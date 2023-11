Las razones del viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Javier Milei anticipó que viajará este viernes a Estados Unidos, específicamente a Miami y Nueva York, por una "cuestión espiritual". Y post asunción, el libertario emprendería vuelo a Israel, pero prevé una escala en Roma, para visitar al Papa. "Lo vamos a intentar", señaló.

"Tengo planeado viajar a Estados Unidos, a Nueva York, es una cuestión espiritual. Voy a ir donde rezaba el rebe", explicó el futuro mandatario en una entrevista en el programa "A dos Voces". Por la misma razón, había viajado en agosto previo a las PASO, en donde se esperaba un encuentro con Donald Trump, pero el mismo no sucedió. En julio también había viajado por el mismo motivo.

Según pudo saber MDZ, se baraja la posibilidad de que suceda un encuentro entre Javier Milei junto a Mauricio Macri en Miami, ya que el expresidente volvería de Arabia Saudita haciendo escala en la ciudad costera. Macri visitó el país de medio oriente por cuestiones de FIFA y de Boca Juniors.

Sobre su visita al Vaticano, dijo que aún no se lo comunicó al Santo Padre: "Si el Papa Francisco me acepta iría a visitarlo en Roma. No, no lo hablé, pero lo vamos a intentar". Si bien su relación comenzó áspera, ante el triunfo del liberal, el líder religioso llamó a Milei para felicitarlo por el triunfo. En este contexto, el Presidente lo invitó a una visita oficial.

El rebe de Lubavitch que Javier Milei visitará

En el viaje a Nueva York, el cual Javier Milei ya realizó por el mismo motivo, iría a visitar la tumba del "gran rebe", también conocido como el "rebe de Lubavitch". Se trata de Menachem Mendel Schneerson, un gran líder espiritual y religioso, respetado dentro del judaísmo, y una eminencia dentro de la ortodoxia judía.

En distintas ocasiones referentes de La Libertad Avanza habían anticipado que Javier Milei visitaría tanto Estados Unidos como Israel, en una suerte de acercamiento con los respectivos líderes, para fortalecer lazos internacionales, y que mantendría una estrecha relación con ambas naciones. Milei también anticipó que en su gobierno mudaría la embajada argentina hacia la capital religiosa del país, Jerusalem -Una movida política que su aliado Donald Trump había realizado en su momento-.

Javier Milei flameando la bandera israelí

El acercamiento del presidente con la religión judía es un hecho. Su cercana relación con un rabino ortodoxo de la capital argentina fue esclarecida hace tiempo. Además, es sabido que el candidato estudia cábala en una de las sinagogas dirigidas por Jabad, familia y organización que sigue al Rebe de Lubavitch.

A raíz de los ataques terroristas del 7 de octubre que perpetró Hamás hacia el Estado de Israel, Javier Milei comenzó a aparecer en sus caravanas de campaña flameando una bandera de Israel. Además, fue quien impulsó entre los presidentes de bloques de diputados el pedido para el gobierno que dictaminen a Hamás como grupo terrorista.