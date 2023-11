Pese a la ausencia del PRO en el debate, Javier Milei respaldó a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich

Javier Milei hizo un balance de su desempeñó en el último debate presidencial del domingo, donde consideró que "los objetivos" que tenía "están cumplidos" y ratificó que Sergio Massa lo agredió "fuerte" en reiteradas ocasiones con la intención de "sacarlo de eje". "Teníamos que desarticular las mentiras de Massa", sostuvo.

"Puede ser que Massa tenga mejor oratoria que yo pero es un tipo profesional de la política estaba super coucheado, se lo vio soberbio, agresivo, un cínico mentiroso. A mi me parece que Massa como político profesional hizo su trabajo, si es un político 'en forma plena' algo que hoy genera más rechazo en la gente. Lo q yo no me esperaba era que fuera tan mentiroso", afirmó.

Por otro lado, Milei hizo foco en la fiscalización y, en este sentido, le dedicó palabras de elogio a Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Sus expresiones ocurren en medio de versiones por una presunta molestia de su fuerza política tras la ausencia de dirigentes del partido amarillo durante el debate.

"La mano que nos está dando Patricia y Mauricio sin pedir nada a cambio es patriótico. Estamos redoblando esfuerzos en la fiscalización. Estamos apuntando a tener 2 fiscales por mesa", respondió de cara a una elección que anticipó "pareja" para el domingo próximo.

Asimismo, Milei se lamentó de no haber sellado un acuerdo con el "ala dura" de Juntos por el Cambio y competir en una "nueva agrupación" en las elecciones de octubre. "Si íbamos con Bullrich, hubiéramos ganado en primera vuelta", reflexionó.

Volviendo al debate, el líder de La Libertad Avanza consideró que desde el sector del oficialismo "había una intención manifiesta" de agredirlo y alterarlo. "Todo el plan de campaña que ellos tenían para esta última semana era mostrarme como un loco y alguien que no tiene autocontrol. Hubo agresiones verdaderamente muy fuertes", recalcó en diálogo por LN+.

Particularmente, el economista consideró que su rival llevó a cabo un "carpetazo de inteligencia" al mencionar la pasantía que no le renovaron en el Banco Central y negó que haya tenido que realizar un examen durante su paso por la entidad.

"Yo trabajé toda mi vida en el sector privado y siempre hacés psicotécnicos. Él que trabajó toda su vida en el sector público, nunca hizo uno", concluyó.