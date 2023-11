Un exdirigente de la oposición sentenció que "si uno es radical, no puede votar a Javier Milei"

Este martes por la noche, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, compartió una cena con dirigentes radicales en el emblemático restaurante Lalín, en el marco del acto del 40 aniversario de la recuperación de la democracia. En el momento en que el actual ministro de economía finalizó su discurso, un sector del radicalismo expresó su apoyo hacia el candidato oficialista, coreando: "Siga, siga, siga el baile, al compás del tamborín, Sergio Massa presidente, de la mano de Alfonsín".

El ex dirigente radical y actual presidente del partido de la Concertación FORJA , Gustavo López, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y se refirió a lo acontecido este martes y expresó su pensamiento sobre las diferentes fuerzas políticas de la historia argentina. "Fuimos un grupo de ex UCR los que cantamos. Nadie nos puede negar a nosotros nuestra historia en el radicalismo y en el alfonsinismo, aunque ya no formemos parte de la UCR. Existe una decisión política de este conjunto de apoyar a Massa, así como respetamos que el sector formal de la UCR tenga una posición de neutralidad", afirmó.

En un primer momento, aclaró que "creo que pasan dos cosas, hay una coyuntura política que vuelve a poner en el centro de la escena al radicalismo, y también está el 40 aniversario de la recuperación de la democracia. Lo que pasa es que se dieron las dos en conjunto, primero los cuarenta años, pero después una coyuntura donde desde un lado o del otro, lo que haga el radicalismo va a ser central para estas elecciones. Ya sea para que gane Javier Milei o para que triunfe Sergio Massa, y que gane Massa no significa que el radicalismo se va a convertir en oficialista. Después de la ruptura que Mauricio Macri hizo pública al romper Juntos por el Cambio, va en apoyo de Milei sin consultar a ninguno de sus socios. Javier Milei está en las antípodas del radicalismo".

Raúl Alfonsín era una persona muy institucionalista de los partidos políticos. Gustavo López se afirmó en la ideología alfonsinista: "Él no hubiera negado un acuerdo con Kirchner, que no era lo mismo que armar la transversalidad o formar parte del gobierno, él entendía que los acuerdos se hacen de partido a partido y no de dirigente a dirigente. Hoy la Unión Cívica Radical, por default, vuelve a tener una oportunidad, porque Macri acaba de reconfigurar un nuevo espacio político de ultra derecha, y queda un espacio donde está el radicalismo, pero también donde están los socialistas y un sector del PRO que podría reconfigurarse como un partido socialdemócrata o de centro popular".

Gustavo López, ex dirigente radical. Instagram @drgustavolopez

"Si alguien es radical o se siente radical, al único que no puede votar es a Javier Milei", sentenció. Además, argumentó que "no pueden votar a Milei porque, si hay dos personas del radicalismo que son dos ejes centrales en el siglo veinte, son Yrigoyen y Alfonsín. Javier Milei detesta a Irigoyen porque dice que fue el primer populista que arruinó la Argentina, y además detesta a Alfosín porque Javier Milei reivindíca la dictadura. Entonces, nadie que venga del radicalismo puede votarlo, pero esto no significa que deba votar a Sergio Massa tampoco".

Y concluyó: "Uno no se hace radical por ser anti kirchnerista, uno lo hace por sus valores. Después, si uno es anti kirchnerista y cree que Massa lo es, no lo votará. A mí me parece que hay que cambiar, que hay que hacer las cosas distintas, que todo esto obliga a una reconfiguración y tenemos la oportunidad de hacerlo".

