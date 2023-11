Las primeras medidas que adelantó un referente de Javier Milei

Camino a la asunción presidencial de Javier Milei el próximo 10 de diciembre, desde La Libertad Avanza empezaron a adelantar algunas de las políticas que el mandatario electo impulsará desde el primer día.

Uno de los diputados electos del espacio, Alberto Benegas Lynch, hizo un desglose sobre los “cambios estructurales de primera generación” del libertario tras ganar las elecciones y confirmó que se convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso.

“Ni bien Javier asuma, el foco va a estar puesto en la baja del gasto del Estado. El objetivo es que caiga cerca de 13 puntos del PBI”, lanzó en diálogo por Radio Neura.

Al mismo tiempo, describió los nuevos lineamientos que tendrá la obra pública y aclaró que la intención no será ponerle fin a los trabajos de construcción, como por ejemplo en rutas.

"En todo caso, se cambiará el ejecutor. Las cosas no se harán a través de un fondeo estatal sino por medio de la obra pública privada”, expresó y añadió que lo mismo sucederá con las transferencias discrecionales: “Vamos a terminar con ese sistema de chantaje que ahora solo sirve para financiar a gobernadores amigos”.

En materia de subsidios, Benegas Lynch recalcó que el objetivo será "que los subsidios estén a favor de la demanda y no de la oferta”. “El subsidio no tiene que asistir a las empresas sino al consumidor. Y en aquellos rubros donde no se pueda ejecutar un sistema similar, se llevará a cabo una recalibración económica financiera para que a esas empresas les cierre el negocio”, explicó.