Una nueva encuesta enciende las alarmas de Sergio Massa e ilusiona a Javier Milei de cara al balotaje

A solo una semana y media del balotaje que definirá al próximo presidente de la República Argentina, se conoció una nueva encuesta que enciende todas las alarmas en el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y por el contrario, ilusiona a su contrincante, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

La encuesta de opinión pública fue realizada por DC Consultores entre el 3 y el 7 de noviembre, con un alcance nacional de 2.950 casos, y estuvo enfocada en seis consultas concretas en las cuales se preguntaba puntualmente sobre los dos candidatos más votados en las elecciones generales del 22 de octubre.

La primera pregunta clave fue relacionada a la credebilidad de los políticos. Puntualmente, se les consultó a los encuestados si le creen o no a los candidatos. En el caso de Javier Milei, el 59,4% respondió que le cree, contra un 40,6% que no le cree, mientras que a Sergio Massa solo el 31,8% le cree y el 68,2% restante no.

Por otra parte, la pregunta central fue la siguiente: "de los políticos que se presentan a presidente 2023, ¿usted por cuál votaría?". La respuesta fue contundente: el 50,01% votaría por Javier Milei, el 44,6 lo haría por Sergio Massa, el 3,2% votará en blanco mientras que el 2,1% restante permanece indeciso.

Cabe destacar que en el caso de que se dieran esos resultados, Javier Milei sería electo presidente, ya que obtendería un porcentaje superior al 50%.

