Las frases del debate que más irritaron a los votantes

Javier Milei pronunció las frases con mayor impacto negativo durante el debate presidencial de anoche. La medición fue realizada por el observatorio Pulsar de la UBA en tiempo real mientras se desarrollaba el duelo dialéctico entre los cinco candidatos presidenciales.

La frase de Javier Milei que más rechazo generó llegó cuando el candidato de La Libertad Avanza habló sobre medio ambiente. “Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la tierra un ciclo de temperaturas”, fue la afirmación del economista que cayó peor entre el electorado.

Sin embargo, Patricia Bullrich también coló en el podio de frases con alto rechazo cuando afirmó que “como Ministra de Seguridad ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón”. La candidata de Juntos por el Cambio generó rechazo entre los votantes al recordar su gestión en el Gabinete de Mauricio Macri pero Milei volvió a acaparar el descontento del electorado con otra frase sobre el cambio climático: “Primero, nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030, nosotros no adherimos al marxismo cultural, nosotros no adherimos a la decadencia”.

El salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA fue así testigo de un segundo debate presidencial con más acusaciones y la intención evidente de confrontar con los adversarios como parte de la estrategia, todo en el marco de la última presentación conjunta de los cinco candidatos antes del 22 de octubre. En esta oportunidad cada espacio trató de aprovechar al máximo y hubo festejos tanto de las propuestas como de las réplicas preparadas para incomodar.

En contraste con lo que ocurrió en el debate de Santiago del Estero, los postulantes fueron más desestructurados y menos atados a un libreto, con el objetivo de atacar a otro aspirante -cada candidato tenía un blanco predilecto- con chicanas y cuestionamientos.

Sergio Massa (Unión por la Patria) tuvo una presentación distinta ya que desplegó propuestas sobre cada eje temático pero al mismo tiempo mostró que esperaba las preguntas que intentarían ponerlo en aprietos: el ministro tenía preparadas las respuestas, lo que fue considerado un punto positivo por su equipo de campaña y asesores en comunicación.

El pasaje de la modernidad del centro de convenciones Forum de la capital santiagueña a las instalaciones tradicionales de la UBA también impactó en el público, que no estuvo aplicado a las normas y se hizo eco de cada chicana con risas o manifestaciones de sorpresa por el tenor de algunas respuestas. El mayor cruce tuvo como protagonistas a Myriam Bregman, Javier Milei y Massa en el bloque de 'Trabajo y Producción': el candidato ultraliberal objetó a la aspirante de izquierda que "si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas".