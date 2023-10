Debate presidencial: así fue el minuto a minuto del último cara a cara

A dos semanas de las elecciones generales, los candidatos a presidente Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) se volvieron a encontrar para confrontar entre sí, en el segundo debate organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Tras el primer encuentro realizado en la provincia de Santiago del Estero, los cinco aspirantes a suceder a Alberto Fernández se enfrentaron en un nuevo cruce que se lleva a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA.

En está oportunidad, los ejes temáticos elegidos fueron “Seguridad”, “Trabajo y Producción” y “Desarrollo humano, Vivienda y Protección del ambiente”. Este último fue seleccionado por votación del público a través de la plataforma en línea en la CNE entre el 14 y el 16 de septiembre.

23:00 | Finalizó el segundo debate presidencial

Con el minuto de cierre final del aspirante presidencial del oficialismo, terminó el segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA. En caso de que haya un balotaje, se llevaría a cabo el 12 de noviembre en la misma sede entre los dos candidatos más votados en los comicios generales del 22 de octubre.

22:59 | Massa fue el último en hablar y le dejó un pedido a los votantes

"Este minuto sea uno de los mas importantes de mi vida", comenzó diciendo la figura de Unión por la Patria, quien interpeló de forma directa a los electores. "Te pido que vaya sin bronca y odio, te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro", completó.

22:58 | Schiaretti eligió destacar su gestión en Córdoba para terminar su exposición

"Además de mostrar mi gestión en la provincia, defendí al interior porque soy el único candidato del interior. Defendí al interior frente al centralismo del AMBA", recalcó el gobernador de la provincia.

22:57 | Bullrich y la referencia a la corrupción en su minuto final

"Luché contra los poderosos, los corruptos y los que abusan del poder. A estos tipos no los derrotás con discursos lindos, yo los enfrenté siempre. Como presidenta los voy a seguir enfrenando para que vos puedas vivir. El 22 de octubre el poder cambia, lo tenés vos en tus manos. El cambio de Juntos por el Cambio", cerró la referente de la oposición.

22:56 | "Están atornillados a los carguitos": Milei termina con menciones a la "casta política"

"Siento que la casta política aquí nos esta tomando el pelo. Termina siendo una pantomima, es farsante", sostuvo el candidato de La Libertad Avanza en su minuto de cierre.

"Como van a solucionar los problemas que ellos mismos causaron. ninguno dio un paso al costado, no lo van a hacer porque están atornillados a los carguitos, no pueden solucionar el problema, ellos son el problema", agregó.

22:55 | Bregman cierra su participación

"No somos sometidos, vamos a defender nuestros derechos e ir por más, vos sabes que hacemos todo a pulmón y te propongo levantar a la izquierda", dijo la candidata de Izquierda.

22:43 | Mención a Melconian y plan Bonex: nuevo cruce entre Milei y Bullrich

"¿Que hacía Melconian con el señor Massa negociando la SIRA?", arremetió el economista en referencia a la confesión de Massa sobre el encuentro que mantuvo con el eventual ministro de Economía de Juntos por el Cambio.

"Miente y miente y cree que alguien le va a creer", replicó Bullrich y apuntó contra los últimos dichos de Milei sobre la dolarización. "Como usted dijo: ´Cuando más alto esté el dólar, mejor y así los argentinos se estrellan. Las LELIQS son un plan Bonex para que de ahí salga la dolarización", sentenció.

22:35 | "Ser vulgar no te va a ayudar corregir la mala performance que estás haciendo", durísima arremetida de Massa a Bullrich

"No me vengas con plancitos. Vamos por 46 millones de argentinos a bajar la inflación. Dejate de joder con esos plancitos", comenzó Bullrich contra el ministro de Economía. Y añadió sin filtro: "Los bolsos de López, los hoteles de CFK y el yate de Insaurralde. ¿El país entero se pregunta cuándo van a dejar de robar?".

A lo que Massa le respondió con una chicana: "Ser vulgar no te va a ayudar de cara a la elección ni corregir la mala performance que estás haciendo".

