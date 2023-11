Quién es la mujer que más representa a Sergio Massa en Mendoza

Dos días después de la Navidad de 2019, Gabriela Lizana, por entonces la referente de La Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (APROEM) escribió un comunicado que iba a dirigido al reciente gobernador de la provincia Rodolfo Suarez. “Estamos muy cansados de no ser escuchados. Desde hace mucho tiempo venimos planteando que hay que defender el trabajo productivo. Y que este abandono sostenido por falta de rentabilidad y abusos de posición dominante, iban a llevarnos a que muchos hablaran de minería como única solución. A nosotros los productores no nos engaña señor gobernador, nunca nos dejamos engañar, nuestro error fue no salir antes a la calle con la gente que también hace tiempo defiende el agua. Pero ahora estamos todos juntos y así lucharemos por lo que queremos".

De esta manera, se posicionaba contra la modificación de la ley 7722 que impulsó Suarez al comienzo de su gestión pero tras el descontento social, tuvo que volver sobre sus pasos. Lizana era hasta ese momento una dirigente conocida de la zona Este por su trabajo con los productores, quienes como ella, reclamaban mejores condiciones. De hecho, muchas veces la vieron manifestándose en los festejos vendimiales en representación de la producción.

Pero su perfil político no viene sólo de representar productores sino de su cuna en Rivadavia. Hija de una reconocídisima dirigente peronista que fue concejal a mediados de los '90 y porque el faltó una cruz (es el sistema que existía hasta el momento) no logró el bis y de un médico de la policía afiliado al radicalismo, aprendió a discutir sobre la cuestión pública desde que nació. Rosita Cassia, su mamá, fallecida, fue edil muy dedicada a lo social. Su padre, Gelo Lizana un médico muy querido que también ya murió.

"Nos atendía a todos, nos recibía con mucho cariño", cuentan los vecinos de Rivadavia a MDZ. La familia Lizana, que vivía en la calle Barcarce de Rivadavia eran muy queridos. "No sabés lo que eran los almuerzos domingueros en esa casa. Su mamá defendiendo las banderas del peronismo, a viva voz y su papá, radical, radical", nos cuentan con risa y nostalgia.

Concejales de Rivadavia donde Figura RCassia. Fuente Municipalidad de Rivadavia

En la calle San Isidro al 1500 hizo toda su educación inicial, primaria y secundaria. Asistió a la Casa de María, un instituto de gestión privada, católico. Después estudió abogacía en la Universidad Nacional de Cuyo. E hizo varios posgrados. Dicen quienes la conocen, que es muy apasionada, se entusiasma, lucha, pero también deja de gustarle algo y va camino hacia otra cosa. En una permanente búsqueda. Algo que le quiere enseñar a sus tres hijas mujeres.

En ese camino de su vida, de su transcurrir entre el trabajo, la maternidad, la militancia, llegó a Sergio Massa, hoy candidato a presidente por Unión por la Patria. No fue por casualidad. Su primo hermano, el exlegislador provincial Daniel Cassia (quien en 2015 se retiró a la actividad privada) la invitó a ser parte de la lista en 2013 en la que fue como candidato a diputado nacional y Lizana como candidata a senadora. A esa lista la impulsaba Massa, ganador de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. Les fue bastante bien - obtuvieron, de acuerdo indica la página de la Junta Electoral- cerca de 50 mil votos. Pero no les alcanzó para obtener una banca. Era la época en la que "la revelación" de las elecciones mendocinas fue la irrupción del Frente de Izquierda y los trabajadores, con Nicolás Del Caño como diputado electo por Mendoza.

La boleta en la que fueron Cassia y Lizana. Facebook GLizana

Empezó a crecer Lizana como representante de los productores de la zona Este y en una entrevista radical, agradeció el empuje de los hermanos Bermejo - el diputado nacional Adolfo y el fallecido senador provincial Alejandro-. Dijo que con ellos nació a la vida política, declaraciones que la distanciaron de su primo Cassia. Después comenzó a armar el Frente Renovador en la provincia, aunque no como sello - que lo tiene el diputado Jorge Difonso- sino como grupo político con la esperanza de competir en la interna del PJ en 2023. Era el 2022 y Lizana fue nombrada como la directora del Banco Argentino de Desarrollo BICE, dependiente de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, por lo tanto del nuevo ministro de Economía Massa.

Por ese entonces, mientras Lizana trabajaba activamente en la función pública repetía algo que nadie creía del todo "Massa va a ser presidente". Un año después, el massismo- por intermedio de la esposa de Massa, Malena Galmarini, Lizana aparecía dentro de la lista oficialista del Frente Elegí, en primer lugar, como candidata a diputada provincial. El 24 de septiembre se convertía en diputada electa por el voto popular. Lizana junto a Galmarini

Si Massa es presidente, como ella supo pronosticar hace tanto tiempo ya, será la dirigente mujer más cercana al máximo jefe de Estado en la Legislatura y en la provincia de Mendoza. El tiempo, en pocos días, y las urnas, develarán esta incógnita.