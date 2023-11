Qué nos jugamos los argentinos en la última votación del año

Durante este año fuimos eligiendo al candidato o al binomio presidenciable en la diferentes etapas y filtros del proceso. En las Paso la cantidad de postulantes eran muchos, luego fueron solo cinco binomios. Hasta ese momento estuvimos eligiendo, pero las cosas llegaron a un punto en que los ciudadanos solo tenemos dos opciones.

Las dos opciones provocan miedo.

Uno de esos miedos es la continuidad de lo que estamos viviendo, inflación, pobreza, inseguridad falta de educación, inserción en el mundo, valores Republicanos, corrupción, etc.

Todo esto durante muchos años por el dominio de un color partidario que se comportó de manera hegemónica. El otro miedo es a alguien que es totalmente desconocido, histriónico, vehemente, y quiere cambiar todo de manera radical. Parece una trampa. Es un dilema, es un problema con una incógnita cuya solución no conocemos.

El balotaje es la solución al dilema optando por la solución del mal menor, por ese que tal vez no me convence pero puede ser que nos saque del pozo. El dilema que tiene la incógnita con dos soluciones. Cuanto mal puede hacer un candidato y cuanto bien puede hacer el otro candidato.

Ambos tienen debilidades y fortalezas.

Uno tiene a la Campora, Wado de Pedro y a Máximo Kirchner quienes son del riñón del Kirchnerismo, a pesar de haber dicho que él no lo es. Muchas promesas de las que emite suenan bonitas pero no las va a realizar. Al otro candidato nunca los vimos administrar. Una parte le tiene miedo por su histrionismo, por no entenderlo, por no saber hasta donde puede llegar a realizar todo eso que promete. Por no llegar a ver lo bueno del resultado. También sabemos que todo eso a lo que le tenemos miedo a que vaya a querer hacer no lo puede lograr, pero igual se le tiene medio. Aunque sabemos muy en el fondo que esas mejoras económicas que el país necesita las podría lograr, pero así y todo se le sigue teniendo miedo. Lo cual es lógico. No lo conocemos.

Aquí vamos a elegir por el que mas nos gusta, o tal vez por el que menos nos disgusta, o por a ese que menos odio nos inspira. Cada uno tiene su motivo. Todos prometen una Argentina año verde, ambos binomios prometen que vamos a estar en

Tomorrowland. Pero será en nosotros averiguar hasta donde llegará la mentira o la falsa promesa. Pero lo que tenemos que tener más que claro es, que luego de haber votado en dos oportunidades, luego de haber soportado las campañas, los avisos publicitarios uno tras otro.

Todo eso para tener la esperanza de avizorar un futuro mejor, de tener una vida mejor, de poner a Argentina nuevamente en el mundo, ya que hoy no atrae a ningún inversor, sino más bien al contrario. Los inversores se han ido, han cerrado sus empresas con pérdidas, han cerrado embajadas, etc. Lo que queda claro que en todo este dilema tenemos solo dos binomios a elegir. Pero a la hora de votar podemos introducir un voto en blanco, uno impugnado o directamente no ir.

Es cierto que el voto en blanco no suma a ningún candidato y que también es un recurso definitivamente legal. Pero en el último escrutinio Massa tuvo una diferencia de 6 puntos. Si los que no votaron a Javier Milei todos votan en blanco quien gana por esa diferencia establecida anteriormente es Massa. El voto en blanco a mi modo de ver no sería lo mas conveniente. Es la opción del lavado de manos, el yo no fui, el yo no lo voté. Pero luego de haber votado en blanco no da la facultad moral para poder quejarse. Ya que es ver como la casa se inundaba y nada se hizo para evitarlo, mas aún teniendo las herramientas democráticas para intentar evitarlo. Pero como dijimos hay solo dos candidatos y uno de los dos nos va a gobernar si o si. El voto en blanco es la opción del lavado de manos, el yo no fui, el yo no lo voté.

Nos guste o no uno de los dos nos va a gobernar

Hoy tenemos que optar entre dos modelos de gobierno. Uno de ellos nos va a gobernar indefectiblemente si o si. Hay que optar cual es el menos malo, el que mas nos seduce, al que le vemos mayores probabilidades de éxito, el que tenga mayor posibilidad para sacarnos de esta depresión. Son solo dos. Blanco no nos va a gobernar. Y la suerte de tener una vida como sociedad depende en gran parte del Poder Ejecutivo del gobierno que nos toque. En el balotaje elegimos entre dos, no entre tres. De nuevo blanco no gobierna, solo da la ficción de estar aliviado psicológicamente, ya que en la ficción nos dice ante el mal gobierno que nos

dirige "yo no lo elegí " Es cierto no lo elegiste pero nada se hizo para cambiar el curso. Se puede optar por uno o por el otro. Tal vez haya un palpito, una razón, una noticia sobre corrupción, una vivencia ya repetida que nos indica que puede haber una posibilidad. Remota tal vez, pero una posibilidad al fin.

Supongamos que voten mayoritariamente en blanco, como para dar una señal

Al político que haya ganado, así sea solo con el 22% de los votos va a tomar el poder y va a hacer con el todo lo que pueda. Hubo mas de un acto de corrupción y de escándalo y eso no invalidó a algún político para ejercer el poder. En otras palabras, el voto en blanco masivo no va a hacer ningún tipo de mella al candidato elegido, no le va a mover la aguja del amperímetro. Ya que su norte está al frente y no mira para atrás.

Siendo así y teniendo una situación caótica actual en el país. Siendo esta elección de tal importancia que es bisagra, tomando dos caminos uno para hundirnos mas y el otro para salir a flote. La economía actual la está llevando uno de los candidatos y el otro nos da temor, pero este último es nuevo y tal vez le podemos dar la chance para saber que nos pasa como país.

Lo malo ya lo estamos experimentando, ya lo estamos viviendo. Se puede estar peor si, de eso no tengamos dudas. Argentina rompe todos los moldes, cuando nos dicen peor no se puede estar. Bueno acá si se puede. Por eso es mas que importante en esta última elección ir a votar y hacerlo en forma positiva por un candidato o por otro. Así somos artífices del destino de nuestro futuro, así hacemos uso del poder que tenemos en ese cuarto oscuro.

Así elegimos u optamos por uno o por otro, ya que de ahí hay una fórmula presidencial que nos va a gobernar. Fabián Díaz Robledo.

* Fabián Díaz Robledo. Abogado.