Números privados: optimismo liberal y prudencia peronista con eje en los fiscales y la participación

Hay una mujer que es de la mesa más chica de Javier Milei, y con pedido de absoluto sigilo, le dijo a MDZ que están ganando la elección. Es parte de las “pretorianas”, como llama el economista al grupo reducido de mujeres que lo acompañan en su carrera política y diseñan parte de su plan de Gobierno. El peronismo encargó números privados, que según la histórica consultora que le arrima cifras, Javier Milei será el domingo el nuevo presidente, algo que ni el propio candidato prefiere decir públicamente. Todos hablan en voz baja, especulan empresarios, dirigentes y consultores.

No se pueden publicar más números, pero los celulares de los políticos se quedan sin batería como nunca, llegan informaciones de todos lados, algunas más creíbles que otras, que directamente se dictan por teléfono en nombre del optimismo liso y llano. El equipo de Sergio Massa está más cerrado, no tienen una mirada uniforme, tienen números que les permiten soñar y otros que no, pero coinciden en que hay dos factores que definen la elección: voto blanco y fiscalización.

Joven. Javier Milei apuesta al voto joven para definir la elección.

Hay un peronista con injerencia, agenda e historia, algo que no reúnen todos. Habla con MDZ y reconoce: “Milei está tres o cuatro puntos arriba, pero se pueden alterar el rumbo de 1.5 puntos, no más que eso, lo lógico es que sea Presidente”. Gobernó una provincia nodal y es parte del club de los ex gobernadores que ofrece reflexiones y es fuente de consulta nacional e internacional. No será parte del Gobierno de Javier Milei y se lo hizo saber.

La Cámpora prefiere el hermetismo, hay una encuesta que ilusiona, pero la leve diferencia a favor del candidato liberal es general, más de diez estudios privados plantean un esquema parecido, lo que hace pensar que la pelota la tiene ahora La Libertad Avanza: la fiscalización hará Presidente a Javier Milei si los números son tal como se plantean. Es allí donde puede escurrirse la victoria.

“Ya tenemos el Conurbano listo, los grandes centros urbanos, creemos que estamos para ganar”. Habla un experto en procesos electorales que tiene el mapa con pinches de todo el país en su oficina. Trabaja en el PRO hace quince años y determina fiscales generales, viandas, recursos, asigna hoteles, lo que haga falta en distintos rincones del país para que el domingo Sergio Massa no llegue al poder.

Caos. Sergio Massa basó su campaña en el peligro del triunfo de Javier Milei.

El pánico de Mauricio Macri ya bajó, no desapareció, pero no es el que era el lunes, cuando parecía que había cinco provincias en rojo y el Conurbano con menos del 50% de fiscales en diez municipios distintos. Tomaron la fiscalización Diego Santilli y Cristian Ritondo por pedido expreso de Mauricio Macri, quien corroboró que la fuerza libertaria no tenía la posibilidad de hacerse cargo de todo el aparato que incluye esencialmente el conteo de votos en el Conurbano, donde se decide el país.

Habrá entonces un domingo con 37.000 fiscales de Juntos por el Cambio combinados con La Libertad Avanza, de destinaron recursos de logística para colaborar con la llegada temprano y que pasen la jornada electoral con comida. Especulan con que en el país tendrán inconvenientes en Santiago del Estero, Misiones y San Juan, donde no logran aún la cobertura esperada para evitar un fraude.