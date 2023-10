Nuevo cruce de Javier Milei con la farándula: ahora Marcela Pagano versus Esteban Lamothe

Marcela Pagano, periodista y candidata a diputada de La Libertad Avanza, le respondió al actor Esteban Lamothe, luego de que este pidiera a la gente que no vote a Javier Milei y lo tildara de "desquiciado". "Es un cínico, Javier dijo que iba a terminar con el curro, entiendo perfectamente que los que se les termina el curro se expresen de esa manera”, lanzó Pagano.

Los dichos de Lamothe, que se dieron a través de Mitre Live, generaron repercusión ya que el actor que hoy en día forma parte del elenco de "Antígona en el baño" dejó de lado la promoción de su trabajo para criticar al candidato a presidente de La Libertad Avanza. "No estoy consumiendo mucho lo de las elecciones y cuando veo imágenes de Milei no me dan ganas de escuchar, tiene un tono un poco violento que no me gusta, entonces me cuesta”, explicó en ese momento. Además, le pidió a la gente que no lo vote y determinó que "lo que propone es un disparate total y es un peligro".

A pesar de ello, también aseguró que entiende a la gente que lo votó, porque "están podridos que hace años que la cosa no va para atrás ni para adelante con los que pasaron y en ese contexto aparece Javier Milei, una persona desquiciada que dice que estos no tienen que estar más y que trae algo distinto".

Es por estas declaraciones, Pagano no se quedó callada y por el mismo medio que Lamothe salió a defender a su líder Milei: “Me parece que es de antidemocrático plantarse delante de una cámara cuando uno es una figura pública a decir que otro candidato que está establecido y tiene un partido, que está cumpliendo con las reglas de la democracia, me parece cínico tildarlo de antidemocrático", apuntó la candidata.

La periodista defendió a cada y espada a Javier Milei luego de los dichos de Lamothe.

“Yo creo que Javier ni debe ser quién es Lamothe, yo trabajo en el medio y lo conozco, él se hizo muy popular por sus chistes con Wado de Pedro, sobre Lamothe diría que tiene derecho a expresarse pero debería tener cuidados con la utilización de las palabras”, agregó para luego invitarlo a que vea los proyectos de La Libertad Avanza.

También aclaró que "estos llamados a no votarnos" no les preocupan, porque Milei "ya expresó lo que significa nuestro partido, a la gente esto no le mueve el perímetro, la gente quiere resultados diferentes y si no seguiremos con la Argentina demacrada”, dijo al respecto la política.

Para concluir, afirmó que era una falta de respeto que el actor le haya dicho a Milei desquiciado, porque "no tiene el mínimo conocimiento de quién es Javier Milei". Y aseguró que lo dijo porque "no logran entregarle con críticas técnicas". Según Pagano, no entienden lo que dice el candidato de La Libertad Avanza y los "referentes populares" inventan sobre su vida privada y su salud, "porque la gente ya no les cree y la verdad queda desnuda delante de ellos".

Pagano es uno de los alfiles de Milei en la provincia, y va como diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, detrás de Alberto Benegas Lynch. Por su parte, Lamothe tuvo un momento de gran "relación" con Eduardo "Wado" de Pedro, el funcionario que duró un día como candidato a presidente de Unión por la Patria, por el parecido entre los dos que generaba furor en las redes. Tanto es así que el mismo Wado lo invito a generar un "crossover" para que las redes sigan estallando con memes y tendencias.