Mauricio Macri fustigó a Sergio Massa y dejó un mensaje final a los votantes de Javier Milei

Mauricio Macri dio una entrevista televisiva este miércoles en la que dejó un análisis final sobre la campaña electoral a cuatro días del balotaje que protagonizarán Javier Milei y Sergio Massa. Allí, tuvo palabras tajantes contra el candidato de Unión por la Patria y apeló a la ironía para apuntar contra la falta de credibilidad del ministro: "Para armar un país confiable y creíble, a Massa no lo elijo. Él sirve únicamente de compañero de truco, es bueno mintiendo y engañando".

En diálogo con LN+, Macri incluso hizo un paralelismo con Cristina Fernández de Kirchner y recalcó que la vicepresidenta "nunca violó la veda electoral", mientras que Massa lo hizo "9 veces" en alusión al anuncio de medidas prohibido por la ley a 25 días de las elecciones generales.

"Hasta ella tuvo más límite que Massa. Es un abuso de poder que nunca se vio. Es mucho peor de lo que se animó Cristina Kirchner. Ni ella se animó a tanto", recalcó.

Por otro lado, el expresidente se dirigió a los votantes adultos y les pidió que "sigan a los jóvenes" que decidieron apoyar a Milei en las urnas. "Sigamos a los jóvenes, ellos eligieron a Milei para liderar el cambio", insistió.

También dejó claro que estará comprometido para ayudar al líder de La Libertad Avanza en caso de que sea electo: "Voy a ayudar para que Argentina se integre al mundo. Voy a estar donde Javier me necesite, en el momento que necesite".

Sobre el final de la entrevista y mirando a cámara, dejó un contundente mensaje a los votantes de cara al domingo: "Sé que hay cosas que les gustan y cosas que no. Y por esas cosas que no les gustan él va tener que ir al Congreso. Y esas cosas que no te gustan no van a suceder, porque él no va a tener los votos".

No obstante, subrayó: "Tenemos que tener la humildad de seguirlos y los tenemos que acompañar. No ir a votar, votar en blanco, es entregarse, y no va eso, este es nuestro país".