. Es ingeniero en informática y ya ha sido puesto en valor por La Libertad Avanza cuando lo eligieron como representante en las Jornadas de la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad.

Carlos Balter

El presidente del Partido Demócrata Nacional aclaró públicamente que no será funcionario de Javier Milei pero si asesorará a la gestión. Si bien no forma parte de la mesa chica de La Libertad Avanza, su colaboración fue clave para el triunfo de Milei. Por eso se lo vio desenvolverse casi como anfitrión el búnker el último domingo. Específicamente, el PD fue la plataforma partidaria que utilizaron los libertarios para poder competir a nivel nacional. El vínculo comenzó a gestarse hace dos años, cuando pocos imaginaban el crecimiento que experimentaría el "fenómeno Milei". Los gansos apostaron y ganaron. Lo que no está claro es hasta qué punto les cederá espacio en nuevo presidente de la nación.

Roberto Dromi

El quinto mendocino en el radar es ni más ni menos que el exministro de Obras y Servicios Públicos de Carlos Menem. Roberto Dromi fue el arquitecto de privatizaciones de los 90 y desde hace tiempo es fuente de consulta permanente de La Libertad Avanza. No está claro hasta que punto puede llegar a incidir su opinión pero si está confirmado que existieron reuniones con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el economista Roque Fernández. Dromi nació en la provincia de Mendoza y fue intendente de la Ciudad durante algunos meses en la última dictadura militar.