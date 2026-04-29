Pochoclos, disfraces y ministros: el Congreso le pasará factura a Manuel Adorni que tendrá la custodia de Javier Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , llegará este miércoles al Congreso para presentar el informe de gestión a partir de las 10.30. Estará escoltado por el presidente Javier Milei y su hermana Karina, en una jornada en la que el Gobierno buscará dejar atrás los escándalos patrimoniales del funcionario.

En todo el arco opositor hay un acuerdo tácito de "no provocar de más". Temen que el funcionario se agarre de alguna agresión verbal para irse antes de tiempo y no llegar hasta el final, el momento en que Unión por la Patria tendrá para hacer sus preguntas. Eso no quita que lo espere una cantidad de chicanas proporcional a la cantidad de agresiones, chanzas e insultos que el funcionario lanzó a lo largo de su carrera, tanto como político como en Twitter.

Hasta el martes por la noche, en el Congreso había diputados probándose el traje de "pochocleros" como respuesta al pedido de Martín Menem. También habrá pancartas y cánticos contra el funcionario, en una cámara que, a diferencia del Senado, se caracteriza por la rispidez entre sus miembros.

Pero Adorni contará con la presencia de los suyos. Se espera la presencia completa de los 95 diputados de La Libertad Avanza y de unos 200 militantes que estarán distribuidos en los balcones, fiel al estilo kirchnerista de los últimos años de Cristina Fernández. Esa puesta en escena del gobierno peronista molestó al PRO y al radicalismo, e incluso a algunos diputados que hoy están en La Libertad Avanza, aunque por afinidad ideológica hoy no expresan su malestar.

Los encargados de convocar a la militancia son Sebastián Pareja, el delfín de Karina Milei para el armado de La Libertad Avanza en todo el país y uno de sus hombres de máxima confianza en la Cámara de Diputados. Al igual que en la apertura de sesiones ordinarias, el dirigente bonaerense que supo vestir el traje del justicialismo llevará un grupo de militantes destinados a cantar y arengar a las tropas oficialistas.

Crece la interna libertaria por el rol de Sebastián Pareja Crece la interna libertaria por el rol de Sebastián Pareja

Este grupo lo dirige Dante Di Carlo, un referente bonaerense de La Libertad Avanza. Se trata de un joven de 21 años, sobrino de Stefano Di Carlo, el presidente del Club Atlético River Plate.

Lo propio hará Sharif Menem, sobrino del presidente de la Cámara, que se posiciona como referente de la "Juventud Libertaria", un espacio que busca disputarle la hegemonía juvenil a Las Fuerzas del Cielo, que responden a Santiago Caputo. De este sector se espera que haya poca representación.

Desde la Casa Rosada confirmaron que todos los funcionarios del Gabinete estarán presentes acompañando a Adorni, en una clara señal de respaldo al funcionario más cuestionado de la gestión Milei. En el oficialismo se posarán las miradas sobre quienes se ausenten.

También estarán los 21 senadores acompañando a Manuel Adorni, lo que llevó a modificar la agenda parlamentaria de la Cámara alta. Entre ellos estará Patricia Bullrich, quien —al igual que sus dirigentes más cercanos— en ningún momento se sumó a la defensa irrestricta de Manuel Adorni, como sí hicieron los dirigentes cercanos a Karina Milei.

El esquema de la presentación de Manuel Adorni

La sesión informativa tendrá una duración aproximada de seis horas. Adorni dispondrá de una hora para su exposición inicial y luego vendrán tres bloques de preguntas que en total sumarán 240 minutos, distribuidos de manera proporcional entre los bloques.

En el primero participarán los bloques más pequeños, que tendrán un mínimo de cinco minutos cada uno para interrogar al ministro coordinador, lo que sumará aproximadamente 50 minutos de preguntas en total. Adorni contará con 20 minutos para responder. El segundo bloque estará protagonizado por Innovación Federal, con 11 minutos, y Unidos y Fuerzas del Cambio, con 20 minutos cada uno, seguidos de otros 20 minutos de respuesta para el funcionario.

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El tercero y último será el más esperado: Unión por la Patria tendrá 70 minutos para preguntar, el tiempo más extenso de toda la jornada, seguidos de 20 minutos finales de respuesta para Adorni. El bloque que preside Germán Martínez queda para el último lugar por ser la principal bancada opositora. El cierre estará a cargo del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.