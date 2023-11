La picante chicana de Jaime Durán Barba para criticar a Javier Milei por el debate

Fiel a su estilo, Jaime Durán Barba analizó las repercusiones del balotaje que protagonizaron Javier Milei y Sergio Massa y se despachó con duras críticas respecto del desempeño del líder de La Libertad Avanza.

"Me sorprendió la poca preparación de Milei, yo creí que estaría más sólido. Se lo vio sin fuerza y sin iniciativa", consideró el exasesor de Mauricio Macri, mientras que destacó el "manejo muy profesional del escenario" que tuvo el aspirante de Unión por la Patria.

"La distancia entre Massa y Milei fue demasiado grande. Se vio un Massa domado y profesional y un Milei desconcertado", ratificó en diálogo con Modo Fontevecchia por Radio Perfil, al tiempo de no descartar que el evento tenga "alguna consecuencia en los resultados" del próximo domingo.

Por otra parte, el consultor confesó que le "llamó la atención que nadie del PRO" se encuentre presente acompañando a Milei en la Facultad de Derecho de la UBA.

"Milei va a la casa de Macri, se reúne con la candidata (Patricia Bullrich), planifican una estrategia, varios dirigentes del PRO azotan como voceros de la campaña y en el momento del debate no lo acompaña nadie. Eso no se hace", manifestó.

En ese sentido, Durán Barba sostuvo que se trató de "un gesto de displicencia y de desprecio por el candidato". "Si lo están apoyando debería haber habido una buena cantidad de personas importantes del PRO, incluidos Mauricio (Macri) y Patricia (Bullrich)". planteó.

En esa línea, hizo foco en la ausencia de la pareja del actual diputado nacional, Fátima Florez. "Me extrañó que no estuviera la pareja en el debate. Lo abandonaron todos, no estaba el PRO, no estaban los aliados, no estaba la pareja, era una cosa muy desordenada lo que rodeaba a Milei", apuntó.

Como conclusión, alegó que al aspirante a la presidencia "se lo veía con el rostro desencajado" durante varios tramos del debate. "No era el Milei entusiasta que aparecía con la motosierra", cerró.