22:32 | Bullrich metió la dolarización en el debate para arremeter contra Milei

Fue en su intervención para preguntarle a Juan Schiaretti sobre como impactaría la iniciativa del libertario sobre las Pymes de Córdoba. "Indudablemente es una propuesta que no se aplica en los países como Argentina, lo que pensamos es tener equilibrio fiscal y Banco Central independiente", respondió el actual mandatario provincial

22:25 | Nuevo cruce entre Bullrich y Milei por las listas partidarias

"Tenés a todos los chorros de Massa en las listas, ¿vos crees que vas a cambiar tanto con tantos chorros en tu lista?", le preguntó la titular en licencia del PRO al líder de La Libertad Avanza.

A lo que Milei replicó con dureza: "Vos también tenes a otros chorros en tu lista, mientras vos podes lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros no podemos cambiar?".

22:22 | Bullrich mete a La Cámpora al debate para incomodar a Massa

"Tienen que dejar de robar, Massa. Se llevaron todo a sus bolsillos", lanzó Bullrich. Acto seguido, metió a La Cámpora: "Los ñoquis de La Cámpora que dijiste que ibas a sacar ahora los pones en la planta permanente".

22:20 | Bullrich, otra vez contra Milei y Massa: "No necesitamos que nos defiendas"

En su minuto de replica, la exministra de Seguridad primero apuntó contra Milei: "Vos le decís mogólicos, viejos meados y mostrás violencia a las mujeres". Sin embargo, aprovechó para contestarle también al ministro de Economía, quien antes había salido a defender a Bregman ante el libertario. "No necesitamos que vos nos defiendas, Massa", disparó.

22:15 | "Para mi lo sacó de Yahoo respuestas", filosa ironía de Bregman a Milei

Así reaccionó la candidata de Izquierda tras la intervención del economista al hablar sobre desarrollo humano. "Milei responde por la libertad de las empresas, y llego a decir que el cambio climático es un invento. retrocedieron con los derechos ambientales. Que cacaree y diga lo que quiera", continuó.



22:10 | "Tus amigos los kirchneristas son los que se compran las casas": Bullrich cargó contra Massa

"Hay dos millones de pobres más en el año que vas como ministro. Nadie puede alquilar", arremetió la referente del PRO por la imposibilidad para conseguir inmuebles.

Acto seguido, añadió: "Vos hablas de un pais que no existe. Son tus amigos los kirchneristas los que se compran las casas, los ladrones de siempre que se roban desde hace 20 años. Es muy evidente, nosotros vamos a trabajar para que el que roba tenga una condena".

21:50 | Massa repudió maltrato de Milei a Bregman

"Si los socialistas supieran de economía no serian socialistas, es tu caso Myriam", manifestó el libertario contra la candidata de izquierda, a quien criticó sus iniciativas como la baja de la jornada laboral. "Con lo que vos propones vamos a estar peor, empresas quebradas y sin laburo".

A la hora de tomar la palabra, Massa replicó con un sorprendente pedido a Milei: "Hasta acá llegaste, deja de faltarle el respeto a las mujeres, por más que piensen distinto tienen derecho a hablar".

21:40 | "Tongolini": la fulminante arremetida de Bullrich a Massa por la economía

"No puedo creer lo que decís, hablas de producción cuando en la Aduana tenes un Tongolini quien va primero en esa cola, con que cara. Massa viniste a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré", afirmó con ironía Bullrich, en referencia a Matías Tombolini.

21:35 | "Chinchón": la broma de Schiaretti contra Sergio Massa por la inflación

"Massa es un fetiche, es el ministro que llevo al 140% la inflación, el dólar esta 900, tiene tantos tipos de cambio porque en el Banco Central no hay reservas. Es menos diez, como en el chinchón", lanzó el candidato cordobés.

21:30 | Tenso cruce entre Bullrich y Milei por la venta de órganos

"Si cambias la plataforma es porque no estas convencido. Si liberas la venta de órganos esta en manos de trata de personas. Es uno de los delitos mas codiciados en la delincuencia", disparó la referente del PRO contra uno de los lineamientos del economista.

