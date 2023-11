El duro pronóstico de Javier Milei: "La hiperinflación ya está plantada"

Tras ser electo presidente en el balotaje, Javier Milei visitó a Alejandro Fantino en el estudio de Neura Media, y afirmó que la hiperinflación en Argentina "ya está plantada". "Estoy confiado en desactivar las bombas que dejaron plantadas, nos dejaron plantada una hiper”, sostuvo.

"Aún cuando cortaras hoy la emisión, la inflación va a seguir por 18 a 24 meses", alertó y añadió: "No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper y a un 95% de pobreza. Este gobierno nos deja con 15 puntos de déficit fiscal".

Por otro lado, el líder de La Libertad Avanza le compartió un chiste que hubo durante el encuentro que mantuvo este martes con Alberto Fernández.

Durante su recorrido por la residencia presidencial de Olivos, Milei contó que el Jefe de Estado saliente le contó "un chiste muy simpático" en alusión a la transición presidencial.

"Alberto me guió y me dijo que se parecía a una de estas personas que te muestran las casas, como una inmobiliaria. Ahí le dije ´bueno, yo soy el nuevo inquilino´", sostuvo de forma jocosa.

Asimismo, analizó que ve la presidencia "como un trabajo de forma transitoria". "El inquilino es alguien que está transitoriamente en este lugar. Yo lo entiendo así, como un trabajo. Mi relación con el poder es diferente al resto de los políticos", expresó.

Al analizar su triunfo ante Sergio Massa, el libertario planteó que es “el primer presidente liberal libertario de la humanidad”, aunque consideró que como “el logro es enorme” hay “un mandato muy fuerte”.

Además, Milei aseguró que en 2025 "los salarios en dólares van a volar" tras corregir las distorsiones de precios que deja el actual Gobierno.

"El ajuste lo van a pagar los políticos corruptos, los empresarios prebendarios y los sindicalistas que usan a los trabajadores. Lo tengo decidido, fue mi promesa de campaña", ratificó.

Asimismo, admitió que “es la primera vez que gana alguien que dice que va a hacer ajuste, pero el ajuste lo va a pagar la política y sus socios, la casta”. "Nosotros no les vamos a quitar la comida y les vamos a devolver la libertad", dijo al referirse a las clases más humildes.

Por otro lado, desestimó que vaya a eliminar la coparticipación de las provincias durante su administración. "Me sorprenden que hagan esa pregunta. Para modificar esa ley, tiene que pasar por unanimidad por el Senado. Entonces, (los gobernadores) no deberían tener ningún medio, no podría modificar la coparticipación", cerró.