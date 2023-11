La noche del domingo ganó la libertad: ¿podrá avanzar?

La noche del domingo no sorprendió a muchos que ya venían esperando el fin de un proceso político plagado de inconsistencias tanto en lo social, económico, como en la propia construcción política de un Frente para la Victoria o Unión por la Patria muy desarticulado. Con un Poder Ejecutivo prácticamente acéfalo sin declararse acéfalo. Sergio Massa encaró una campaña muy difícil, en la cual la principal pregunta no podía ser contestada; ¿por qué todas las promesas de campaña no podían haberse llevado a cabo en el último año de gestión del ministro de Economía?

Tampoco es una sorpresa que los políticos y la sociedad hace ya varios años que caminan carriles e historias separadas. Separadas por muchos problemas, por muchas indigestiones a través de medidas que llevaron a una gran parte de la población a sufrir mayor pobreza, mayor inseguridad. El gobierno de Alberto Fernández se destacó por la falta de gestión por parte del Estado de temas básicos como salud, educación y seguridad, poniéndole broche de oro a la crisis del sistema partidario en la Argentina. Pero a la vez, esto no es solo la crisis de los dos partidos políticos más importantes de la Argentina, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino también es el comienzo de la crisis de varias instituciones en nuestro país.

La situación de la Argentina a su vez interpela a asociaciones civiles, a ongs, a medios de comunicación y comunicadores que sin ningún tipo de independencia fueron a militar a uno de los candidatos en el balotaje. Como consecuencia de esto, Javier Milei fue uno de los candidatos más atacados a nivel personal en la historia de las campañas políticas por lo menos de los últimos 40 años de democracia y, sin embargo, por esas cuestiones del destino fue el presidente más votado de la historia de nuestro país con un porcentaje sin igual.

Sin dudas todas las estructuras mentales de campaña política, todas las estructuras de vinculación a los aparatos políticos del pasado, todo el desarrollo de la parafernalia de subsidios al consumo terminaron siendo derrotados en las urnas aunque aprovechados en algún momento por los beneficiarios, esa es la gran dicotomía que vive la Argentina hoy. Javier Milei y Victoria Villarruel, junto a los dirigentes de La Libertad Avanza, el lunes tuvieron una gloriosa jornada que significó la victoria y además la obtención de la primera magistratura de la Argentina pero ese sin lugar a dudas va a ser el último minuto de tranquilidad que van a tener por los próximos cuatro años.

El primer problema que van a tener es que todos aquellas personas que hasta ayer creían que Javier Milei era una amenaza, no van a dejar de creerlo porque haya sido electo presidente. En ese espectro se incluyen a muchos políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, medios de comunicación, asociaciones civiles, pensadores. Seguro van a hacer todo lo posible para que estos sean los únicos 4 años que Javier Milei tenga el cargo de la Presidencia pero, ¿lo harán dentro del marco de la convivencia democrática o a los piedrazos?

Al ser una fuerza joven, La Libertad Avanza carece de un desarrollo de dirigentes y administradores públicos con capacidad política y experiencia en el Estado. En lo discursivo eso sería una virtud para un liberal libertario pero en la realidad la administración pública tiene sus diversas circunstancias su estructura las diversas leyes que va a tener que empezar a construir desarrollar requieren de una capacidad humana y técnica realmente importante.

¿Cuáles son los puntos más relevantes en la política de Javier Milei en los próximos 4 años?

Sin dudas en principio de la política monetaria y la macroeconomía. ¿Cómo se establece una macroeconomía estable vinculada al crecimiento desarrollando la economía nacional? Una de las instituciones más relevantes de los empresarios es la AEA (Asociación de Empresarios Argentinos) que salió a saludar la victoria de Javier Milei el domingo a la noche, sin embargo sabemos que otra de las instituciones relevantes, la UIA (Unión Industrial Argentina) tiene en sus filas, en la mayoría de los casos, detractores muy fuertes al pensamiento del nuevo presidente y muy afines al del ex candidato y actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

Son muy relevantes las decisiones empresariales que empiecen a tomar los grandes empresarios y las pymes ante un gobierno de La Libertad Avanza sin dudas son los que generan un clima de época y son las asociaciones empresariales que más llegada tienen a la hora establecer creencias económicas. Sin dudas, el alineamiento político internacional va a ser otra de las cuestiones que condicionen o no la práctica de la economía en Argentina también aquellos diversos acuerdos que se han dado en la historia de nuestro país principalmente del Mercosur y a través del Mercosur los acuerdos que se tienen con otros países y entidades regionales como por ejemplo la Unión Europea.

El alineamiento internacional tiene dos incógnitas grandes, Brasil y China. Por ahora todas son especulaciones, sabemos la diferencia que existe entre la política agonal de campaña y sus promesas y la política arquitectónica de gestión del gobierno, cuando uno asume el poder. Veremos si la libertad vive, o se enreda en las telarañas del poder. Agustín O’Reilly.

* Agustín O’Reilly, es politólogo y director General de Moody Brook Consultores.