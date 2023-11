Sin mencionarlo, Marcos Galperin dejó entrever su apoyo a Javier Milei

El fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, dejó entrever que votó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje de este domingo.

"Hoy se vota, nunca en blanco", tuiteó Galperin, quien ha tenido varios cruces con el oficialismo durante los últimos cuatro años. Además, es conocida su buena sintonía con el expresidente Mauricio Macri.

Marcos Galperin dejó entrever su apoyo a Milei

La última polémica de Galperin con el oficialismo se dio hace unos días cuando utilizaron el logo de su empresa para impulsar la campaña del miedo contra Milei.

"No se mancha la reputación de una compañía ejemplar donde 50.000 personas se rompen el lomo todos los días. Ellos merecen el respeto de todos", fue el mensaje publicado por un usuario que compartió Galperin.

El mensaje que compartió Marcos Galperin

"No se usa el dinero de todos los argentinos para ganar una elección. No nos sobra ni corresponde. No se usa el miedo y la mentira para extorsionar e intentar desviar el voto. La democracia es de todos. Nos vemos el domingo", agregó el mismo usuario