Qué dijo Patricia Bullrich sobre la posibilidad de ser ministra de Seguridad de Javier Milei

Patricia Bullrich decidió mantener el hermetismo sobre la posibilidad de ocupar algún cargo en el futuro Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, confirmó que no regresará al ministerio de Seguridad en caso de aceptar un eventual ingreso al gabinete. "Pienso que cuando uno estuvo en un lugar dos veces, pasar por el mismo lugar no es bueno. No me parece que sea bueno repetir lugares donde estuviste y tuviste una gestión", respondió.

La titular del PRO eligió el misterio a la hora de evaluar una oferta del presidente electo y recalcó que "no quiere hablar" ni dar mayores detalles sobre el tema para "no romper el pacto" entre ambos. "El pacto fue no hablar de cargos. Bueno, terminada la elección veremos qué es lo que es", agregó por Radio Rivadavia.

Respecto al rol que tomaría en la nueva gestión, Bullrich planteó que ayudará "a la gobernabilidad, a que los cambios sean rápidos y sostenibles y rápidos, y que no se frustre el cambio de la Argentina".

Sobre los resultados del domingo, que reflejó una notable diferencia de votos en favor de Milei, la excandidata de Juntos por el Cambio consideró que los electores de su espacio se fue "masivamente" para apoyar al economista.

"Nuestro voto fue masivamente a seguir la línea que nosotros tuvimos cuando ganamos las PASO, de mucho cambio e irrupción. Y después cuando volvimos a compartir con Juntos por el Cambio, la elección quedó subsumida con posiciones diversas e indistinta con la unidad nacional. Quedamos ahí mezclados", reflexionó.

"Creo que esta idea de cambio continuidad se ve muy fuerte. Tanto los que se dieron cuenta de que votar en blanco iba a ser totalmente negativo, porque evidentemente la izquierda lo habrían votado a Massa y una parte del voto a (Juan) Schiaretti también, que hizo que pase del 37% al 44%", concluyó.