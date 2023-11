La encuesta que hace ilusionar a Javier Milei a 9 días de la elección definitiva

Según una encuesta de la Universidad de San Andrés, que analizó las respuestas de 1017 personas, Javier Milei ganaría el balotaje presidencial con el 40%, excluyendo el voto en blanco y los ausentes, quienes serán los que realmente definirán el 19 de noviembre el próximo presidente.

Teniendo en cuenta las respuestas crudas, el 37% de los encuestados admitió que va a votar a Milei en la segunda vuelta presidencial, mientras que el 31% dijo que elegirá a Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria.

El factor clave de está elección son los indecisos y los que prefieren no decir a cuál de las opciones van a votar en el cuarto oscuro. Del total de encuestados, un 13% no sabe a quién votará aun, el 10% prefiere no responder, el 4% afirmó no ir a votar y el 5% aseguró votar en blanco. Con este contexto, la encuesta analiza que "excluyendo el voto en blanco y los ausentes, un 40% votaría" a Milei y un 34% a Massa.

Sobre cuándo se decidirán estos votantes, el 27% lo hará cuando finalmente conozca a los candidatos, el 22% lo está haciendo durante la campaña, 10% tomará la decisión unos días antes de la elección, y el 8% optará por Milei o Massa recién cuando este en el cuarto oscuro. Un dato, el 12% de los encuestados votó siempre al mismo partido.

Fragmento de la encuesta.

Con respecto a la satisfacción de las personas con respecto al resultado de las elecciones 2023, hay un 64% que no está satisfecho, mientras que el 28% sí lo está. Aquí hay una aclaración, las personas que se muestran a favor de los resultados pertenecen a la centro izquierda y a Unión por la Patria, mientras que la mayor insatisfacción viene por parte de los votantes de Juntos por el Cambio (95%).

Esto se puede tomar como respuesta tras la decisión de parte de Juntos por el Cambio de apoyar a Milei de cara al balotaje, lo que generó malestar interno y, según esta encuesta, también lo generó en los adeptos del partido.

La satisfacción e insatisfacción de los encuestados con el resultado de las elecciones.

¿En qué se fijan los electores a la hora de votar a un candidato?

Según el estudio de la UDESA, al momento de decidir por un candidato el 46% de los casos analizados afirma que tiene en cuenta las propuestas de los candidatos, el 46% lo define por la honestidad de cada uno y el 34% opta por su ideología.

Lo que menos en cuenta tienen los votantes son "si es oficialista"el candidato, solo un 1%, su aspecto (4%), que sea opositor (3%) y su pertenencia partidaria (9%).

Ahora, si se ve a los votantes de Unión por la Patria separados de los de La Libertad Avanza, estos últimos, el 72%, elige a los libertarios porque tiene en cuenta sus propuestas, seguido por la honestidad (50%) y la formación profesional del candidato (39%).

Los adeptos de Unión por la Patria, el 69%, elige al candidato-ministro porque tiene en cuenta sus propuestas también. El 45% lo opta por la experiencia y el 44% considera la ideología del tigrense.

La incógnita queda puesta en los votantes de Juntos por el Cambio, que para votar se fijan en la honestidad del candidato (62%) y en las propuestas (58%). Esto puede definir una elección, ya que a pesar de que parte de JxC apoya a Milei, no todo el partido lo hace y muchos, sobre todo la UCR, llamó a sus votantes a la neutralidad o libre acción de sus votos. Hoy en día los adeptos de JxC no tienen representación en el balotaje y sus votos son clave para esta elección.