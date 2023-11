La particular defensa de Patricia Bullrich a Javier Milei por su participación en el debate

La alianza sellada de un sector del PRO con La Libertad Avanza empieza a reflejar sus primeras tensiones entre quienes apoyan la candidatura de Javier Milei de cara al balotaje. En ese sentido, Patricia Bullrich hizo un análisis crítico de la performance de su nuevo socio en el cara a cara ante Sergio Massa y admitió que Milei tuvo "muy poca experiencia" en este tipo de escenarios.

"Fue un debate encuadrado en un político profesional con mucha adicción a la mentira, muy coacheado, frente a una persona con muy poca experiencia y se notó", reflexionó la titular del PRO quien consideró que Milei "está acostumbrado a otro tipo de lugares o espacios".

"Evidentemente Massa copó la escena, eso está claro", insistió la dirigente al tiempo de señalar que Milei "no aprovechó" para incomodar a su rival con la gestión actual del Gobierno.

"(Massa) generó un envolvimiento general del debate, sobre todo en la primera parte. Ya después me parece que se emparejó bastante más. Todo el tiempo intentó desviarse o no responder las cosas que se le preguntaban. Tampoco Milei lo aprovechó demasiado", expresó en diálogo con Teledoce de Uruguay.

De todas formas, Bullrich se mostró confiada de cara al 19 de noviembre y subrayó que los argentinos que le votaron en los comicios de octubre "van a acompañar ese cambio" que ahora representa Milei.

"El domingo, más del 90 % de quienes me votaron me van a acompañar", sintetizó y se comprometió a respaldar "todo aquello que sea apoyable" en un eventual gobierno del economista, aunque aclaró que en determinados temas no lo hará.