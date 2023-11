Carolina Piparo no será la titular de Anses y su futuro es un verdadero misterio

La diputada nacional y excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Piparo, no ocupará el cargo de directora de la Anses durante el Gobierno de Javier Milei, informaron fuentes cercanas a la legisladora.



Las fuentes no explicaron los motivos por los cuales se dio marcha atrás con la designación de Carolina Piparo ni tampoco dieron información sobre quién estará a cargo del organismo, aunque suena fuerte el nombre del ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, otro hombre de Juan Schiaretti.



Piparo se iba a reunir la semana que viene con la actual titular de la Anses, Fernanda Raverta, para "iniciar la transición", según había informado la propia legisladora este jueves por la tarde.



"El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición", escribió Carolina Piparo en su cuenta de la red social X.



La excandidata a gobernadora de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) agradeció "la confianza" que le dio Javier Milei para dirigir el organismo y agregó que "es un gran honor" acompañar su gestión.



"Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite de la Anses reciba de nosotros la mejor atención posible", subrayó.



Píparo, de 47 años, llegó a ser diputada de la provincia de Buenos Aires en 2017 dentro de la coalición opositora Cambiemos.



En 2021 arribó al Congreso como diputada nacional por esa provincia, pero en representación de Avanza Libertad, el partido del diputado y economista José Luis Espert .



Tras la alianza que formó Espert con Juntos por el Cambio (JxC), Píparo decidió abandonar ese partido por "visiones políticas incompatibles" y se sumó al espacio de Milei.