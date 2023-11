Convocatoria de Audiencia Pública: procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental

GOBIERNO DE MENDOZA

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

UNIDAD DE EVALUACIONES AMBIENTALES

CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA

Resolución No: 458/2023-SAyOT

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental – Expediente: EX-2023-01628071-GDEMZA-SAYOT

Proyecto: “Master Plan Desarrollo Décima Sección Los Cerros” el sector sur del Bo Dalvian colindante con la costa del Río seco Papagayo, en la Décima Sección – Residencial Lo Cerros del Departamento de Ciudad de Mendoza, de la Provincia de Mendoza.

Fecha: 23 de Noviembre del 2023, a las 10:00 horas

Lugar: “Plataforma Web ZOOM” – Una vez completado el formulario de inscripción, se les enviará a los interesados un link al correo electrónico declarado para inscribirse e ingresar al seminario Web ZOOM de la audiencia publica. La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, convoca a las personas humanas o jurídicas, públicas o

privadas; estatales o no, potencialmente afectadas por la implementación del Proyecto, organizaciones no gubernamentales y público en general, a participar en la Audiencia Pública donde se pondrá a consideración de los sectores involucrados el Proyecto “Master Plan Desarrollo Décima Sección Los Cerros”, a ubicarse en el Departamento de Ciudad de Mendoza - Provincia de Mendoza (Art. 29o, 31o y conc. de la Ley No 5961 y su

Decreto Reglamentario No2109/1994. Ley No 9414).

La Manifestación General de Impacto Ambiental, el Dictamen Técnico, los Dictámenes Sectoriales, los Dictámenes Adicionales y otra documentación relacionada con el Proyecto podrá consultarse de manera online en la página de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial

www.ambiente.mendoza.gov.ar

Instructores a cargo de la Audiencia Pública: el Dr. Mauricio Gaibazzi, o quien éste designe por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Arq. María Soledad Barros o a quien designe, por la Unidad de Evaluaciones Ambientales de la misma Secretaría, a quienes se les delega la plena conducción de la audiencia.

La inscripción de Personas Físicas y/o Jurídicas a los efectos de su intervención durante la Audiencia, Propuesta de Peritos Testigos y Presentación de Intervenciones Escritas deberá realizarse, de manera online, a través del formulario en la página www.ambiente.mendoza.gov.ar.

Las personas que invoquen representación de organismos gubernamentales o no gubernamentales, deberán acreditar tal representación con la documentación pertinente en el momento de la participación en la audiencia y proporcionar datos personales. Toda documentación deberá ser enviada al siguiente correo electrónico:

audienciasambiente@mendoza.gov.ar

SÍNTESIS DE LA MANIFESTACIÓN GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

El presente proyecto, consiste en desarrollar un conjunto residencial-comercial de 307.000 m2, lo que involucra la creación de unidades funcionales con diferentes alcances (viviendas individuales, viviendas colectivas, viviendas temporarias), áreas comerciales, de servicio,

gastronomías variadas y áreas verdes; todo ello distribuido en 3 áreas con carácter e identidad propia: Distrito Joven, espacio orientado al uso de oficinas, coworking y estudios, sumado en planta baja el uso de gastronomía, galerías de arte, centros culturales, espacios de música, entre otros; Distrito Valle Sustentable, uso residencial/hotelero, con clubes, canchas, circuitos deportivos, actividades para ciclismo, deportes de montaña y

demás; y finalmente Área Gran Capitán, donde se desarrollará centro comercial, lotes residenciales de menor tamaño, como así también unidades de uso compartido entre lo residencial/administrativo y comercios en planta baja.

La principal vía de acceso al sitio es por calle San Isidro, bordeando el terreno en todo el sector Norte; esta calle es inter na del Complejo Dalvian, extendiéndose a todo el largo Este-Oeste del mismo. Se accede a calle San Isidro, por medio de Av. Champagnat, desde la rotonda que se

encuentra en dicha avenida y conecta con una de las entrada al Bo Dalvian. El proyecto prevé otra zona de ingreso, por lateral sur, cruzando el Ao Papagayos, a través de un puente, conectando el Parque y el Cerro de La Gloria con el sitio.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS

Los principales impactos negativos en la etapa de construcción pueden deberse a las distintas intervenciones a realizar sobre el terreno, impacto

considerados puntuales, temporales y mitigables siguiendo las medidas de mitigación de impactos formuladas y toda otra medida que fue necesaria implementar. En lo que respecta a la etapa de funcionamiento, se ha considerado el impacto en el cambio del paisaje y el volumen

generación de residuos domiciliarios y efluentes; como así también el incremento del flujo vehicular en la zona.

Finalmente, entre los impactos positivos se destacan, la creación de puestos de trabajos en forma directa e indirecta en ambas etapas, el incremento en la valoración inmobiliaria del área y la promoción de la actividad económica a nivel local y regional.

MITIGACION DE IMPACTOS

El proyecto contempla la implementación de una serie de medidas de protección ambiental, de carácter preventivo, correctivo y/o de mitigación, con el objetivo de controlar y manejar los impactos negativos identificados con todas aquellas actividades derivadas de la ejecución del proyecto, asegurando el mantenimiento de la calidad ambiental de los diversos factores susceptibles de ser afectados por el proyecto dentro de ciertos límites, exigidos legalmente o perseguidos de acuerdo a criterios estrictamente técnicos.