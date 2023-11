Corte de luz, barra, invitados y ausentes: lo que dejó la jura de diputados

La Cámara de Diputados de Mendoza realizó este jueves una sesión preparatoria en la que juraron los legisladores electos en los comicios provinciales del 24 de septiembre para renovar la mitad de las bancas legislativas. La ceremonia generó una especial expectativa por la decisión que debía tomar el cuerpo respecto a la asunción de Janina Ortiz, cuya incorporación era resistida debido a las causas judiciales que pesan en su contra. Finalmente, la funcionaria de Las Heras obtuvo el aval para jurar y llevó a una barra propia que fue a alentarla a la puerta de la Legislatura.

La sesión de la Cámara Baja arrancó accidentada, ya que la Casa de las Leyes se vio afectada por el apagón masivo que se produjo esta mañana en buena parte del Gran Mendoza. El corte de luz demoró el inicio de los actos que estaban previstos a las 10 y terminaron arrancando pasadas las 11.

La barra de Janina

Desde bien temprano se concentró un grupo de personas afuera de la Legislatura con banderas y bombos que alentaban a la diputada electa de La Unión Mendocina, Janina Ortiz. La jura de la secretaria de Gobierno de Las Heras y esposa del intendente Daniel Orozco estaba en duda debido a que los actuales diputados debían aprobar su incorporación al cuerpo, debido a que se encuentra al borde de ser imputada en dos causas judiciales.

Finalmente su asunción fue avalada por los legisladores, aunque desde el oficialismo indicaron que en las próximas semanas votarán por el desafuero de Ortiz y será suspendida, para que avancen en la Justicia las causas de fraude a la administración pública y coacción de las que se la acusan.

Llegó la diputada electa Janina Ortiz a la Legislatura y saludó a las personas que vinieron a respaldar su asunción. Su incorporación a @DiputadosMza está en duda por las causas judiciales que pesan en su contra. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/X4oaZ8Sok0 — Gianni Pierobon (@gmpierobon) November 23, 2023

Orozco no acompañó a su esposa durante la jura, ya que se encontraba trabajando en la Municipalidad de Las Heras, según señaló Ortiz al ser consultada respecto a esta ausencia. Según remarcó, la pareja temía que la oposición realizara alguna maniobra sospechosa en el municipio si ambos no estaban presentes, aunque no precisó de qué podría tratarse.

Todas las juras

Este jueves juraron los 24 diputados electos en las elecciones provinciales de septiembre, la mayoría de ellos se sumaron inmediatamente al cuerpo, pero dos de ellos lo harán en diciembre. Se trata de los actuales intendentes Miguel Ronco (Rivadavia) y Rolando Scanio (San Carlos), quienes ocuparán su banca una vez que realicen el traspaso de mando a sus respectivos sucesores en los municipios.

Por el frente Cambia Mendoza juraron Andrés “Peti” Lombardi, Beatriz Martínez, Elisabeth Crescitelli, Sol Salinas, Erica Pulido, César Cattaneo, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Alberto López, Raúl Villach y María Eugenia De Marchi, además del ya nombrado Ronco.

El espacio de La Unión Mendocina que debutó en los últimos comicios sumó como diputados a Gustavo Cairo, Jorge Difonso, Edgardo Civti Evans, Stella Huczak, Cintia Gómez y Jimena Cogo, además de los ya mencionados Ortiz y Scanio.

Por su parte, por el peronismo asumieron Verónica Valverde y Germán Gómez y la dirigente “massista” Gabriela Lizana.

Mientras que Mauro Giambastiani ocupó una banca por el Partido Verde, quien juró por “la 7722 y y por la eterna defensa del agua para las futuras generaciones”.

El diputado número 25

Sobre el final de la sesión, se sumó una jura extra, la número 25 de la jornada. Se trató del sanrafaelino Gustavo Perret, quien reemplazará a Omar Félix, el intendente electo de San Rafael que renunció ayer para asumir en los próximos días al frente del departamento.

Mandato 2023-2025 (asume en lugar de Omar Félix que renunció a su banca). pic.twitter.com/Ed5LtjMSN1 — Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) November 23, 2023

En las próximas semanas se producirá otra jura, debido a que el actual diputado Diego Costarelli deberá renunciar para asumir como intendente de Godoy Cruz y su lugar lo ocupará el actual secretario de Gobierno de esa comuna, Ricardo Tribiño.

Presentes y ausentes

Entre los invitados especiales del acto estuvieron los familiares y allegados de los nuevos diputados y también el vicegobernador Mario Abed, quien dejará la Legislatura en las próximas semanas. También dijeron presente los actuales intendentes Ulpiano Suarez (Capital), Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Raúl Rufeil (San Martín) y el jefe comunal electo de San Carlos, Alejandro Morillas.

El ex senador nacional de la UCR, Ernesto Sanz, estuvo acompañando al diputado sanrafaelino Ambrosini y el exvicegobernador peronista Carlos Ciurac también participó, asistiendo a la jura de su esposa, la diputada Valverde.

No estuvieron presentes ni el gobernador Rodolfo Suarez ni legisladores nacionales mendocinos ni intendentes peronistas ni el líder de La Unión Mendocina, Omar De Marchi.