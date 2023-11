Patricia Bullrich reagrupa a los suyos y "oficializa" el pacto con Javier Milei

Patricia Bullrich participó de un evento en el barrio de Recoleta en el que habló de la interna de Juntos por el Cambio, contó intimidades sobre su alianza con Javier Milei, opinó de la distancia que tomó Horacio Rodríguez Larreta y le tiró flores a Victoria Villarruel. "Hubo mucho tiempo en el cual tuvimos una convivencia política muy buena, hasta que en algún momento se rompió, pero ya se arregló", mencionó respecto a su acercamiento con Milei. "Pusimos la gotita y se arregló", bromeó.

Este jueves, Horacio Rodríguez Larreta anunció que está analizando crear un nuevo espacio "de centro", una jugada que seguramente profundizará la interna. Sobre esto, Bullrich opinó que le "parece bien" que el saliente jefe de Gobierno se abra con un nuevo bloque para hacerle frente a la alianza Bullrich-Milei. Agregó: "Su política perdió en las PASO. Su propuesta fue minoritaria, pero que él ahora quiera seguir llevándola adelante, a ver si en algún momento cambia esa tendencia minoritaria, me parece bien que lo haga, tiene todo el derecho. Esa estrategia ya fracasó. ¿Él la quiere internar de nuevo? tiene toda la legitimidad para hacerlo", esgrimió Bullrich durante la charla, titulada “¿Qué significa Libertad para el Cambio?”, organizada por el sindicalista Marcelo Peretta y que llegó para oficializar el pacto entre el PRO y La Libertad Avanza.

Contó, además, que en la noche en la que se conocieron los resultados electorales, se quedó "pensando", y en la mañana siguiente se despertó "convencida de lo que había que hacer", en clara referencia a la alianza con el libertario. "Yo pensé esa noche que no podía poner en el mismo lugar a la corrupción, al kirchnerismo corrupto, a la lógica anti institucional, a la picardía, a la ventajita, de quien representaba un cambio", explicó Bullrich sobre la diferencia entre el kirchnerismo y Milei. "Y que ese cambio había entrado en una cierta crisis, que de un día para el otro, pasamos a tener una relación conflictiva y que esa relación conflictiva no podía estar por encima de lo previamente citado", agregó.

Patricia Bullrich con seguidores que se acercaron a saludar. Foto: Dante Kaplanski / MDZ

"Fui con Federico Pinedo y Hernán Lombardi a la casa de Mauricio Macri y le explicamos", confesó. A partir de esto, relató que es importante "ser capaces de convivir en las diferencias", ya que tanto Bullrich como Milei conservan distintas visiones sobre cómo llevar adelante el cambio. Apoyar a Javier Milei "fue una decisión estratégica", explicó. "Estamos de acuerdo en el 90% de las cosas”, había declarado el libertario en otra oportunidad.

Marcelo Peretta, el responsable de hacer ingresar a Javier Milei a la política hace algunos años, confesó que además él fue quien le hizo conocer a la exministra de Seguridad al candidato de La Libertad Avanza. "Hace tres años Patricia (Bullrich) y Javier (Milei) estuvieron en mi casa en una cena, estuvieron cinco horas hablando de política, economía", comentó.

En otra demostración de alejamiento con la excandidata, Rodríguez Larreta había declarado que él no formaría un gobierno de extrema derecha. "Son frases electorales", justificó Bullrich. Asímismo, cuestionó que el jefe de Gobierno tiene una "política de centro": ¿Es una política de centro decir que el 70% de los políticos solucionan los problemas en la Argentina? Para mí no, porque el 70% van a repartirse la torta entre ellos y no van a solucionar los problemas".

Previo al ingreso al recinto, Bullrich dejó su autógrafo en libros. Foto: Dante Kaplanski / MDZ

"La discusión que nosotros dimos no fue una estrategia de centro o de derecha, fue una estrategia de cambio o de continuidad. No digo que (Horacio Rodríguez) Larreta sea lo mismo que la continuidad del kirchnerismo ni mucho menos, por eso esta en Juntos por el Cambio, pero él tenía esa idea. ¿Con quién pensaba hacer el acuerdo? ¿Con Massa?", agregó. Sin mencionarlo, volvió a apuntar contra Rodríguez Larreta y otros funcionarios que se posicionaron neutrales ante el balotaje: “El voto es de cada uno y es secreto, pero ser neutral no es inocuo. Tiene consecuencias".

A partir de la consulta de un periodista si seguirá liderando Juntos por el Cambio, Bullrich contestó que en este momento no está pensando en eso, y sumó: "Ahora estoy metida en esta elección, sea yo o no (quien lidere JXC), las ideas que yo he representado y por las cuales gané la interna, son las que quiero que conduzcan el PRO".

Según Bullrich, lo que su participación en la alianza aporta a La Libertad Avanza es la de darle los "votantes". "Para la eleccion, ese es nuestro gran aporte. Es decirle al votante 'no te quedes en tu casa, no votes en blanco, vota por el cambio. ¿Te gustaba otro cambio? Si, por eso me votaron a mi. Ahora, este es el cambio que hoy ha ganado la posición primaria', pero con el 30% de Milei no alcanza, necesitamos que el 24 de Bullrich acompañe". La foto que tomó Patricia Bullrich con un votante. Foto: Dante Kaplanski / MDZ

Al mismo tiempo, opinó sobre la participación de Victoria Villarruel en el debate vicepresidencial del pasado miércoles: "Me pareció fresca, me pareció que hablaba de los ciudadanos, me pareció que dio vuelta a un político experimentado de punta a punta hablándole desde los ciudadanos. Me gustó. Clara y contundente. Muy bien Victoria Villarruel desnudando al kirchnerismo y sus 20 años de mentiras", había tuiteado este jueves.

Cerró la reunión con un alentador mensaje de cara a las elecciones: "En este momento mi tarea es trabajar, hablar y convencer a los millones de votantes que me acompañaron", para que voten por La Libertad Avanza.