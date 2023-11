El agitado armado de La Libertad Avanza a 15 días de la asunción de Javier Milei

Tarde, pero seguro, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente Electo (OPE) salió 17 horas después del horario estipulado. Sin embargo, hubo pocas respuestas ante tantas incógnitas que hoy giran en torno a La Libertad Avanza: Horacio Marín se hará cargo de YPF y Osvaldo Giordano será el titular de ANSES, ¿Luis Caputo en Economía?, ¿Demian Reidel en el BCRA?, ¿Patricia Bullrich va a Seguridad?

La primera confirmación del OPE fue un golpe duro contra Carolina Píparo, quien hasta ayer se haría cargo de llevar las riendas de ANSES, pero, a tempranas horas de la tarde del jueves, ya aparecía el nombre de Osvaldo Giordano como su reemplazo.

La decisión oscila entre dos cuestiones. La primera es poner a Giordano, actual ministro de Finanzas de Juan Schiaretti, para “canjear” el favor por los votos que pasaron del cordobés a Javier Milei en el balotaje. La otra, explican desde LLA, se debe a que la futura ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello no está de acuerdo con que la excandidata a gobernadora ocupe la dirigencia del organismo de Seguridad Social, sumamente ligado a las tareas de su futura cartera.

Aclaran entonces, como lo dio a entender Diana Mondino este viernes por la mañana, que Píparo se quedaría en el Congreso porque “tiene una tarea fundamental, una gran experiencia y una gran capacidad de gestión”. Igualmente, la futura canciller decidió usar la carta de la incertidumbre y agregó: “Hay que ver cuál es la mejor posición para ella”.

El mensaje que posteó Píparo en sus redes antes de que se anuncie a Giordano en el ANSES.

Otro asunto que es evitado en el comunicado oficial es quién se hará cargo del Ministerio de Economía. Desde hace días suena fuerte Luis “Toto” Caputo. El exfuncionario macrista, experto en Finanzas, es el principal candidato a ocupar el cargo de ministro de la cartera más importante para el país. Milei ya lo elogió durante una entrevista televisiva, en donde dijo que “es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, sin lugar a dudas”.

Otra pista que encamina esa teoría es la reunión secreta que se dio entre Nicolás Posse, el futuro jefe de gabinete, y Caputo en el hotel Four Seasons. A pesar de que el contenido de lo que se habló no trascendió, duró alrededor de una hora y, tras ese encuentro, el experto en Finanzas comenzó a darle "me gusta" a distintos posteos en X que decían cosas como “Esta vez Luis Caputo tenes que colocar deuda a 200 años y que revienten todos los orcos” o “Le deseo lo mejor a Luis Caputo” en el Ministerio de Economía.

La "pista" de Caputo en redes.

A partir de esta decisión, el nombre de “Toto” Caputo fue un factor clave para que en LLA comenzaran a aparecer bajas. Emilio Ocampo, el economista que tenía el plan de dolarización que más convencía a Milei y que desde septiembre fue anunciado por él para ser el presidente del BCRA, decidió dejar su puesto. En su reemplazo, el principal candidato es Demian Reidel, un hombre que fue vicepresidente segundo de la entidad monetaria, licenciado en Física, con un Máster en Matemática Financiera y un Doctorado en Economía de Harvard.

El efecto fue aerosol y esta mañana uno de los asesores técnicos externos de Milei, Carlos Rodríguez, comunicó por sus redes sociales que rompía relaciones con LLA, porque cree que será más útil “a la causa de la libertad” si puede opinar libremente sin que sus ideas “tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona”.

El fundador de UCEMA, generalmente picante en redes, no dejó su actitud batalladora y explicó que su decisión estaba tomada “desde hace tiempo” y que no había sido consultado “en meses” por el presidente electo. Se despidió diciendo que, como Milei ya había designado al ministro de Economía y al presidente del BCRA “ya está la casa en orden”.

Por otro lado, en la historia del armado de gabinete libertario, se encuentra la decisión de poner a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. La presidenta de Juntos por el Cambio ya había ocupado ese puesto durante el gobierno de Mauricio Macri y, a pesar de haber dicho que era una etapa terminada, fuentes de LLA confiesan que la excandidata presidencial aceptó el ofrecimiento.

Milei y Bullrich. La relación que se forjó con un objetivo: ir contra el kirchnerismo.

La decisión, agregan, también se debe a una especie de “favor” por el apoyo de parte del PRO a Milei desde las elecciones generales, que dio sus frutos en los resultados del balotaje: en casi todos los casos el votante de Bullrich benefició a Milei, lo que le permitió convertirse en el nuevo presidente de los argentinos.

A pesar del armado y desarmado, de los comunicados oficiales y de los rumores internos, desde LLA admiten que todo está resuelto para que el gobierno electo asuma el 10 de diciembre con todo configurado. La decisión de no anticipar todos los ministerios juntos, podría deberse, entonces, a una forma de preservar y cuidar a los futuros funcionarios. Sin embargo, el partido que será gobierno vive horas frenéticas dentro del Libertador Hotel, el búnker - casa - oficina de Milei.