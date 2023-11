Javier Milei no da el brazo a torcer y reafirma sus propuestas económicas pese al acuerdo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Previo a entrar al recinto de Diputados, Javier Milei declaró que a pesar de haber sumado a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich a su espacio, "ninguno de los puntos" de su "política económica" se negociarían. "Para nosotros la eliminación del Banco Central es una política de estado que es fundacional de nuestra visión, por lo tanto, no se negocia desde ningún punto de vista", expresó.

También se diferenció de Diana Mondino, la diputada electa por La Libertad Avanza, quien unos días atrás defendió nuevamente la venta de órganos: "(La libre venta de órganos) no forma parte de la agenda nuestra. No está ni siquiera en nuestras propuestas de campaña, no forma parte de eso".

Sobre su relación con las nuevas incorporaciones de Mauricio Macri, y de Patricia Bullrich, Milei opinó que entre ellos tienen "diferencias", y que por esa han "ido en estructuras distintas", por lo que es "natural". "Ellos lo que me brindaron fue un apoyo incondicial. Obviamente que no estamos en todo de acuerdo. O sea, tendremos 90% de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos", agregó el candidato.

En esa línea, explicó que el rol que tuvo Mauricio Macri durante la reunión entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio fue el de "intermediar" para que arreglaran "la situación con Bullrich", en busca de la reconciliaron. "Y la realidad es que los dos teníamos ganas de arreglarnos, así que fue algo súper ameno" agregó Milei, destacando que Macri y Bullrich "han tenido una actitud propia de gente humilde y con grandeza".

Consultado por su posición frente a la obra pública, explicó: "Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, donde las obras de infraestructura en Chile son infinitamente mejores que las que tenemos acá que lo único que hace es favorecer a los políticos ladrones".

Milei se alejó de Mondino por sus declaraciones en relación con la venta de órganos. El pasado miércoles mondino expresó que “si vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos, a lo mejor, hay alguien en esta punta que sí es compatible con vos o con otro”.

Las declaraciones se dieron previo al ingreso al Congreso, en donde se ratificaran las fórmulas con las cuales Javier Milei y Sergio Massa se presentarán al balotaje. En un acto formal, se avalarán los resultados y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comunicará que ningún candidato alcanzó los porcentajes que establece la Constitución Nacional, por lo que se deberá realizar una segunda vuelta.