Incertidumbre y temor: quién se llevó el premio en el Coloquio de Idea

El destino electoral final que le espera a la Argentina aún sigue siendo una incógnita para el mundo empresario. No es el posible triunfo de Javier Milei lo que intriga, sino el entramado de relaciones políticas que se abrirán para el país desde diciembre, con un intermedio tormentoso en el que, ni el más entrenado en supervivencia, entiende como se superará. En los trazos gruesos, los ánimos en los pasillos del Coloquio de IDEA confirman las previsiones que dejaron los números de la PASO del 13 de agosto, pero la crisis argentina es de tal dimensión que nada está seguro a la hora de analizar la letra fina de los posibles resultados finales.

El Coloquio que sesiona hasta hoy en Mar del Plata fue un hervidero de especulaciones y análisis múltiples como hace años no se registraba. Por eso, las colaterales que se organizaron en paralelo a las reuniones en el hotel Sheraton fueron esenciales para entender qué estaba pasando. El interrogante allí era más que obvio: ¿existe algún escenario que aleje más que otro la peligrosa chance de una hiperinflación, teniendo en cuenta la nueva aceleración del dólar? La pregunta se escuchó tanto en la bodega Trapiche “Costa y Pampa”, como en la cervecera Antares, en el golf de Mar del Plata o el torneo de paddle que generó sorpresas por las dos participantes femeninas que la pelearon en los partidos.

Hacia esos destinos marcharon los empresarios ayer por la tarde con la excusa de cumplir con algunas de las actividades paralelas que se habían organizado para relajarse de las deliberaciones del Coloquio. “¿Qué dijo Milei?”, le preguntaban algunos de los empresarios a los periodistas que llegaban más tarde a los viñedos tras haber escuchado al libertario en el almuerzo del restaurante Furia. Poco para responder. Milei no aportó más que lo habitual en su discurso sobre dolarización, cierre del Banco Central o estafa al bolsillo de los argentinos con la “fotocopiadora” de billetes que no para. De ese almuerzo del libertario hay más para hablar sobre presencias y ausencias que de contenido, como explicó ayer MDZ.

Los empresarios que viajaron hasta Mar del Plata saben que cualquiera de las opciones electorales posibles vienen con el factor riesgo máximo de la mano. Nadie termina de garantizar nada, aunque hay colores y vale la pena analizarlos.

Sergio Massa tenía poco para discutir en IDEA y era obvio que el ministro pegaría el faltazo; también su equipo. Con la carrera del dólar de esta semana y todos los análisis centrados en las chances o no de una hiper, hubiera sido difícil para el ministro jugar ese partido. No había lugar entre los empresarios para un mensaje que prometiera cambios en un nuevo Gobierno de Unión por la Patria, cuando día a día negocian con los mismos funcionarios que podrían estar en el futuro armado. Entre los empresarios, de todas formas, se le reconoce al ministro Massa que tuvo una avanzada en Mar del Plata con un grupo propio que tuvo reuniones por afuera del Coloquio. A algunos de ellos se los vio en Sarasa Negro, el restaurante de moda de la ciudad, que está en el comando de Fernando Sarasa y Patricio Negro, ambos vienen de la cocina del tres estrellas Michelin de Martín Berasategui. Son los mismos que cocinaron en Furia para el almuerzo de Milei y que participaron también del exquisito menú de cinco pasos que tuvo anoche la fiesta del HSBC en la Costa Galana.

La ausencia de Massa estuvo acompañada esta mañana de la de Gabriel Rubinstein, que no participó de la mesa en la que Carlos Melconian estuvo invitado para analizar que se deberá hacer en el futuro con el gasto público descontrolado. “El que diga que al día siguiente de asumir va a solucionar los problemas está mintiendo”, dijo el economista de Patricia Bullrich y se ganó el aplauso de todos por la sinceridad.

Milei organizó una contracumbre al coloquio de IDEA / Foto: MDZ.

Sobre Rubinstein se contaron también algunas anécdotas en los pasillos del Coloquio. Los empresarios consideran un costo político y económico inútil la creación del índice de inflación semanal que informa el Ministerio de Economía. Hoy quedó probado que esa medida fue contraproducente: a Economía la inflación de septiembre le dio 7,4 %, unos cuatro puntos debajo de cualquier proyección privada moderada. Tampoco resultó lógica la afirmación del funcionario sobre los U$S 20.000 millones que se necesitarían para equilibrar el mercado de cambios. En un día donde el CCL superaba con tranquilidad los $ 900 y sin brújula para el billete verde, esa mención resultó absolutamente contraproducente.

Patricia Bullrich y su comitiva de Juntos por el Cambio fueron quienes mejor aprovecharon estos días en Mar del Plata. La candidata fue aplaudida en la presentación ante el Coloquio de IDEA y más cuando minimizó la reunión que había animado Milei. “Es normal que los bancos organicen esos encuentros. A mí me invitaron el año pasado”, reveló. En realidad, esa explicación es la misma que dio Juan Napoli de VALO, organizador del almuerzo del libertario, cuando lo interpelaron por la oportunidad de la reunión en Furia.

Bullrich se prestó a todos los pedidos de los empresarios. Tuvo tiempo para alargar la presentación y contestar preguntas. Hubo, además, un cambio de estrategia en el estilo de la candidata que todos los presentes notaron. En el coaching de Bullrich ahora interviene mucho más Hernán Lombardi por lo que aparecieron otras líneas de firmeza en el mensaje que los empresarios agradecieron. Hubo premio al final del mensaje: en la encuesta que hizo la agencia Reuters sobre la elección entre los presentes, Bullrich quedó primera. Empresarios en el coloquio de IDEA / Foto: Télam.

La pelea en el territorio bonaerense

Los empresarios también siguen de cerca otro partido que consideran esencial para el equilibrio de poder futuro y es el de la provincia de Buenos Aires. Mientras consideran que será difícil que haya cambio en la posición de Milei en el podio, no piensan lo mismo sobre el resultado bonaerense. Así lo afirmaron también los consultores que hablaron en los pasillos de IDEA. En materia de número, Carolina Píparo no es Milei, Axel Kicillof no es Massa, ni Néstor Grindetti es igual a Bullrich. Ese partido es distinto y algunas jugadas se vieron también en Mar del Plata. Después del Coloquio y la conferencia de prensa, Bullrich partió a un acto en el Club Quilmes de la ciudad junto a Guillermo Montenegro y Maxi Abad.

Bullrich finalmente no había llegado a la presentación de su libro en el Torreon del Monje, donde Néstor Grindetti, Abad y María Eugenia Vidal, ya oficialmente subida a la campaña, animaron el acto.

Abad fue terminante con las chances que se están jugando: “Lo hemos repetido a lo largo de toda la campaña y no quiero dejar de decirlo en Mar del Plata, en mi ciudad, con mi gente, Juntos por el Cambio es la única fuerza política que está en condiciones de generar un cambio profundo, de raíz, serio y para siempre en la Argentina y la provincia de Buenos Aires y podemos hacerlo porque para lograr ese objetivo se necesitan tres cosas determinantes. En primer lugar, liderazgo. En segundo lugar, desarrollo territorial. Y en tercer lugar, poder político”.

Las deliberaciones en Mar del Plata no dejaron demasiada expectativa sobre alguna chance de calma de aquí al 22 de octubre y menos hasta fin de año. El dólar manda sobre la candidatura de cualquiera de los contendientes. Las novedades, por ahora, habrá que buscarlas en los pequeños detalles que brinda la política en estos días de extremo peligro.