Alberto Fernández y Cristina Kirchner llegan al balotaje sin diálogo pero con un punto en común: el apoyo a Sergio Massa

Incomunicados, distanciados y sin los mejores recuerdos del otro. Alberto Fernández y Cristina Kirchner llegan a una elección, donde lo único que hoy los une, además del integrar el mismo gobierno hasta el 10 de diciembre, es el incondicional apoyo a Sergio Massa para enfrentar a Javier Milei en las próximas elecciones. Esto es algo que el tigrense valora, particularmente por la centralidad que le otorgaron en la campaña y en el Gobierno.

El jueves pasado se cumplieron cuatro meses de la última vez que se mostraron en público. Fue el 9 de julio en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Después hubo algunos mensajes que se cruzaron pero no mucho más que eso. Sergio Massa, en tanto, chatea permanentemente con los dos y está conforme con el rol que ocupan en la campaña.

"Cada uno ocupa el lugar que considera mejor para ganar la elección", analizó uno de los estrategas de Unión por la Patria en el búnker de la calle Mitre. "Cristina siempre supo que ella no sólo no iba a ser candidata, si no que tampoco iba a tener protagonismo después de todo lo que fue el año pasado", comentaron cerca de la vice, en referencia al intento de asesinato que sufrió y a la decisión de correrse de la escena para no estropear la estrategia del peronismo para llegar al poder.

En tanto, Alberto Fernández, decidió bajar su perfil y dedicarse a algunas cosas puntuales de la agenda presidenciales, como viajes o reuniones con dirigentes en particular, con agenda mixta entre Olivos y Casa Rosada. Ya no manda proyectos de ley, no impulsa decretos que marquen la agenda, ni da conferencias de prensa. Toda la centralidad del Gobierno la tomó el ministro Massa con el anuncio de la eliminación de Ganancias, la devolución del IVA, o el aumento del 6 al 8 por ciento del PBI a la educación pública.

La última aparición frente a las cámaras de Cristina Kirchner fue el pasado 22 de octubre, cuando fue a votar en Río Gallegos. Allí se despegó totalmente del gobierno de Alberto Fernández, algo que ella venía diciendo en sus últimas presentaciones.

“Ya han sido públicas las diferencias que hemos tenido por funcionarios que no funcionan; ya en 2020 era necesario alinear políticas, precios, salarios, jubilaciones y no fui escuchada. En un país de carácter presidencialista como es este, está claro que el que decide siempre es el presidente, para bien o para mal”, dijo en aquella oportunidad.

En el entorno de Cristina Kirchner y de Sergio Massa coinciden en que el tigrense expresa lo que la expresidenta piensa en la mayoría de los temas y que "no hay cortocircuitos". Algunos de los temas que el candidato plantea y generan ruido en un sector de la militancia kirchnerista, como la propuesta "de convertir los planes sociales en empleo genuino" o "la presencialidad docente", los planteó la vice en distintos momentos de su carrera política.

También entienden que es un rol clave el de algunos dirigentes, como Máximo Kirchner y Juan Grabois, el de "contener" a los sectores del oficialismo que no termina de convencerles algunas propuestas de Massa. "No tenemos cinco años, sabemos que para ganar una elección tan importante muchas veces hay que aceptar algunas cosas", analizó una de las personas cercanas al hijo de la vice y titular del PJ bonaerense.