A lo que Milei respondió: "No solo vive aferrada a las mentiras de sus equipos, sueltese un poquito. No proponemos la venta de órganos, lo que decimos es que hay gente esperando órganos y no llegan, y se pierden en la corrupción. ¿O a caso a usted le gusta la corrupción?".

21:25 | Javier Milei, sobre seguridad: "Proponemos modificar el código penal"

"Este desastre es por abrazar las ideas del doctor Zaffaroni, básicamente cambia el rol entre victima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como victimas cuando en realidad deben estar encerrados", expresó Milei.

"Proponemos modificar el código penal, que el sistema judicial sea independiente y los delincuentes deban pagar", agregó.

21:20 | "FBI argentino": la promesa de Massa sobre la seguridad y duro cruce con Bullrich

"Vamos a crear una agencia general con los mejores de las 4 fuerzas federales, un FBI argentino que vaya contra la corrupción, narco y trata de personas", anticipó el referente del oficialismo en caso de ser electo.

En su derecho a replica, Bullrich aprovechó para recordarle el caso Insaurralde: "¿Tus números quien te los da? ¿Insaurralde, que te dijo que vale 500 pesos el yate que uso? Vos defendiste a (Claudio) Scapolan, un fiscal del narco, no tenes autoridad moral.

"Le pedí la renuncia, no todos somos lo mismo. Vos nunca le pediste la renuncia a Milman", replicó Massa.

21.15 | Bullrich destacó a Chocobar y la cruzaron todos en Seguridad

La candidata de Juntos por el Cambio se mostró con un discurso contundente en materia de seguridad, destacando su accionar en lucha contra el narcotráfico, el rol del kirchnerismo en no defender a las fuerzas de seguridad y la baja de la edad de imputabilidad. Le apuntó a Javier Milei por la libre portación de armas.

El candidato libertario la cruzó diciéndole que mentía. Y Massa le recordó la quita de inhibidores en cárceles de Santa Fe durante su gestión.

21:10 | Israel presente en los arranques

Los ataques contra Israel tomaron protagonismo en el inicio del debate. Tanto Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Juan Schiaretti se solidarizaron con las víctimas del ataque terrorista de Hamas.

Myriam Bregman fue la única que se mostró diferente. "Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política de Israel contra Palestina", aseguró, al tiempo que tildó lo que ocurre en Gaza como un "apertheid".

21:07 | Patricia Bullrich apuntó contra la corrupción y los lazos de Milei

"Estas dos semanas hemos visto lo mas brutal de la corrupción kirchneristas, los yates de Insaurralde son el punto máximo", arremetió la candidata de Juntos por el Cambio contra el oficialismo.

Acto seguido, se dirigió contra el libertario: "Massa no puede, es uno mas de ellos, y Milei se he metido con ellos también. Somos los únicos con la capacidad de cambiar este pais".

21:05 | Javier Milei inaugura el debate y apunta a la crisis económica

"En primer lugar, mi solidaridad para todo Israel, todo derecho a defender su derecho sobre los terroristas", fueron las primeras palabras del candidato de La Libertad Avanza.

Acto seguido, apuntó con dureza a la situación económica del país: "Estamos al borde de una hiperinflación. Los indicadores sociales son peores que los del 2001", indicó.

21.04 | Suben los candidatos al escenario

Los candidatos Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Myriam Bregman y Juan Schiaretti aparecen para debatir por segunda vez de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Luego de presentar a los postulantes, los moderadores explican las reglas del debate. Minutos antes del inicio, los cinco postulantes se sacaron una foto en conjunto.

21.00 | Arrancó el debate

Con la moderación de Marcelo Bonelli (eltrece) y Mariana Verón (elnueve), arrancó el segundo debate presidencial. En tanto, Sergio Roulier (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas) y Soledad Larghi (América) serán los otros dos moderadores restantes.

20.55 | El saludo de apoyo Macri a Patricia Bullrich

Previo al inicio del debate presidencial, Mauricio Macri se encontró con la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en un gesto de apoyo.

"El 22 estamos con Patricia, porque tiene la fuerza y el coraje que se necesitan ahora para llevar a cabo el cambio que todos los argentinos estamos esperando", escribió el exmandatario en su cuenta de X, acompañado de una foto junto a la postulante.